Gabenbringer für das Jesuskind: Museum stellt besondere Krippe aus

Von: Doris Schmid

Teilen

„Schätze aus dem Depot“: Helmut Hahn (re.), Chef des Museumsvereins, und Vereinskollege Johan Depner mit der Grulicher Kastenkrippe. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Förderverein stellt zu passenden Anlässen besondere Exponate im Museum aus. Zur Zeit sind eine Grulicher Kastenkrippe und ein Leuchter zu sehen.

Geretsried – Unter dem Motto „Schätze aus dem Depot“ will der Museumsförderverein zu passenden Anlässen einige Exponate zeigen, die nicht in der Dauerausstellung zu sehen sind. Los ging es am vergangenen Wochenende mit einer besonderen Krippe und einem Leuchter.

Geretsried: Förderverein stellt besondere Exponate im Museum aus

Laut Vereinschef Helmut Hahn wird eine sogenannte Grulicher Kastenkrippe aus dem Fundus der Egerländer Gmoi aufgebaut. Das Exponat sei in vielen Regionen der K.u.K-Monarchie über Generationen in den Familien zur Weihnachtszeit aufgestellt worden. Grulich – das heutige Králiky in Tschechien – liegt am Fuße des Adlergebirges in Nordböhmen. Im „Grulicher Ländchen“ entfaltete sich am Ende des 18. Jahrhunderts – nach dem Verbot der Aufstellung von Weihnachtskrippen in Kirchen durch Kaiser Joseph II. – eine beachtliche Holzschnitzerei für den Hausgebrauch in den Stuben des Bürgertums, der Handwerker und Bauern. „Bekannt sind die ,Grulicher Mannln‘ sowie die ,Bringemannln‘ als Gabenbringer mit symbolhaften Geschenken für das Jesuskind in der Krippe“, teilt Hahn mit. Es gebe hunderte Varianten, die sich teilweise durch grob geschnitzte Primitivität, teilweise durch verfeinertes Kunsthandwerk auszeichnen würden.

Eine Besonderheit sind Hahn zufolge die Kastenkrippen. „Wie der Name schon sagt, ist hier das Geburtsgeschehen in einem verglasten Kasten arrangiert“, erklärt der Geretsrieder. Die Figuren, die „Mannl“, sind einfach gestaltet. Mit natürlichen Materialien wie Ästen, Papier, Moos und Farn habe der Krippenbauer darum herum eine lebendige Landschaft geschaffen. „Die ,Mannlmacher‘ im holzreichen Adlergebirge waren meist Saisonarbeiter, die von Oktober bis März zu Hause in ihren bescheidenen Wohnstuben an der Schnitzbank saßen und dann im Frühjahr als Handwerksburschen auf Wanderschaft gingen.“ Frauen und Kinder betätigten sich mit dem Bemalen der geschnitzten Figuren. „Schlechte Bezahlung und die aufkommende Industrialisierung führten Ende des 19. Jahrhunderts zum rapiden Niedergang der Grulicher Krippenschnitzerei.“

Geretsried: Grulicher Kastenkrippe und Leuchter im Museum ausgestellt

Neben der Kastenkrippe ist außerdem ein Leuchter („Lichtert“) ausgestellt. Diese Weihnachtsbrauch stammt noch aus der katholischen Zeit Siebenbürgens. „Es wurden zu Beginn der Adventszeit vier Leuchtträger aus den Reihen der Schulkinder ausgewählt, die mit ihren Gruppen nach dem ersten Adventssonntag das Immergrün besorgten, das zum Umwinden des Leuchtergestells erforderlich war“, ergänzt Vorstandsmitglied Johann Depner.

Der zu diesem Brauch gepflegte Gesang, der sich an Text und Melodie des bekannten „Quem pastore laudavere“ (Denn die Hirten lobten sehr) anlehnte, wurde fleißig geübt. Am ersten Weihnachtstag wurde in der Frühkirche um 6 Uhr der dazugehörige Gottesdienst abgehalten. Den „Lichtert“ gestalteten die Dorfbewohner auf ihre eigene Art.

Die beiden Exponate sind zu den üblichen Öffnungszeiten des Museums der Stadt Geretsried zu sehen.

nej

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.