Geretsried: Hallenbelegung soll mit neuer Software optimiert werden

Von: Susanne Weiß

Die Turnhalle der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße (Symbolfoto). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt Geretsried arbeitet künftig mit einer Software, um die Hallenvergabe zu optimieren. Der Sportentwicklungsplan soll außerdem ins Internet gestellt werden.

Geretsried –Wie Beate Mews vom Sportamt kürzlich in der Sitzung des Stadtratsausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport (Jusskus) berichtete, solle ein neues Prozedere erarbeitet werden, um eine sinnvolle Belegung zu schaffen. „Wir achten darauf, nur Zeiten zu vergeben, die auch genutzt werden“, so Mews.

Bericht soll im Internet veröffentlicht werden

Die Hallenvergabe ist eines der Themen, die sich aus der Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes ergeben haben. Wie berichtet hat das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) aus Stuttgart das über zehn Jahre alte Konzept überarbeitet. Beteiligt hatten sich daran Schulen, Sportvereine und Kindertagesstätten. Den Abschlussbericht hatte ikps Ende vergangenen Jahres im Stadtrat vorgestellt. Der Jusskuss beschloss nun, diesen auf der Internetseite der Stadt zu veröffentlichen. Dort soll künftig auch der Sportentwicklungsplan von 2009 zu finden sein.

Der zeitliche Horizont für die Umsetzung der Maßnahmen betrage zehn Jahre, so Beate Mews. Der Katalog habe einen vorschlagenden Charakter. „Die Umsetzung der Empfehlungen ist vorbehaltlich der finanziellen und personellen Machbarkeit sowie der grundsätzlichen politischen Stimmung zu sehen“, erläuterte die Sportamtsmitarbeiterin. Mit Blick auf die laufende Haushaltskonsolidierung seien die Maßnahmen, die kostengünstig umgesetzt werden könnten, mit hoher Priorität versehen worden, etwa die Hallenvergabe.

Stadt kann nicht alle Anfragen bedienen

Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) wollte in dem Zusammenhang wissen, ob es tatsächlich vorkomme, dass Vereine Hallenzeiten reservieren, die sie nicht nutzen würden. „Sie nehmen anderen Vereinen den Platz weg“, kritisierte er. Dem stimmte Mews zu. „Hallen müssen immer ausgenutzt sein.“ Zumal es Anfragen gebe, die die Stadt aus Kapazitätsgründen nicht bedienen könne.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Jüngst hatte Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU) im Namen des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung im Stadtrat beantragt, diesen unter anderem damit zu beauftragen, den Investitionsbedarf der Kommune in den nächsten 15 Jahren zu betrachten. Der Antrag fiel durch, unter anderem mit dem Argument, dass man in diesen Zeiten nicht einmal wisse, was nächstes Jahr sei. In der Jusskus-Sitzung legte Meinl nach: „Es freut mich, dass man sich hier einem zehnjährigen Plan aussetzt, wofür sich mancher im Haushalt außerstande sieht.“

sw

