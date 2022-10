Hallenbad in Geretsried: Sorgt Energiekrise für weniger Besucher?

Von: Susanne Weiß

Schwimmer haben es im Geretsrieder Hallenbad seit geraumer Zeit kälter im Wasser. © Hans Lippert

Im Hallenbad Geretsried ist das Wasser um zwei Grad kälter, um Energie zu sparen. Andernorts gibt es schon die Rolle rückwärts, weil weniger Gäste kommen.

Geretsried – Im Erdinger Hallenbad ist die Wassertemperatur wieder höher. Auch in anderen Orten hadern die Betreiber mit der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Badewesen, mit zwei Grad weniger im Becken einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Dies führt nämlich zu einem Rückgang der Besucherzahlen und damit geringeren Einnahmen.

Geretsried: Wasser zwei Grad kälter – Besucher kommen trotzdem

Für das interkommunale Hallenbad in Geretsried kann Rathaussprecher Thomas Loibl diese Entwicklung nicht bestätigen. „Wir stellen keinen Einbruch der Besucherzahlen fest“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Insofern behalte man die seit Beginn des neuen Schuljahrs gesenkten Wassertemperaturen bei. Im Schwimmer- und Springer-Becken misst das Thermometer 26 Grad, im Lehrschwimmbecken zeigt es 30 Grad und im Kinderbecken 31 Grad. Das Personal beobachte teils, dass Badegäste, die nicht Sportschwimmer sind, kürzer im großen Becken bleiben. Dennoch: „Wir können so bei geringer und vertretbarer Einschränkung einen Beitrag in Zeiten der Energieknappheit leisten“, betont Loibl.

Wie hoch die Einsparung durch die geringere Wassertemperatur im Geretsrieder Hallenbad ist, lasse sich nicht absehen. „Wir haben noch nicht die entsprechenden Erfahrungswerte“, sagt Loibl. Die Deutsche Gesellschaft für Badewesen spreche aber von bis zu 25 Prozent.

Stadt Nürnberg will 25 Prozent Energie bei Hallenbädern sparen

Bürgermeister empfiehlt Farbspiel bei Sprudelliegen im Winter

Rathauschef Michael Müller nutzte jüngst die Bürgerversammlung, um Werbung für das vor einem Jahr eröffnete Hallenbad zu machen. Die herabgesenkten Temperaturen in den Becken sollten das Badevergnügen nicht schmälern. Der Tipp des Bürgermeisters: „Wenn es jetzt am Abend schon dunkel ist, kommt das Farbspektrum an den Blubberliegen besonders schön zur Geltung.“

In den Herbstferien hat das Hallenbad jeden Abend bis 20 Uhr geöffnet. Zwischen Samstag, 29. Oktober, und Sonntag, 6. November, kann man ab 9 Uhr baden. Am Montag, 31. Oktober, und Donnerstag, 3. November, öffnet das Bad bereits um 6 Uhr. Nach den Ferien gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Am Buß- und Bettag, Mittwoch, 16. November, läuft der öffentliche Badebetrieb von 9 bis 20 Uhr.

Wer Eintrittskarten für das ehemalige Hallenbad an der Jahnstraße in der Schublade liegen hat, kann diese noch bis 30. Dezember im Rathaus gegen den nicht inflationsbereinigten Kaufpreis tauschen. Die alten Tickets verlieren am 1. Januar 2023 ihre Gültigkeit. sw