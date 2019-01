Geretsried: Gewässerweihe der Griechischen Gemeinde unter erschwerten Bedingungen

Der viele Schnee konnte die Griechische Gemeinde Geretsried und die Griechisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland nicht von ihrer tradtionellen Gewässersegnung abhalten. Trotzdem war die Beteiligung deutlich geringer als in den Vorjahren.

Geretsried – Mit weniger Beteiligung als üblich zelebrierte die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland zusammen mit der Griechischen Gemeinde Geretsried am Samstag ihre traditionelle Gewässersegnung im Hallenbad. Ob wegen des Schnees oder weil das im Anschluss geplante Fest der Vasilopita abgesagt werden musste: Es blieben sowohl einige Ehrengäste als auch etliche Besucher aus. So fehlten heuer die Pfarrer der katholischen, der evangelischen und der Baptisten-Kirche, die sonst immer kurze Gebete sprechen. Auch der Polizeipräsident für Oberbayen Süd, Roland Kopp, ließ sich entschuldigen. Ihn vertrat Geretsrieds Polizeidienststellenleiter Franz Schöttl, der die Segnung einen schönen Brauch und ein Zeichen der gelungenen Integration nannte.

Bürgermeister Michael Müller schaute auf seiner Rundtour zu den Schnee-Baustellen im Stadtgebiet im Hallenbad, dessen Dach bereits am Donnerstag freigeräumt worden war, vorbei. Die heftigen Niederschläge der letzten Tage hätten wieder einmal deutlich gemacht, dass der Mensch gegen die Naturgewalten nur bedingt etwas ausrichten könne, sagte er. „Da braucht es schon einen guten Glauben. Beten wir deshalb heute auch für die Helfer, die für unser aller Wohl draußen auf den Dächern arbeiten.“

+ Erfolgreicher Tauchgang: Wer de Erlöser holt, hat im neuen Jahr angeblich besonders viel Glück. © Hans Lippert

Am Tag der Dreifaltigkeit, der Epiphanie am 6. Januar, wird in Griechenland in der Regel das Meer gesegnet, in München jedes Jahr die Isar. Die Zeremonie soll vor Unglücken bewahren, manchmal werden Felder, Tiere und Gebäude mit dem geweihten Wasser besprüht. Seen und öffentliche Bäder können ebenso Gegenstand der Segnung sein. Sie läuft so ab, dass ein Priester – am Samstag Archimandrit Georgios Siomos – ein Holzkreuz in Weihwasser taucht und es anschließend ins Becken wirft Danach holen es Jugendliche und Kinder zurück. Wer das heilige Symbol als erster schwimmend erreicht, soll dem Brauch zufolge besonders viel Glück im neuen Jahr haben.

Heuer waren Panagiotis Zorbas und Christos Saridis bei den zwei Durchgängen für die jungen Männer die Schnellsten. Bei den Kindern heißt der Glückspilz 2019 Panagiota, ist zwölf Jahre alt und stammt aus Penzberg. Die Griechische Gemeinde Geretsried habe viele Mitglieder im Umkreis, insgesamt rund 500, erklärt ihr Vorsitzender Evangelos Karasakalidis.

Das Fest der Vasilopita, das griechische Neujahrsfest, wird eigentlich in Geretsried immer in Anschluss an die Gewässersegnung in den Ratsstuben nachgefeiert. Da diese aber wegen der Schneelast auf dem Dach am Samstag gesperrt waren, soll laut Karassakalidis ein anderer Termin im Januar gefunden werden.

tal