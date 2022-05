Gulasch, Saschlik: Im Gasthof Lauchs gab es Gericht aus der alten Heimat Ungarn

Von: Doris Schmid

Feuchtfröhliche Gesellschaft: Auch Familienmitglieder von Lydia Lauchs faden sich gerne im Gasthaus ein. © privat

In der Serie „Historische Wirtshäuser“ stellen wir ehemalige Geretsrieder Gaststätten vor. Heute: Der Gasthof Lauchs an der Altvaterstraße.

Geretsried – Café, Restaurant, Tanzlokal und Kneipe: Die Gaststätte Lauchs an der Altvaterstraße hat bewegte Zeiten hinter sich. Das Lokal wurde Mitte der 1960er Jahre gegründet – und hat immer noch geöffnet. Allerdings schenkt Wirtin Lydia Lauchs (72) nur noch an zwei Tagen in der Woche Getränke aus.

Wirtin Lydia Lauchs stammt eigentlich aus Freising

Über die Anfangszeit weiß die gebürtige Freisingerin relativ wenig. „Meine Schwiegereltern waren Ungarndeutsche“, erzählt Lauchs im Gespräch mit unserer Zeitung. „Sie kamen nach dem Krieg nach Erding, wo sie für die Amerikaner gearbeitet haben.“ 1965 oder 1966 verschlug es die Familie nach Geretsried. Sie baute dort ein Haus und eröffnete die Gaststätte. Serviert wurden Gerichte aus der altem Heimat: Ungarisches Gulasch, Schaschlik und Schnitzel waren die Klassiker auf der Speisekarte. Lydia Mazan, damals ein junges Mädchen, lebte in Freising. Eines Tages besuchte sie eine Cousine in Geretsried, die aus Schlesien stammte. Weil beim Lauchs immer etwas los war, traf man sich dort. So lernte sie Stefan, den Sohn der Wirtsleute, kennen. Die beiden verliebten sich und heirateten 1968.

Gepflegtes Ambiente: So sahen die Gasträume im Jahr 1968 aus. Den Tresen (oben, re.) gibt es heute noch. © Postkarte: Martin Walter

Die Ehe hielt elf Jahre, 1979 erfolgte die Scheidung. Stefan Lauchs ging nach München, seine Ex-Frau führte das Gasthaus, das noch den Schwiegereltern gehörte, weiter. „Ich bin schon immer eine Kämpferin gewesen“, sagt sie. Aber es häuften sich Schulden an, und das Haus stand öfters kurz vor dem Verkauf. Glücklicherweise konnte die Familie eine Veräußerung in fremde Hände abwenden.

Geöffnet: Freitag und Samstag für die Stammgäste

Nun gehörte Lydia Lauchs das Haus. Sie schmiss den Laden alleine und hatte täglich von 10 bis 3 Uhr nachts geöffnet. Ruhetag gab es einen in der Woche. „Ich hab’ die Küche gemacht, meine Eltern haben jedes Wochenende mitgeholfen, und mein Bruder hat in der Bar gearbeitet“, erzählt die Mutter einer Tochter. „Da war die Bude voll bis um 3 Uhr in der Früh.“ Manchmal führten sich männliche Gäste recht auf, und die musste Polizei anrücken. „Einer hat mal vor lauter Wut die ganze Außenbeleuchtung runtergerissen“, erinnert sich Lauchs, die bei den Ordnungshütern Anzeige erstattete. Die Quittung für den Hitzkopf: Er musste Sozialdienst leisten.

Bis Mitte der 1970er Jahre führte die gelernte Bürokauffrau die Wirtschaft selbst. Dann stellte sie jemanden an, der das Lokal in Eigenregie betrieb. Damit tat sich die Gastronomin keinen Gefallen: Einige Gäste trafen sich nicht nur auf eine Feierabend-Halbe, „sie haben am Billardtisch gezockt“. Eines Tages, als Lauchs beim Skifahren war, flog die Spielhölle auf. „Ich musste aufs Gericht und hatte nur Scherereien“, sagt sie seufzend. Doch auch diese Zeit ging vorüber.

In den 1980er Jahren trat die Wirtin ein bisschen kürzer. Es gab noch kleine Speisen wie Suppen und warme Würstl. Manchmal zu später Stunde kam es aber vor, dass das Verlangen nach einem „Festessen“ groß war. Dann durfte Stammgast und Hobbykoch Peter für die ganze Gesellschaft sein Leibgericht, Kartoffelpuffer, backen. Manchmal brachten die Gäste auch selbst gemachten Kuchen mit oder ließen, wenn die Zeche zu groß geworden war, einfach anschreiben.

Selbst mit 72 Jahren steht Lydia Lauchs noch gerne hinterm Tresen. Freitags und samstags ab 16 Uhr öffnet sie das Lokal für ihre verbliebenen Stammgäste. Größere Geburtstagsfeiern organisiert sie ebenfalls noch, wobei Tochter Aline die Wirtin tatkräftig unterstützt. Ein paar einfache Fremdenzimmer vermietet Lydia Lauchs zusätzlich. Denn: „Ich brauch’ das mit die Leut.“

