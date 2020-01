Hinterhalt erinnert an Terroranschlag gegen Charlie Hebdo

+ Gerhard HadererDer Karikaturist ist Schirmherrdes Gedenkabends. © Foto: dpa

Gelting– Die Kulturbühne Hinterhalt startet mit einem Benefiz-Gedenkabend ins Jahr 2020. Zum fünften Mal erinnert sie an den islamistisch motivierten Terroranschlag am 7. Januar 2015 auf die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ in Paris, bei dem elf Menschen starben. Die Veranstaltung am Dienstag, 7. Januar, findet in Kooperation mit dem Bund für Geistesfreiheit München, dem Kulturverein Isar-Loisach (KIL), dem Verein „Das andere Bayern“ sowie mit Unterstützung der Giordano Bruno Stiftung statt. Mit dem Abend wird der Opfer gedacht. Zudem soll er „Mahnung sein an alle, sich für die mühsam erkämpften Freiheiten verstärkt einzusetzen“, heißt es in der Einladung. Außerdem wollen die Initiatoren der aktuellen Redaktionsmannschaft von „Charlie Hebdo“, die an einem geheimen Ort in Paris unter Hochsicherheitsbedingungen weiterarbeitet, Mut machen.