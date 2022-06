Sperrung der Egerlandstraße: Geschäfte leiden unter Baustelle

Von: Susanne Weiß

Teilen

Baustelle an Baustelle: Die Egerlandstraße wird wiederhergestellt, ein tropfenförmiger Kreisverkehr zum Fasanenweg gebaut und in dieser Woche kam noch eine Maßnahme zum Straßenunterhalt dazu. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Durch Baustelle an der Egerlandstraße kommen weniger Kunden in die Geschäfte. Seit zwei Wochen ist auch noch die Einmündung zum Fasanenweg gesperrt.

Geretsried – Eine Frau fährt in ihrem roten Auto den Fasanenweg entlang. An der Abbiegung zur Egerlandstraße geht es nicht weiter. Baustelle, Absperrung, rundes Verbotsschild. Die Frau schaut einen Moment ratlos und dreht dann um. Seit zweieinhalb Wochen ist die Einmündung gesperrt. Bei allen herumgesprochen hat sich das noch nicht – auch nicht, dass alle Geschäfte trotzdem erreichbar sind. Sehr zum Leidwesen der Inhaber.

Sie haben schon zu kämpfen, seit Abriss und Neubau der Wohn- und Geschäftshäuser von Baugenossenschaft und Sparkasse samt Tiefgarage begonnen haben. Durch die gesperrte Einmündung seien nochmals 25 bis 30 Prozent der Kunden ausgeblieben, sagt Ludwig Schmid von der gleichnamigen Bäckerei. Sein Nachbar Frederik Holthaus, dem das Isar-Kaufhaus gehört, spricht gar von 30 bis 35 Prozent im Vergleich zu diesem Zeitpunkt im Vorjahr.

Geretsried: Geschäfte trotz Baustelle erreichbar

Frederik Holthaus, Geschäftsführer Isar-Kaufhaus © Sabine Hermsdorf

„Die Kunden beschweren sich, weil sie nicht wissen, wie sie uns erreichen“, sagt Elvine Engelhardt, die die Paracelsus-Apotheke gegenüber betreibt. Besonders schlimm für sie sei gewesen, dass sie von der Sperrung aus der Zeitung erfahren habe. „Weder Stadt noch Baugenossenschaft haben Bescheid gesagt“, berichtet Engelhardt. Sie hätte gerne die Urlaubsplanung des Personals danach gerichtet.

Frederik Holthaus lobt die beauftragten Baufirmen als „kooperativ“. Er habe täglich Kontakt mit den Bauleitern. „Sie bemühen sich, aber Baustelle ist Baustelle“, sagt der Chef des Isar-Kaufhauses. Besonders ärgerlich für Schmid und ihn war, dass am Montag überraschend noch weitere Abschnitte der Egerlandstraße im Bereich der Fußgängerüberwege aufgerissen waren. Dadurch ergab sich ein Slalom-Kurs für Kunden und Mitarbeiter. „Die Anlieferung war schwierig, aber das ist soweit geklärt“, sagte Schmid am Mittwoch.

Geschäftsleute hoffen, dass sich umgestaltete Egerlandstraße gut entwickelt

Tags darauf waren die Bauarbeiter dort fertig, teilt Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried mit. Es habe sich um eine städtische Maßnahme zum Straßenunterhalt gehandelt. „Die Pflastersteine an den roten Straßenübergängen lockerten sich seit geraumer Zeit“, erklärt Loibl im Gespräch mit unserer Zeitung. Das hätte irgendwann repariert werden müssen, nun habe man die Gelegenheit genutzt, da aufgrund der Sperrung die Verkehrsfrequenz gering sei.

Rudi Utzinger, Geschäftsführer Intersport Utzinger © Hans Lippert

Wichtig für die Geschäftsleute an der südlichen Egerlandstraße ist, zu betonen: In den Läden müssen die Besucher keine Abstriche machen, und sie sind erreichbar. „Die Kunden können bis zu unserem Parkplatz fahren“, sagt Frederik Holthaus. Das steht auch auf einem gemeinsamen Banner von Isar-Kaufhaus, Schmid Bäck’ und Istanbul-Supermarkt an einem der Bauzäune. Holthaus: „Wir bemühen uns, dass wir durchhalten.“

Auf der gegenüberliegenden Seite versucht Rudi Utzinger vom gleichnamigen Intersport-Geschäft das Beste aus der Situation zu machen. Die neusten SUP-Bretter stehen an Absperrgittern. Seine Waren präsentiert der Fachhändler auch unter einem Pavillon zwischen Laden und Baustelle. Auch den Onlinehandel habe er etwas weiter aktiviert, berichtet Utzinger. „Klar, eine Baustelle in der Dimension spüren wir, aber es geht alles vorüber.“ Utzinger erinnert sich noch an die letzte Sanierungsmaßnahme an der Egerlandstraße. „Da war die Situation ähnlich.“ Doch auch das habe man überstanden. „Seit 43 Jahren gibt es den Intersport Utzinger an diesem Platz.“

Zur Planung des Alpenland Firmenlaufs am 20. Juli sei er oft am Karl-Lederer-Platz, berichtet Utzinger. „Das Flair dort hat sich radikal zum Positiven verändert“, findet der Geschäftsführer. Er gehe davon aus, dass sich die Egerlandstraße ähnlich entwickeln werde. „Die Leute können unten in der Tiefgarage parken und oben flanieren. Wunderbar.“

Arbeiten an Egerlandstraße und Fasanenweg An der Einmündung Egerlandstraße/Fasanenweg lässt die Stadt einen tropfenförmigen Kreisverkehr bauen, durch den es in die neue Tiefgarage gehen wird. Während der Arbeiten ist der Kreuzungsbereich bis voraussichtlich einschließlich Freitag, 5. August, gesperrt (wir berichteten).

Die Durchfahrt ist während dieser Zeit von keiner Seite aus möglich, auch nicht zeitweise. „Eine zeitweise Durchfahrt während der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich wurde durchaus geprüft, ist aber aus verkehrstechnischer Sicht nicht möglich“, erklärt Ute Raach, Geschäftsleiterin im Rathaus, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Einmündungsbereich gehört zu insgesamt circa zehn Bauabschnitten, in denen die Stadt die Egerlandstraße wiederherstellt. Sie wurde bekanntlich aufgerissen, um die öffentliche Tiefgarage zwischen den neuen Wohn- und Geschäftshäusern von Baugenossenschaft und Sparkasse zu schaffen. „Alle Bauabschnitte werden stets mit den Nachbarbaustellen abgesprochen und sind hier insbesondere eng verzahnt mit den Arbeiten der Baugenossenschaft“, berichtet Geschäftsleiterin Raach.

Nahezu alle Aufträge für die Wiederherstellung der Egerlandstraße seien vergeben. „Offen sind derzeit nur noch die Landschaftsbauarbeiten. Hier wird gerade gemeinsam mit dem Architekten Kehrbaum die Ausschreibung vorbereitet.“

Die Gestaltung des öffentlichen Raums orientiert sich an der des Karl-Lederer-Platzes. Bei den Wiederherstellungskosten geht die Stadt derzeit von etwa 4,3 Millionen Euro aus. Fertig soll die Egerlandstraße Ende dieses Jahres sein. Das sei „aber stark abhängig von der Witterung hinsichtlich der Aufbringung des Farbasphaltes“, sagt Raach. Immerhin könnten im Moment erfreulicherweise alle Materialien geliefert werden, „wenn sich auch die Lieferzeiten teilweise stark verlängert haben“.

sw

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)