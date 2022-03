Mehr Betreuung nötig: Kommune übernimmt Kosten – Kritik am Kultusministerium

Teilen

Aus den unterschiedlichsten Ländern kommt über die Hälfte der Kinder an der Mittel- und Karl-Lederer-Grundschule. Viele von ihnen brauchen zusätzliche Unterstützung beim Lernen. (Symbolfoto) © Wolfram Kastl/dpa

Die Stadt fühlt sich im Stich gelassen: Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund oder Lernschwäche an den Schulen ist hoch. Es braucht mehr Betreuung.

Geretsried – Über die Hälfte der Kinder an der Geretsrieder Mittelschule und an der Karl-Lederer-Grundschule hat einen Migrationshintergrund. Das sorgt für besonders hohe Anforderungen, mit denen sich die Stadt vom Kultusministerium alleine gelassen fühlt. Der Frust darüber hat sich am Dienstag in der Sitzung des Stadtrats-Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport entladen.

Dort lagen zwei Zuschussanträge für unterschiedliche Projekte vor, die in dieselbe Richtung gehen. An der Mittelschule unterstützen seit Jahren zwei Assistenzkräfte schwächere Schüler oder solche mit Sprachschwierigkeiten. Eine Stelle finanziert der Förderverein der Schule über Spenden, die zweite möge, so die Bitte, die Stadt für weitere zwei Jahre finanzieren.

Geretsried: Hoher Migrationsanteil an Schulen: Stadt zahlt für Hausaufgabenbetreuung

Kerstin Pratzel vom zuständigen Fachbereich im Rathaus lieferte Fakten: Im laufenden Schuljahr betrage der Migrationsanteil an der Mittelschule 61,4 Prozent. Hinzu kämen viele Familien aus bildungsfremden Schichten. Das Jugendamt betrachte die Einrichtung aufgrund der hohen Fallzahlen bereits als „Brennpunktschule“. „Die Schule braucht jegliche Unterstützung, die sie kriegen kann“, betonte Pratzel.

An der Karl-Lederer-Grundschule haben 58 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. Häufig müssten die Kinder ihre Hausaufgaben ohne elterliche Unterstützung bewältigen. Hier springen Lehrer und Pädagogen ein, die nach dem Unterricht helfen. „Der Anteil der Kinder, die zusätzliche Unterstützung brauchen, wächst“, berichtete Pratzel. Daher beantrage der Förderverein, zu den bisher zwei Kräften, die die Stadt bezuschusse, eine dritte Person einzustellen. „Man muss ehrlich sagen, dass die Stadt hier Personalkosten zahlt, die eigentlich das Kultusministerium übernehmen müsste“, betonte die Rathausmitarbeiterin.

Er stehe hinter der Hausaufgabenbetreuung, erklärte CSU-Stadtrat Hans Ketelhut. Aber „es kann nicht sein, dass das Kultusministerium eine blütenweiße Erklärung abgibt, wie es Flüchtlinge unterstützt und die Stadt dann hier stehen lässt.“ Ketelhut forderte, sich mehr einzuspreizen.

Bürgermeister: Stadt wird nicht ausreichend informiert

Bürgermeister Michael Müller stimmte seinem Parteikollegen zu und versicherte, die Stadt sei bemüht, sich bei allen Regierungsstellen gut zu positionieren. Allerdings: „Da sind dicke Bretter zu bohren.“ Die Regierung von Oberbayern arbeite mit anderen Statistiken und Wachstumsprognosen als die Stadt. Das sei auch das Problem bei der fünfzügigen Mittelschule, die die Stadt genehmigt bräuchte. „Es ist ein stetiger Kampf“, sagte Müller.

Vergrößert wird die Herausforderung durch die afghanischen Ortskräfte, die seit Anfang des Jahres im Übergangswohnheim an der Jahnstraße untergebracht sind. „Sie wurden einquartiert, ohne die Stadt vorher zu informieren“, ärgerte sich der Rathauschef. Die Stadt habe nach einem Konzept, einem Fahrplan oder Vorgaben für die Schulen gefragt, aber keine Antwort erhalten. „Da sehe ich die Bundesregierung in der Pflicht“, so Müller.

Hinzu kommen nun Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Für ihre Erstaufnahme stellt die Stadt die Mittelschul-Turnhalle an der Adalbert-Stifter-Straße bereit. Hier sei schwer zu beurteilen, wie viele Kinder zu beschulen sein werden, räumte Müller ein.

„Ohne Ehrenamt und ohne Zuschüsse würde das System längst zusammenfallen“, fasste Heidi Dodenhöft (Freie Wähler) zusammen. Sie ärgere, dass „wir keine Alternative haben. Aber uns bleibt nichts anderes übrig.“ Das sah der Ausschuss genauso. Jeweils einstimmig befürwortete das Gremium einen Personalkostenzuschuss für die Assistenzkräfte an der Mittelschule á 17 500 Euro in den nächsten beiden Schuljahren sowie 19 000 Euro für die Hausaufgabenbetreuung an der Karl-Lederer-Grundschule.

sw

Alle Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.