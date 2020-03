„Hut ab“ vor dem Frauenhaus

Kommunalwahl-Kandidatinnen der Grünen initiieren Benefiz-Auktion und bitten um Sachspenden.

Gelting/Bad Tölz – Eine besondere Veranstaltung hat sich die Wolfratshauser Stadtratskandidatin Jennifer Layton (Grüne) für den Vorabend des Weltfrauentags ausgedacht. Gemeinsam mit den Bürgermeisterkandidatinnen der Grünen, Martina Raschke (Geretsried) und Annette Heinloth (Wolfratshausen), sowie ihren Parteifreundinnen Maria Demmel und Assunta Tammelleo wird sie am Samstag, 7. März, ab 20 Uhr in der Kulturbühne Hinterhalt gut erhaltene Schuhe, Hüte, Handtaschen und andere Accessoires versteigern. Die Anprobe ist bei einem Glas Sekt bereits ab 19 Uhr möglich. „Der Erlös geht an das Frauenhaus in Wolfratshausen“, erklärt Layton.

Die Abgabe der Sachspenden erfolgt am Freitag, 6. März, zwischen 15 und 18 Uhr und am Samstag, 7. März, zwischen 17 bis 19 Uhr im Hinterhalt an der Leitenstraße 40 in Gelting oder am Donnerstag, 5. März, zwischen 18 und 19.30 Uhr im thailändischen Lokal „Rim Tung“ an der Salzstraße 4 in Bad Tölz. Dort holt die Sachsenkamer Kreistagskandidatin Maria Demmel die Kleidungsstücke ab. „Wir wollen, dass sich auch Menschen aus dem Südlandkreis an unserer Auktion beteiligen“, erklärte Demmel in einem Pressegespräch.

Lesen Sie auch:

100 Jahre Frauenwahlrecht: Frauen müssen mutig sein

Dass es in einem so reichen Land wie Deutschland überhaupt Frauenhäuser gibt, empfindet Assunta Tammelleo als „Skandal“. Die Gleichberechtigung der Geschlechter sei zwar in den vergangenen Jahrzehnten vorangeschritten. Dennoch verwies Martina Raschke darauf, dass immer noch mehr Frauen als Männer in Pflegeberufen und im Ehrenamt tätig sind. „Wir ziehen den Hut vor diesen Frauen“, lobte die Geltingerin. Annette Heinloth betonte, dass ihr auch die Parität in den politischen Parlamenten wichtig ist. „Wir dürfen Männern nicht das Feld überlassen“, sagte die Wolfratshauser Bürgermeisterkandidatin. Sie erinnerte daran, dass der Anteil von Mandatsträgerinnen in Deutschland gerade mal 27 Prozent beträgt.

Lange Ansprachen wollen die grünen Kommunalpolitikerinnen am Samstag nicht halten. „Im Anschluss an die Auktion ist die Tanzfläche im Hinterhalt eröffnet“, kündigte Layton an. Auf Charleston und Swing soll dann bis nach Mitternacht in den Frauentag getanzt werden. „Da wäre es doch schön, wenn auch ein paar Männer kommen“, wünscht sich Layton. Der Eintritt ist frei.

ph

Lesen Sie auch: Das plant der Historische Verein Wolfratshausen 2020