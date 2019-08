Hitlergruß und Beleidigungen: Sechs Monate auf Bewährung für Geretsrieder (39)

Erst im Mai wurde ein Geretsrieder wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Nun stand er erneut vor Gericht.

Geretsried/Wolfratshausen – Die Anklageschrift bündelte ein ordentliches Packerl an Straftaten: Beleidigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Körperverletzung, Sachbeschädigung, versuchte Nötigung. Allesamt handelte sich der Mann am 21. Dezember vorigen Jahres ein. Damals soll er vor einem ausländischen Mitbürger ausgespuckt und diesem empfohlen haben: „Kanacke, geh’ hin, wo du hergekommen bist.“ Bei der Gelegenheit soll die rechte Hand zum „Hitlergruß“ gehoben und zweimal „Sieg Heil!“ skandiert haben. Als sein Gegenüber die Polizei rufen wollte, soll der Beschuldigte ihm so heftig auf den Arm geschlagen haben, dass sein Handy zu Boden fiel und beschädigt wurde.

Der 39-jährige Angeklagte, der laut Atemalkoholtest damals mehr als drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben soll, bestätigte, dass es mit dem Geschädigten Streit gegeben hatte. Und dass er dem Mann auf die Hand geschlagen hatte. Allerdings habe er damit lediglich einen ebenfalls anwesenden Freund schützen wollen. „Ich wollte nicht, dass er die Polizei holt“, so der 39-Jährige. Denn nicht er, sondern sein Freund sei es gewesen, der den Mann beschimpft und ihm den Hitlergruß gezeigt hatte.

„Er hat gerne geschimpft. Und durchaus rechtes Gedankengut verbreitet“, sagte ein Polizist, der vorgeschobene Freund sei nicht für eine besonders gewählte Ausdrucksweise bekannt. Nur: Für jenen Abend könne er sich das nicht vorstellen, so der Beamte. „Er war sturzbetrunken und teilnahmslos.“ Selbst fragen kann man den Mann nicht mehr. „Er ist einige Zeit später elendigst verendet“, berichtete der Polizist.

Eine weitere Zeugin (57), in deren Wohnung sich das Ganze abgespielt haben soll, bestätigte, dass die vom Staatsanwalt erhobenen Vorwürfe gegen ihren Bekannten zwar nicht in allen Einzelheiten, aber doch im Großen und Ganzen zutreffend waren. Nach Einschätzung einer medizinischen Sachverständigen war der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zwar erheblich alkoholisiert gewesen, aufgrund seiner Alkoholgewöhnung jedoch keineswegs in seiner Einsichts- und Steuerungsfähigkeit eingeschränkt.

Lesen Sie auch: „Ziemliches Tohuwabohu“: Frau soll Ex-Freund gebissen und gekratzt haben

Übermäßiger Alkoholgenuss spielte auch bei seinen bisherigen acht Vorstrafen meist eine entscheidende Rolle. So Anfang Februar dieses Jahres, als er mit 2,35 Promille auf dem Fahrrad unterwegs war. Dafür erhielt er drei Monate auf Bewährung. Unter Einbeziehung dieses Urteils verurteilte Richter Helmut Berger den Geretsrieder nun zu insgesamt sechs Monaten Freiheitsstrafe, die weiterhin zur Bewährung ausgesetzt sind. Als Bewährungsauflage muss der verurteilte Monteur 1000 Euro an die Caritas Suchtberatung zahlen.

rst

Auch interessant: Sekundenschlaf führt zu Unfall: 39-Jähriger verurteilt

Lesen Sie auch: “Beispiellose Tat“ bei Sonnwendfeuer: Rädelsführer eigentlich „brav wie Lämmchen“