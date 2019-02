Holzbaracke mit malerischem Innenleben

Geretsried – Ein verwittertes, mit Efeu bewachsenes Holzschild mit schön geschwungenen Buchstaben weist noch darauf hin: Dort befand sich einst die Werkstatt für dekorative Malerei von Hermann Haferkorn. Das Schild hängt an einem für Geretsrieder Verhältnisse uraltem Gebäude. Es stammt noch aus der Rüstungszeit. Mutmaßlich ist es die letzte Holzbaracke, die noch in der Stadt zu finden ist.

+ Handgemalt: Ein verwittertes Schild weist noch auf die ehemalige Werkstätte für dekorative Malerei an der Ecke Ammersee-/Walchenseeweg hin. © Doris Schmid

Die Baracke mit ihren dunkelbraunen Holzbrettern, gelben Fensterrahmen und roten Läden steht an der Ecke Ammersee-/Walchenseeweg in Stein. Das Dach ist neu gedeckt. Es hat den Schneemassen im Januar Stand gehalten. „Eigentlich war sie nicht dafür konzipiert, dass sie so lange steht“, sagt Carola Haferkorn (56), Tochter von Hermann Haferkorn. „Aber sie ist immer noch da.“