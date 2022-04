Geretsried: Helferkreis stellt sich neu auf - Dolmetscher gesucht

Von: Doris Schmid

Sie wollen alle helfen: Zahlreiche Frauen und Männer kamen in die Ratsstuben und boten ihre Unterstützung an. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zahlreiche Geflüchtete sind in Geretsried angekommen. Aus diesem Grund stellt sich der Helferkreis neu auf. Vor allem Dolmetscher werden gesucht.

Geretsried – Etwa 110 Afrikaner, Afghanen und Syrer leben in der Gemeinschaftsunterkunft an der Jahnstraße. Im benachbarten Gebäude sind seit Anfang des Jahres 110 afghanische Ortskräfte untergebracht. Dazu kommt eine nicht bestimmbare Anzahl von ukrainischen Geflüchteten. „Das ist eine gehörige Menge an Migrantinnen und Migranten“, sagt Rudi Mühlhans vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVA). Aus diesem Grund stellt sich der Helferkreis in der größten Stadt im Landkreis neu auf.

Nach einer langen Corona-Zwangspause hatte die Stadt am vergangenen Mittwoch zu einem Helferkreistreffen eingeladen. Sabine Lorenz, Referentin für Soziales und Integration im Stadtrat, war überrascht vom großen Zuspruch. Über 30 Personen saßen im kleinen Saal der Ratsstuben. Vor zehn Jahren kamen die ersten Geflüchteten nach Geretsried. In dieser Zeit habe man viel bewirken können, ergänzte TVJA-Geschäftsführer Mühlhans. Mit den vielen neuen Geflüchteten steht die Stadt auch vor neuen Herausforderungen. Es sei an der Zeit, so Lorenz, ehrenamtliches Engagement wieder aufzubauen.

Hauptamtliche Kräfte unterstützen Neuankömmlinge und Helfer

Mittlerweile gibt es auch einige hauptamtliche Kräfte, die Neuankömmlingen helfend zur Seite stehen, so wie Katherine Schreyer-Keil vom Jugendmigrationsdienst der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die Sozialpädagogin kümmert sich um junge Menschen im Alter von zwölf bis 27 Jahren mit einem festen Bleiberecht, berät beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt sowie bei der Anerkennung von ausländischen Schul- und Berufsabschlüssen. Sie berichtete von einem 13-jährigen hochintelligenten Jungen, der dringend Anschluss bräuchte, „wo sich eine Freundschaft entwickeln kann“.

Anne Weinhart vom Verein „Mensch zu Mensch“ berät Menschen ab 27 Jahren und hilft beispielsweise, den passenden Integrationskurs zu finden. Aus ihrer Sicht mangelt es derzeit hauptsächlich an Übersetzern.

Auch Andrea Neulinger, Migrationsberaterin im Landkreis, stellte sich vor. Ihre Stelle ist beim Schulamt angesiedelt. Sie berichtete, dass für die Flüchtlingskinder gerade Willkommensgruppen an der Waldramer Mittelschulen und der Isardamm-Grundschule in Geretsried eingerichtet werden. Nach den Osterferien soll der Unterricht starten, eine Teilnahme ist freiwillig. Das Projekt der Kulturdolmetscher stellte Alexandra Brücher-Huberova von der Caritas vor. Diese ehrenamtlichen Helfer unterstützen dabei, sprachliche wie kulturelle Hürden zu überwinden.

Verein Trigg hilft bei traumatischen Erlebnissen

Aus der Elternzeit zurück ist Christina Metz. Ihr Aufgabenreich im Geretsrieder Rathaus: Senioren- und Jugendarbeit sowie der Bereich Asyl. Ihr Wolfratshauser Pendant ist Paulina Kisselbach. Sie bietet in der Verwaltung der Nachbarstadt eine allgemeine Sozialberatung für anerkannte Geflüchtete an. Mühlhans wies zudem auf das Angebot des Vereins Trigg hin, das sich an Geflüchtete mit traumatischen Erlebnissen richtet. Es gebe eine Gruppe für Frauen, die sich alle 14 Tage trifft und eine Gruppe für Männer, die wöchentlich zusammenkomme.

Mangelnde Deutschkenntnisse eine große Barriere

Beim regen Erfahrungsaustausch berichtete eine Frau aus Königsdorf über eine ukrainische Familie, die sie vor drei Wochen aufgenommen habe. „Wir sind in Schwaighofen“, sagte sie. „Da ist es wunderschön.“ Aber die Familie sei in dem Weiler völlig isoliert. Zudem gebe es Sprachbarrieren. „Wir wissen nicht, was die Familie erlebt hat.“ Von ethnischen Problemen untereinander wurde aus dem Übergangswohnheim berichtet, in dem die afghanischen Ortskräfte untergebracht sind. Der Druck sei sehr groß. Und auch dort seien mangelnde Deutschkenntnisse eine Barriere. Eine Helferin bat um bessere Vernetzung. „Es müssen sich nicht fünf, sechs Leute mit der gleichen Frage beschäftigen“, sagte sie. Eine gute Zusammenarbeit erspare unnötige Arbeit.

Leisten Sie das, was gut für die Menschen und Sie ist. Setzen Sie sich nicht unter Druck und erwarten Sie nicht zu viel.

Während des Treffens trugen sich einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Listen ein, um beispielsweise bei der Hausaufgabenbetreuung zu unterstützen. TVJA-Geschäftsführer Mühlhans bot außerdem an, das Jugendzentrum Saftladen an zwei Tagen in der Woche eine Stunde früher zu öffnen, damit geflüchtete Jugendliche dort zusammenkommen können.

„Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen“, gab Weinhart den Helfern mit auf den Weg. „Sie müssen nicht alles alleine tragen. Dafür sind wir da.“ Auch Mühlhans hatte noch einen Rat: „Leisten Sie das, was gut für die Menschen und Sie ist. Setzen Sie sich nicht unter Druck und erwarten Sie nicht zu viel.“

Helfertreffen sollen nun wieder in regelmäßigen Abständen in Geretsried stattfinden. Zudem soll ein E-Mail-Verteiler angelegt werden.

Kontakt

Helferinnen und Helfer, Wohnungsgebende sowie zentral und dezentral untergebrachte Geflüchtete können sich bei der Koordinationsstelle „Integration aktiv“ des TVJA, melden, sofern sie Unterstützungsbedarf haben. Kontakt: „Integration aktiv“, Hannah Schreyer, Steiner Ring 24, Geretsried, Telefon: 0 81 71/9 26 65 35, Handy: 0 15 23/4 26 03 25, E-Mai: helferkreis@jugendarbeit-geretsried.de.

