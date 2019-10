Grüne wollen eigene Bürgermeisterkandidatin ins Rennen schicken

Geretsried - In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat der Ortsverband der Grünen am Mittwoch beschlossen, Martina Raschke (parteifrei) „die Möglichkeit zur Kandidatur für das Amt der Bürgermeisterin von Geretsried bei den Kommunalwahlen 2020 zu geben“, teilt Dr. Detlev Ringer mit.

+ Martina Raschke wollen die Grünen bei der Kommunalwahl 2020 ins Rennen schicken. © Archiv

Raschke wird auch auf der Liste der Grünen für den Stadtrat kandidieren. Die offizielle Aufstellung wird in der Versammlung des Ortsverbands am Donnerstag, 21.November, um 19 Uhr in den Ratsstuben erfolgen.