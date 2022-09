Mit Olympia 1972 fing Helmut Rinbergers Sammelleidenschaft an

Souvenirs von einst: Helmut und Eva Rinberger mit ihrem Waldi-Schlüsselanhänger, Eintrittskarten für die Regatta, Briefmarken sowie den Gedenkmünzen. © Hermsdorf-Hiss

Helmut Rinberger hat während der Spiele in München als Taxifahrer gejobbt. Die Sondermünzen, mit denen er bezahlt wurde, hat er aufgehoben.

Geretsried – Helmut und Eva Rinberger, beide 73 Jahre alt, haben eine gemeinsame Leidenschaft für das Sammeln. Seien es Münzen oder Briefmarken: In regelmäßigen Abständen holen sie ihre Bestände hervor und begutachten sie. „Jedes Stück ist ein kleines Kunstwerk, man entdeckt immer wieder Neues“, sagt Eva Rinberger. Das Herzstück der Sammlung: Die Olympia-Sondermünzen im Wert von je 10 Mark, eigens geprägt zum Anlass der Olympischen Spiele in München 1972 und in dieser Zeit als Zahlungsmittel gang und gäbe. 18 Stück besitzt das Paar, jeder der beiden ehemaligen Lehrer (er an der Wolfratshauser Realschule, sie am Gymnasium Hohenburg in Lenggries) hat einige mit in die Ehe gebracht. Die beiden kennen sich aus Studententagen.

Angefangen hat alles, als Helmut Rinberger 1972 Taxi fuhr. Der gebürtige Milbertshofener studierte Chemie und Sport und verdiente sich seinen Lebensunterhalt, indem er die nationalen und internationalen Gäste kreuz und quer durch München kutschierte. „So mancher Tourist hat seine Rechnung mit einer Sondermünze bezahlt, ohne zu wissen, dass es etwas Besonderes ist“, erzählt er. Rinberger gefielen die Münzen. Weil er das Fahrtgeld auf Heller und Pfennig abgeben musste, tauschte er sie gegen einen 10-Mark-Schein ein und gab diesen ab. Die Münzen, deren Ästhetik ihn so ansprach, behielt er ein – der Anfang seiner Sammelleidenschaft.

Die Gedenkmünzen für die Olympischen Spiele 1972 in München waren normale Zahlungsmittel im Wert von 10 Mark. © Hermsdorf-Hiss

Besonders in Erinnerung blieb ihm die Fahrt eines englischen Ehepaars, das sich eine Stadtrundfahrt wünschte. Ein Auftrag, über den sich der junge Student natürlich freute, so etwas bringt Geld. Bei dieser Gelegenheit kam man auch am Fernsehturm vorbei, der am 22. Februar 1968 eröffnet worden war. „Das Komische war, dass ich noch nie oben gewesen bin, obwohl ich ganz in der Nähe aufgewachsen bin und fast jeden Tag mit dem Rad auf meinem Schulweg daran vorbeigekommen bin“, erinnert sich Rinberger. Das erzählte er auch den Engländern, die ihn prompt einluden, mit nach oben zu kommen, auf fast 300 Meter Höhe. „Da habe ich meine Heimatstadt zum ersten Mal von oben gesehen“, sagt er. Und: „Ich konnte mein Elternhaus ganz gut erkennen.“

Die Münzen stammen aus verschiedenen Prägestätten

Und noch eine Fahrt ist ihm im Gedächtnis geblieben. Ein Amerikaner, der soeben am Flughafen angekommen war, wollte nach Großgmain gebracht werden, ein Dorf bei Salzburg, also Österreich. Leider hatte Rinberger keinen Ausweis dabei. „Ich dachte, das geht schon gut.“ Tat es auch, aber nur auf der Hinreise. Auf der Rückreise wurde er vom Grenzer in die Mangel genommen. Weil es noch kein Handy gab und der Funkkontakt zur Zentrale abgebrochen war, machte man sich daheim große Sorgen. „Aber irgendwann hatte ich es dann doch geschafft.“

Die 50-jährige Wiederkehr der Olympischen Spiele ist für die Rinbergers ein guter Anlass, ihre Erinnerungsstücke in Augenschein zu nehmen. Etwa die 18 Gedenkmünzen, wovon einige noch richtig glänzen. „Die waren vermutlich nicht im Umlauf.“ Auf der Rückseite ist stets der Bundesadler zu sehen, wenn auch in verschiedener Gestalt. Auf der Vorderseite findet man fünf verschiedene Motive: die Strahlenspirale, verschlungene Arme, eine Sportlergruppe, das Olympiagelände von oben, das Olympische Feuer. Sie stammen aus verschiedenen Prägestätten, nämlich D (München), F (Stuttgart), G (Karlsruhe) und J (Hamburg). Das Programm für diesen verregneten Nachmittag steht damit fest. „Heute schauen wir uns einmal an, von wo unsere Münzen genau kommen“, erklärt Eva Rinberger. Wie gesagt: Sammler entdecken immer etwas Neues.

