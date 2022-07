Die Polizei stoppte zwei der rasenden Motorradfahrer an der Abzweigung der B11 in Richtung der A95.

Geretsried/Wolfratshausen

Mehrere Motorradfahrer lieferten sich auf der B11 ein illegales Straßenrennen. Die Polizei konnte die Raser stoppen.

Geretsried/Wolfratshausen – Ein illegales Straßenrennen lieferten sich mindestens zwei Motorradfahrer am Freitag auf der B11 zwischen Geretsried und Wolfratshausen. Nach Angaben der Polizei fiel einer Zivilstreife am Abend eine Dreiergruppe Motorradfahrer auf, die „äußerst zügig“ auf der B11 in Richtung Wolfratshausen unterwegs waren. An der Ampel auf Höhe der Ausfahrt Geretsried-Nord fuhren die drei wie bei einem Rennstart gemeinsam los. Sie beschleunigten auf annähernd das Doppelte der erlaubten Geschwindigkeit von 80 km/h und fuhren mit diesem hohen Tempo sogar auf dem Hinterrad.

Illegales Motorrad-Rennen: Mit 160 Sachen auf dem Hinterrad über die B11

Mit schneller Unterstützung einer Wolfratshauser Streife konnten zwei der Motorradfahrer an der Abzweigung in Richtung der Garmischer Autobahn gestoppt werden. Es handelt sich um zwei Männer Mitte 30 aus den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck. Die Polizei kontaktierte umgehend die Staatsanwaltschaft München II. Die stufte die Fahrweise der Männer als illegales Straßenrennen ein und ordnete die Beschlagnahme der Motorräder und der Führerscheine an. „Ob die Maschinen nach Abschluss des Verfahrens wieder herausgegeben werden, ist fraglich“, heißt es im Polizeibericht.

Polizei stellt dritten Motorradfahrer in Wolfratshausen-Waldram

Der dritte Motorradfahrer konnte durch eine weitere Streife in Wolfratshausen-Waldram gestellt werden. Ob ihn ebenfalls ein Strafverfahren erwartet, werden die Ermittlungen ergeben. (sas)

