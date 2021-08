Geretsried: Hunger auf Burger und Gesellschaft

Kulinarischer Markt und verkaufsoffener Sonntag

Wer nicht unterwegs in den Urlaub war, der tummelte sich am Sonntag auf dem Karl-Lederer-Platz. Diesen Eindruck konnte man fast gewinnen, wenn man am Nachmittag den kulinarischen Markt in der guten Stube Geretsrieds besuchte.

Geretsried - Die Menschen ließen sich vom Nieselregen nicht abhalten. „Alle sind so froh, dass sich wieder was rührt“, brachte es eine Geretsrieder Familie auf den Punkt.

Kulinarischer Markt mit breitem Angebot

Relativ spontan hatten die Stadt und der Einzelhändlerverein ProCit in Absprache mit der Stadt Wolfratshausen am 1. August einen verkaufsoffenen Sonntag ausgerufen. Auf dem Karl-Lederer-Platz fand zusätzlich ein kulinarischer Markt, organisiert von den Foodtruck-Veranstaltern Jörg Diemb und Marcel Harsanyi, statt. Und das Adjektiv kulinarisch war wirklich gerechtfertigt: Im Angebot war nicht nur die übliche Curry-Wurst mit Pommes. An einem Dutzend rollender Stände fanden Fleischesser, Vegetarier und Veganer, Liebhaber der asiatischen wie der deutschen Küche, Fans von Herzhaftem wie von Süßem das für sie Passende.

Burger sind momentan sowieso in sämtlichen Variationen sehr gefragt. Das Fleisch am Stand von Joerg Stechbart aus Rosenheim stammt von artgerecht gehaltenen Tieren aus Markt Schwaben, dort wird es auch geschlachtet, wie der Inhaber der „Pulled Factory“ versicherte. Die veganen Patties sind aus Kichererbsen hausgemacht. Der Gastronom stand zum ersten Mal mit seinem Imbisswagen in Geretsried. „Für das Wetter läuft es super“, meinte er zufrieden.

Ebenfalls im Trend liegen derzeit Gemüse-Bowls, in dem Fall mit frisch frittierten Falafel. Alexandra Iraki aus Biberach bereitete die gesunden Schüsseln (Bowls) mit viel Liebe zu. Etwas Besonderes waren die Takoyaki, die japanischen Tintenfischbällchen, die Ludwig Fercher aus Fürstenfeldbruck vor den neugierigen Augen der Besucher backte.

Das ist was ganz anderes als die Fetzen-Märkte von früher.

Zwischen den Foodtrucks verkauften auch einige wenige Händler kulinarische Waren. Monika Schmidt hat in ihrer „Hexenküche“ in Penzberg Ingwerliköre und Heil-Tinkturen hergestellt, Monika Blaschek aus Garching an der Alz bot Gewürze, Trockenfrüchte und Bonbons feil. Blaschek fand „es toll, wenn sich eine Stadt traut, trotz der vielen Auflagen so einen Markt auf die Beine zu stellen“. Für die Einhaltung der Hygieneregeln sorgten vier Männer des Bavaria-Sicherheitsdiensts. Nur gelegentlich mussten sie Besucher an das Tragen der FFP2-Maske erinnern.

+ Herzhafter Snack: Paulina Kern und Felix Sauerwald ließen es sich schmecken. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Sebastian Wanner, seine Frau Daniela und Töchterchen Theresia aus Geretsried sagten, sie freuten sich, „dass sich wieder etwas rührt“ nach dem langen Lockdown. Die vierjährige Theresia ließ sich von einem Clown ein Einhorn aus rosa und weißen Luftballons formen. Die Eltern waren zum Schauen, Ratschen und Essen gekommen. Die Jazz-Musik, die die „Powerdudla“ der Geretsrieder Musikschule im Hintergrund spielten, trug zur gemütlichen Stimmung auf dem Platz bei.

Bummel durch die Geschäfte

Viele Besucher nutzten aber auch den verkaufsoffenen Sonntag zu einem Bummel durch die Geschäfte. Rudi Utzinger, Inhaber von Intersport Utzinger, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Tag. „Die Leute genießen es, wieder stationär einkaufen zu können und dabei andere zu treffen“, meinte er. Der Unternehmer glaubt, dass sich das Konzept mehrerer Buden verteilt auf einer größeren Fläche in Corona-Zeiten auch bei künftigen Events durchsetzen werde, etwa demnächst beim geplanten Markt mit Direktvermarktern aus der Region am 26. September oder beim Christkindlmarkt. Auch Utzinger lobte das breite Angebot der Foodtrucks. „Das ist was ganz anderes als die Fetzen-Märkte von früher“, äußerte er sich etwas despektierlich über die fliegenden Händler, die bei den traditionellen Herbst- und Frühjahrsmärkten überwiegend billige Kleidung verkauft hatten.

Allen kann man es freilich nie ganz recht machen. Peter Hofmeister aus Geretsried zum Beispiel vermisste unter all den hippen Speisen „was g’scheits Bayerisches“, wie er ein wenig herummoserte. Als Treffpunkt gefiel ihm das Street-Food-Festival ansonsten aber.

Tanja Lühr

