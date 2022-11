Geretsried: Gottesdienste bis März nur in der Petruskirche

Bleibt vorerst geschlossen: die Versöhnungskirche am Chamalièresplatz in Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die evangelische Kirchengemeinde Geretsried reagiert auf die stark gestiegenen Energiekosten. Gottesdienste finden bis März nur einer Kirche statt.

Geretsried – Auch die evangelische Kirchengemeinde Geretsried trägt der Energiekrise Rechnung. Bis Ende März nächsten Jahres werden alle Gottesdienste ausschließlich in der Petruskirche an der Egerlandstraße gefeiert. Die Versöhnungskirche an der Richard-Wagner-Straße bleibt geschlossen. Grund sind laut dem Kirchenvorstand die stark gestiegenen Heizkosten für diesen Winter – aber nicht nur das.

„Außerdem lässt die Größe der Petruskirche eine flexiblere Nutzung im Hinblick auf besondere Gottesdienste mit vielen erwarteten Besuchern zu und bietet durch die Anbindung an das Gemeindezentrum vielfältigere Möglichkeiten zur Gestaltung des Gemeindelebens.“ Jeden Sonntag gibt es einen Gesamtgemeindegottesdienst, der jeweils um 10 Uhr stattfindet. Für nicht mobile Besucher aus dem Süden Geretsrieds richtet die Kirchengemeinde einen Taxidienst ein, der Besucher sonntags um 9.45 Uhr von der Versöhnungskirche zur Petruskirche bringt und sie nach dem Gottesdienst wieder zurück an die Versöhnungskirche fährt. Die Kosten dafür trägt die Kirchengemeinde.

