Keine Auftritte, keine Einnahmen: Hans Ketelhut startet Online-Petition für Kulturschaffende

Keine Auftritte, keine Einnahmen: Die Corona-Pandemie trifft auch die Kulturschaffenden hart. Hans Ketelhut startet Online-Petition – Er fordert ein Grundeinkommen.

Geretsried – Einer von ihnen ist Hans Ketelhut. „Ich leb’ davon“, sagt der Entertainer. Mit einer Online-Petition setzt er sich für seinen Berufsstand ein. Der Geretsrieder fordert ein Grundeinkommen für alle freiberuflichen Kreativschaffenden, Künstler und Musiker für die Zeit des Versammlungsverbots.

Adressat ist Ministerpräsident Markus Söder

Adressiert ist die Petition, die seit Donnerstag online ist, an Ministerpräsident Markus Söder. Hintergrund der Initiative sei die Tatsache, dass die Einkommen von Freiberuflern in der Kunst- und Musikszene mit dem sogenannten Lockdown „komplett weggebrochen sind, während die Fixkosten weiter laufen“. Ketelhut selbst steht durchschnittlich 150 Mal im Jahr auf der Bühne. Auftritte in ganz Deutschland seien nun abgesagt. „Ich kann zwar überleben, aber natürlich habe ich Einbußen.“ Bis jetzt belaufe sich sein Verlust auf fast 30 000 Euro.

Auch wenn die Ausgangsbeschränkungen vielleicht ab Mai leicht gelockert werden, „ist davon auszugehen, dass das Versammlungsverbot für Veranstaltungen in größerem Stil bestehen bleibt“. Das würde bedeuten, dass alle in Bayern stattfindenden Künstlerauftritte bis weit in den Herbst 2020 wegbrechen. „Alle Kulturveranstaltungen und Feste wie zum Beispiel Bierzelte, Isarfloßfahrten, aber auch das Oktoberfest sind betroffen“, zählt Ketelhut auf, der seit Jahren in einem Wiesn-Zelt für Stimmung sorgt. Für die meisten der Kreativschaffenden, die diesen Beruf professionell ausüben, würde das den existenziellen Ruin bedeuten.

Soforthilfe reicht nicht

Bei einem laut Künstlersozialkasse durchschnittlichen Bruttojahreseinkommen freiberuflicher Musiker von 13 000 Euro gebe es keinen Spielraum für Rücklagen, so Ketelhut. Wenn über mehrere Monate keine Einnahmen fließen, helfe auch die Einmal-Zahlung an Einzelunternehmer über das Corona-Soforthilfeprogramm der Staatsregierung nicht weiter. Daher fordert der 69-Jährige in seiner Petition bis zum Ende des Versammlungsverbotes ein befristetes bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 1000 Euro für alle freiberuflichen Kreativschaffenden, Künstler und Musiker. „Die Gesellschaft mag für einige Zeit auf kulturelles Leben verzichten können“, sagt Ketelhut. „Aber tut sie es zu lange, könnte am Ende niemand mehr da sein, der es wieder aufleben lassen könnte.“

Bundesweit läuft bereits ein ähnlicher Vorstoß. Warum Ketelhut eine eigene Petition gestartet hat? „Ich glaube, dass wir in Bayern schneller vorankommen“. meint er. Innerhalb von acht Wochen müssen 24 000 Menschen seine Petition unterzeichnen.

Infos im Internet

www.openpetition.de

nej

