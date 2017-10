Geretsried: Hier fühlt sich der Huchen noch wohl

In Geretsried ist die Welt noch in Ordnung – zumindest, was die Isar und ihre Auen betrifft. Vogel- und Fischschützer luden zu einer Exkursion unterhalb des Tennisplatzes am Isardamm ins Natura-2000-Gebiet „Obere Isar“ ein.

Geretsried – Das Gerät auf dem Rücken von Patrick Türk ist so laut wie ein Rasenmäher. Es schickt per Kabel Elektroschocks in einen Tümpel etwas abseits der Isar. Türks Kollegin Lena Meier fängt die betäubten Fische mit einem Kescher und befördert sie in eine Plastikwanne, so dass Johannes Schnell die verschiedenen Arten bestimmen kann.

+ Gebietsbetreuerin: Birgit Weis vom Landesbund für Vogelschutz mit einer Deutschen Tamariske. © Tanja Lühr Rotauge, Aitel, Hasel, Elritze sowie zwei selten gewordene junge Huchen, auch Donaulachse genannt, sind den drei Mitarbeitern des Landesfischereiverbands Bayern (LFV) ins Netz gegangen. Die sogenannte Elektrobefischung dient dazu, die Bestände regelmäßig zu kontrollieren. LFV-Geschäftsführer Dr. Sebastian Hanfland ist zufrieden. Der Huchen, der bis zu 1,50 Meter lang werden kann, ist gefährdet, doch hier bei Geretsried pflanzt er sich offenbar fort.

„Huchen kommen sonst nur noch in der Ilz und im Regen vor“, erklärt der Fischschützer. Das Problem sei, dass es wegen der Kraftwerke und Speicherseen nicht genügend Kies und Totholz in der Isar gebe. Beides sei wichtig für die Fische zum Laichen und als Versteck. Auch brauchten sie immer wieder Hochwasser, damit die Jungfische wie die beiden gefangenen juvenilen Huchen von den Seitenarmen und Gumpen wieder in den Fluss geschwemmt werden könnten.

Nach kurzer Zeit haben sich die Fischlein vom Elektroschock erholt und werden ins Wasser zurückgesetzt. Warum auch die Auen zum Natura-2000-Gebiet gehören, erklärt Dr. Andreas von Lindeiner, Artenschutzreferent des Landesbund für Vogelschutz (LBV). Dieser hatte gemeinsam mit dem Fischereiverband anlässlich des 25-jährigen Jubiläums zu der Begehung eingeladen. In der Vergangenheit waren sich Fisch- und Vogelschützer nicht immer einig – Stichwort Kormoran zum Beispiel. Doch mittlerweile würden sie an einem Strang ziehen, sagt von Lindeiner.

Gemeinsam wollen die Verbände für mehr naturbelassene und geschützte Räume an der Isar kämpfen. Denn Badegäste, Bootsfahrer sowie Spaziergänger mit und ohne Hunde stören vor allem die Vögel. Der Flussuferläufer und der Flussregenpfeifer – beide stehen auf der Roten Liste – etwa legen ihre Eier auf Kiesbänken ab. Durch Menschen in der Nähe werden sie beim Brüten gestört. Der Eisvogel, von dem laut LBV-Vorsitzendem Walter Wintersberger zuletzt ein Paar in der Nähe der Marienbrücke in Wolfratshausen gesichtet wurde, gräbt Bruthöhlen ins lehmige Ufer. Zu viele vorbeikommende Boote würden die Eltern am Füttern der Jungen hindern.

+ Elektrobefischung: Andreas Türk, Lena Meier und Johannes Schnell vom Landesfischereiverband in einem Tümpel etwas abseits der Isar. Beim Elektrofischen werden die Fische mit einem Stromschlag vorübergehend betäubt, gefangen, untersucht und anschließend wieder freigelassen. © Tanja Lühr Isar-Ranger Kaspar Fischer sagt, er versuche, die Erholungssuchenden im Gespräch zur Rücksichtnahme zu bewegen. Oft gelinge dies, so Fischer aber eben nicht immer. Er – wie auch Isar-Loisach-Projektmanager Fabian Unger vom LBV – würden eine Erweiterung der Schutzzonen durch das Landratsamt befürworten. Als Alternative könnten an anderer Stelle Aufenthaltsflächen geschaffen werden, schlägt Unger vor.

Die Isar sei einer der letzten Wildflüsse, die auch noch Wildfluss-Charakter besäßen, betont Unger. Insbesondere in Geretsried mit seinen weiten Auen könne „die Reißende“ noch über die Ufer hinaustreten. Dadurch würden immer wieder Umformungen der Landschaft erfolgen. In dieser kommen seltene Pflanzen wie die Tamariske vor. Sie gibt dem Natura-2000-Bereich innerhalb des Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiets auch seinen Namen: „Alpine Gewässer mit Deutscher Tamariske“.

Außerdem findet man im Frühjahr den Frauenschuh und an Getier die Gelbbauchunke, den Dünen-Sandlaufkäfer, die Wolfsspinne und den Kiesbank-Grashüpfer. Eine der Spinnen fängt Unger in einem Becher mit Vergrößerungsglas ein. Man sieht: Die Sandtarantel ist mit ihrem grauen Körper und den grau-braun gestreiften Beinen perfekt getarnt zwischen den Kieselsteinen.

+ Projektmanager: Fabian Unger vom LBV mit einigen nachgebildeten Flussregenpfeifer-Eiern. © Tanja Lühr Um all die Spezialisten am und im Wasser zu bewahren, brauchen die Naturschützer ideelle und vor allem finanzielle Unterstützung. Mit dem Wasserwirtschaftsamt in Weilheim arbeite man bereits sehr gut zusammen. Doch die Naturschutzbehörden müssten personell besser ausgestattet werden, fordert von Lindeiner. Sonst sterbe eine so prächtige Art wie der Huchen auch noch in einem seiner letzten Lebensräume aus.

(Tanja Lühr)