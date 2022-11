Großrazzia in mehreren Lokalen: Zoll beschlagnahmt zehn Kilo Tabak

Von: Sabine Schörner

Zehn Kilogramm Tabak beschlagnahmte der Zoll in einem der kontrollierten Lokale. © . Polizeiinspektion Geretsried

Polizei und andere Ordnungskräfte haben in der Nacht auf Samstag mehrere Lokale in Geretsried kontrolliert. Mindestens 17 Verstöße haben sie dabei festgestellt.

Geretsried: Großrazzia in mehreren Gaststätten und Lokalen

An der Aktion beteiligt waren laut Pressemitteilung die Polizeiinspektion Geretsried, das Gewerbeamt des Landratsamts Bad Tölz-Wolfratshausen, die Steuerfahndung des Finanzamts Rosenheim und die dem Zoll angehörige Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Rosenheim sowie die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) München. Gemeinsam kontrollierten mehrere Gaststätten und Lokale im Bereich der Stadt Geretsried.

Dabei wurden 16 Verstöße gegen die Vorschriften des Glückspielrechts, des Gewerbe- und Gaststättenrechts sowie des Arbeits- und Ausländerrechts festgestellt. „Die zuständigen Behörden werden diese im Nachgang weiter bearbeiten und die noch notwendigen Folgeermittlungen tätigen“, berichtet die Geretsrieder Polizei.

Zoll beschlagnahmt zehn Kilo Tabak in Geretsried

In einem weiteren Fall wurden zehn Kilogramm Tabak durch den Zoll beschlagnahmt und ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. In zwei weiteren Fällen ergaben sich Hinweise auf mögliche lebensmittelrechtliche Verstöße. Sie wurden durch die Polizei dokumentiert und die zuständigen Behörden informiert.

Gegen die beanstandeten Betreiber der Lokale und Gaststätten wurden Straf- und/oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. „Insbesondere die Glücksspielverstöße können mit empfindlichen Geldbußen über 10.000 Euro geahndet werden.“

„Gewinnbringender fachlicher Austausch und großer Einsatzerfolg“: Aktion soll wiederholt werden

Laut Mitteilung wurde dieses gemeinsame Zusammenwirken der Spezialisten des Bundes, des Freistaates und des Landkreises in dieser Form erstmals so in Geretsried praktiziert. „Aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit, des gewinnbringenden fachlichen Austausches und des großen Einsatzerfolges waren sich die teilnehmenden Behördenvertreterinnen und -vertreter einig, dass es zwar der erste, aber nicht der letzte gemeinsame Einsatz war. sas

