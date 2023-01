Ein Jahr Austauschschüler in Wisconsin: „Ich hatte wirklich eine wunderschöne Zeit“

Ein Jahr in den USA: Lars Keibel besuchte das Weiße Haus in Washington, D.C. © Privat

Mit dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm war Gymnasiast Lars Keibel ein Jahr in den USA. Im Interview blickt er auf sein Austauschjahr in den USA zurück.

Geretsried – Der Geretsrieder Gymnasiast Lars Keibel hat ein Auslandsjahr in Wisconsin/USA verbracht. Vom Deutschen Bundestag und dem Amerikanischen Kongress erhielt er dafür im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) ein Vollstipendium. Keibel besuchte die Logan Highschool in La Crosse und lebte bei einer Gastfamilie. Über sein ausgefülltes Tagesprogramm mit vielen Wahlfächern und Aktionen, seine Ausflüge innerhalb der USA und seinen Eindruck von der amerikanischen Mentalität hatte er unserer Zeitung einen sehr positiven Zwischenbericht gegeben. Jetzt ist der mittlerweile 18-Jährige zurück in Geretsried und bereitet sich in der Stufe Q11 aufs Abitur vor. Unsere Mitarbeiterin Tanja Lühr sprach mit ihm abschließend über seine Erfahrungen.

Lars, für das Parlamentarische Patenschaftsprogramm können sich Jugendliche ab Mai im neuen Jahr wieder bewerben. Die Entscheidung, für ein Jahr ins Ausland zu gehen, will vorher reiflich überlegt sein. Kannst Du denn Gleichaltrigen das PPP empfehlen?

Lars Keibel: Ganz, ganz klar: ja. Zum einen fängt man im Ausland quasi ein neues Leben an, das nicht zu vergleichen ist mit dem Leben hier. Man lernt einmal eine ganz andere Seite von sich selbst kennen. Ein relativ unbekannter Aspekt ist, dass man in eine Community von anderen Austauschschülern eintauchen kann. Wir durften in der Gruppe das Vorbereitungs- und das Nachbereitungsseminar zusammen erleben. Das Vorbereitungsseminar fand aufgrund der Pandemie online statt. Wir haben gemeinsam auf „Zoom“ einen Song geschrieben und teilweise bis vier Uhr nachts miteinander geredet. Während des Auslandsjahrs sind wir super zusammengewachsen. Das Nachbereitungsseminar war in Präsenz. Das war noch mal viel cooler, weil man sich sehen und etwas unternehmen konnte mit den anderen. Ich glaube, so eine Art von Community bringt einem für den Rest seines Lebens etwas, weil man einfach unter Gleichgesinnten ist.

Lars Keibel wurde von seinen Mitschülern an der Logan Highschool in La Crosse zum Prom King gekürt. © Privat

Was war das Highlight Deines Jahrs in La Crosse?

Lars Keibel: Das war definitiv Prom. Der „Promenade-Dance“, meist nur Highschool-Prom genannt, ist ein Ball am Ende des Abschlussjahrs oder manchmal auch für die elften Klassen, der immer im April oder Mai stattfindet. Alle Schüler fiebern diesem Ereignis entgegen. An dem Abend putzen sich alle heraus. An vielen Highschools gibt es die Tradition, einen Prom-King oder eine Prom-Queen zu wählen. Ich hatte die Ehre, gewählt zu werden. Das war schon unglaublich. Alle Kandidatinnen und Kandidaten reihten sich auf einer kleinen Bühne auf. Es wurde eine Show veranstaltet, bei der die Mitschüler eine Krone über den Köpfen der Kandidaten schweben ließen, um es spannend zu machen. Am Ende landete die Krone auf meinem Kopf. Alle meine Freunde jubelten, und das war natürlich ein Wahnsinnsgefühl. Das war ein Moment, mit dem ich gerne prahle (lacht).

Geretsried: Gymnasiast Lars Keibel blickt auf sein Austauschjahr in den USA zurück

Worin bestand Deine politische Bildung, die Teil des PPP ist?

Lars Keibel: In meinem Fall waren das drei Seminare, die zwar wegen Corona alle online stattfanden, aber deswegen nicht weniger hilfreich waren. Ein Seminar ging über die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA, das zweite über Diplomatie. Das war eine Art Rollenspiel, bei dem man auf praktische Art und Weise Diplomatie übte. Das fand ich sehr interessant. Das dritte war ein freiwilliges Projekt in der Gaststadt. Normalerweise sind die Seminare nicht online. Man fliegt während seines Aufenthalts für eine Woche nach Washington. Dort hat man Gelegenheit, die politischen Einrichtungen von Amerika zu besuchen und mit Politikern zu reden. Das heißt, in anderen Jahren profitiert man davon sogar noch mehr.

Konntest Du die Hauptstadt gar nicht besuchen?

Lars Keibel: Doch. Alle PPPler durften dank des Veranstalters Experiment e.V vor dem gemeinsamen Rückflug noch drei Tage in Washington, D.C. verbringen. Wir haben unter anderem das Weiße Haus und das Lincoln Memorial besichtigt. Die Stadt hat mich sehr beeindruckt.

Hattest Du Kontakt mit Deinem Paten, dem CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan?

Lars Keibel: Ja, wann immer es zeitlich möglich war, habe ich ihm einen kurzen Zwischenbericht geschrieben, den Herr Radwan soweit ich weiß auch auf seinen Social-Media-Kanälen teilte.

Lars Keibel hielt einen Vortrag über Deutschland an einer Middle School. © Privat

Hat Dich Deine Familie in den USA besuchen können?

Lars Keibel: Im ersten halben Jahr war das nicht erlaubt. Im zweiten Halbjahr hatten meine Eltern und ich beschlossen, dass es besser wäre, wenn ich nicht aus meinem Erlebnis herausgerissen würde. Tatsächlich war es auch so, dass ich gegen Ende am meisten mit meinen Freunden unternommen habe. Wir waren wandern und bowlen und haben gemeinsam an meinem Album gearbeitet. Ich hatte sehr viel zu tun und wunderbare Freunde, mit denen ich die Zeit nutzen wollte.

Warst Du mit Deiner Gastfamilie bis zum Schluss zufrieden?

Lars Keibel: Ja, auf jeden Fall. Zum Schluss hin wurde das Verhältnis sogar noch mal lockerer und offener, es fand also quasi noch mal ein „Level up“ statt, wenn man es so nennen will.

Vermisst Du sie?

Lars Keibel: Ja, sehr. Ich hatte wirklich eine wunderschöne Zeit in meiner Gastfamilie. Ich bin dann auch direkt heuer im August, nachdem ich zwei Monate zurück in Deutschland war, noch einmal nach Wisconsin geflogen und habe sie besucht. Wir halten den Kontakt über Facetime (Videotelefonie, Anm. d. Red.), erzählen uns aus unserem Alltag, so oft es geht.

Wie fiel die Begrüßung am Flughafen aus, als Du im Juni nach einem Jahr zurück nach Deutschland gekehrt warst?

Lars Keibel: Das war einfach atemberaubend, fantastisch und megasüß. Als ich aus dem Sicherheitsbereich herauskam, warteten da meine Familie und Freunde mit Luftballons und Schildern, auf denen „Willkommen zurück“ stand. Wir haben uns erst mal alle umarmt. Als wir zu Hause in meine Straße einbogen, hing aus dem Nachbarhaus ein riesiges Laken mit Willkommens-Aufschrift. Am Abend hatte meine Familie für mich eine Überraschungs-Grillparty organisiert. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können!

Was ist der größte Unterschied zwischen dem amerikanischen High-School-System und unserem Gymnasium?

Lars Keibel: Ich habe mit der zehnten Klasse in Deutschland aufgehört und machte in der elften Klasse in den USA weiter. Jetzt in der Q11 finde ich den Unterschied tatsächlich nicht so riesig. Der Unterschied zwischen der Mittelstufe mit ihren geschlossenen Klassenverbänden und der Highschool war gravierender. In der Oberstufe entdecke ich jetzt dagegen viele Ähnlichkeiten. Alles ist offener. Was man aber schon sagen muss, ist, dass das deutsche Schulsystem deutlich mehr auf Auswendiglernen ausgelegt ist, während die Highschools einem eher Tools an die Hand geben und erklären, wie man sie benutzt. Zum Beispiel lernt man, wie man Dinge im Internet sucht oder wie man Quellen unterscheidet. Bei der Digitalisierung war zumindest meine Highschool in Wisconsin weiter als meine Schule hier.

Was sind Deine Pläne für die Zukunft?

Lars Keibel: Was Studium und Berufswunsch angeht, habe ich mich noch nicht festgelegt. Wahrscheinlich wird es in Richtung Psychologie gehen.

Kannst Du Dir vorstellen, einmal in den USA zu leben?

Lars Keibel: Also, das Auslandsjahr war eine super Erfahrung, die mich persönlich echt weitergebracht hat. Aber während ich dort war, habe ich mein Zuhause noch einmal deutlich mehr lieb gewonnen als zuvor. Das heißt, wahrscheinlich werde ich vorerst in Europa bleiben.

Tanja Lühr

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm Seit 1983 ermöglicht es das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) jedes Jahr Schülern ab 15 Jahren, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses ein Austauschjahr in den Vereinigten Staaten von Amerika zu machen. Umgekehrt kommen amerikanische Stipendiaten in die Bundesrepublik Deutschland.

Gute Schulnoten sind nicht das entscheidende Auswahlkriterium. Vielmehr kommt es auf die Persönlichkeit an. Toleranz, Offenheit und Engagement sind gefragt.

Der Austausch wird organisiert vom Verein „Experiment“. Jeder Stipendiat erhält einen Paten aus dem Bundestag zur Seite gestellt, dem er in regelmäßigen Abständen Berichte über seinen USA-Aufenthalt schickt, sodass der Politiker einen Einblick in das Leben junger Menschen in Nordamerika erhält.

Die politische Bildung spielt eine wichtige Rolle in diesem Programm.

Informationen über das Patenschaftsprogramm und die Möglichkeit der Bewerbung gibt es im Internet über die beiden Seiten www.bundestag.de/ppp und www.experiment-ev.de.

