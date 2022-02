Umbruch im Mütterzentrum: Neue Generation steht in den Startlöchern

Teilen

Im Mütterzentrum steht ein Generationswechsel an. Die bisherige Vorstandsriege soll in der Jahresversammlung im März komplett abgelöst werden.

Geretsried – Seit 14 Jahren leitet Andrea Schimpf das Mütterzentrum (MüZe). Für ihr außerordentliches Engagement hat sie 2011 den Bürgerpreis der Stadt erhalten. Ihre eigenen vier Töchter sind inzwischen längst erwachsen, seit einem Jahr ist Schimpf sogar Großmutter. Sie wolle sich mehr um ihre Familie kümmern, sagt sie. Neben dem Enkel seien das die kranke Schwiegermutter und die eigenen Eltern. Außerdem habe ihr Mann eine Firma gegründet. Sie wolle ihn unterstützen.

Auch ihre Vorstandskolleginnen Melanie Kube, Sandra Stelzig, Ulli Windmeier und Stefanie Passarge stehen aus familiären oder beruflichen Gründen bei den Neuwahlen am 15. März nicht mehr für ein Amt in der Vereinsführung zur Verfügung.

In den vergangenen zwei Jahren hätten die Vorkindergartengruppe „Sonnenkäfer“ und die offenen Angebote nur eingeschränkt stattfinden können, berichtet die scheidende Vorsitzende. „Seit Beginn der Pandemie, aber auch schon vorher, war es schwierig, ehrenamtliche Helfer für die Durchführung unserer Angebote zu gewinnen“.

2021 seien von einst 30 engagierten Eltern nur noch 10 übrig gewesen. Seit März 2020 gibt es die beliebten Eltern-Kind-Gruppen nicht mehr. Die „Sonnenkäfer“ konnten zwar im September 2021 starten, es kam aber immer wieder zu pandemiebedingten Ausfällen. „Mit Einführung von 3G und dann 2G wurde es immer schwieriger, die regelmäßige Betreuung sicherzustellen“, sagt Andrea Schimpf.

Die offene Betreuung am Freitag musste schließen, damit montags und mittwochs Betreuer zur Verfügung standen. Wegen eines krankheitsbedingten, längerfristigen Ausfalls der Leitung musste das MüZe Ende November die Betreuungsverträge zum Jahresende kündigen. „Das kam in den 31 Jahren seit Vereinsbestehen noch nie vor“, sagt Schimpf.

Die Vorstandschaft war wegen der akuten Personalnot schon bei der Zweiten Bürgermeisterin Sonja Frank im Rathaus zu einem Gespräch. Schimpf hatte „wirklich Zweifel, ob es mit dem Mütterzentrum weitergeht oder ob wir uns wie andere Vereine mangels Nachwuchs auflösen müssen“.

Eine Wende brachten die Sommer-Picknicks ab Juli 2021, die ausschließlich im Freien stattfanden und somit kaum Beschränkungen unterlagen. Zu diesen Treffen kamen immer mehr junge Eltern mit ihren Kindern. „Viele sagten mir: Es kann doch nicht sein, dass das MüZe vor dem Aus steht, weil keiner Verantwortung übernehmen will“, erzählt die Leiterin.

Beim Reden blieb es zum Glück nicht: Einige Neumitglieder erklärten sich bereit, für den Vorstand zu kandidieren. Die Bewerber und Bewerberinnen steckten voller Ideen, freut sich Schimpf. Sie werde den Nachfolgern im ersten Jahr gerne zur Seite stehen.

Einige dieser neuen Ideen finden sich bereits im Jahresprogramm wieder (siehe Kaste unten). In der Jahresversammlung soll auch endlich der streng geheim gehaltene neue Name für das Mütterzentrum bekannt gegeben werden. Da sich immer mehr Väter und Großeltern im Verein engagieren, soll eine Umbenennung erfolgen, die dieser Entwicklung Rechnung trägt.

Ein Wermutstropfen ist für Andrea Schimpf, dass der von der Stadt seit 2016 versprochene Anbau in ihrer aktiven Zeit nicht mehr kommt. Nachdem der Komplex Bücherei, Jugendzentrum Saftladen und Mütterzentrum als Standort für eine dritte Grundschule im Gespräch sei, werde die Stadt nicht mehr in eine Erweiterung des MüZe investieren, meint die Leiterin.

Ein Umzug würde die langjährige Aktive sehr schmerzen: „Die Lage ist optimal, und so einen schönen, großen Garten wie jetzt werden wir nicht mehr bekommen“.

Tanja Lühr

Programm des Mütterzentrums

In diesem Jahr gibt es altbewährte und neue Angebote im Mütterzentrum. Montag- und Mittwochnachmittag von 15 bis 17.30 Uhr sowie Dienstag-, Donnerstag- und Freitagvormittag von 9 bis 11 Uhr findet das Familien-Café statt. Bei Waffeln oder Kuchen am Nachmittag und Semmeln und Brezen am Vormittag können die Besucher in den Räumen des Mütterzentrums andere Eltern und Kinder, neue Spielsachen, Bastelideen und viel Wissenswertes kennenlernen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Das MüZe geht künftig baden: Jeden Freitag von 19 bis 20.3,0 Uhr ist Schwimmen und Plaudern im neuen Hallenbad angesagt – für Eltern mit und ohne Kinder jeden Alters. Wer zum ersten Mal teilnehmen möchte, meldet sich bitte kurz per E-Mail (info@muezeger.de) an.

Jeden dritten Mittwoch im Monat treffen sich Interessierte von 19 bis 22 Uhr zum Spieleabend. Das MüZe verfügt über eine ordentliche Auswahl an einfachen und komplexen Brett- und Kartenspielen. Die Spiele werden erklärt, und es können sich auch verschiedene Grüppchen für unterschiedliche Spiele zusammenfinden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Zum Eltern-Erfahrungsaustausch „Multilinguale Erziehung“ wird jeden dritten Freitag im Monat eingeladen. Im Februar geht es um zwei- oder mehrsprachige Erziehung – egal, ob man vorhat, sein Kind mehrsprachig zu erziehen, oder ob die Kinder bereits älter sind, und es schon einige Erfahrungen gibt. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich.



Am Mittwoch, 23. Februar, findet ein Basteltag mit Faschingsschminken zwischen 15.30 und 17.30 Uhr statt. Während die Eltern sich austauschen oder einfach ein Stück Kuchen genießen, können die Kinder spielen oder sich schminken lassen. Keine Anmeldung erforderlich.



Zum Faschingsbrunch lädt das MüZe am Sonntag, 27. Februar, von 8.30 Uhr bis 14 Uhr ein. Ansonsten findet der Brunch einmal im Monat statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Erwachsene zahlen zwölf Euro, Kinder entsprechend ihrem Alter. Am Internationalen Frauentag, dem 8. März, gibt es ein „Afterwork“ von 17 bis 19 Uhr. Frauen können sich vom Alltag entfernen und bei einem leckeren Getränk das Frau-sein – einmal ohne Kinder – feiern. Wer keinen Babysitter hat, darf sein Kind auch mitbringen. Über eine kurze Rückmeldung wegen der besseren Planung freut sich der Verein.



Für die ganz Kleinen ist eine Zwergen-Uni für Babys von null bis zwölf Monaten geplant. Sie soll am Mittwoch, 9. März, von 9 bis 11.30 Uhr stattfinden. Es sind Fingerspiele geplant und Reime werden gesungen. Das MüZe gehört an diesem monatlich wiederkehrenden Termin ganz den Mamas und Papas. Sie können sich frei über die Sorgen und Freuden mit Baby austauschen.



Ein Spiele-Nachmittag für Kinder ab fünf Jahren steigt am Donnerstag, 10. März, und von da an jeden Donnerstag.



Schließlich sucht das MüZe für eine neue Veranstaltungsreihe noch (Vor-)Lese-Patinnen und Paten für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Der Lesetag soll dienstags oder freitags von 15 bis 18 Uhr stattfinden. Wer Interesse hat, meldet sich per E-Mail.



Für alle Neubürger: Das Geretsrieder MüZe versteckt sich an der Adalbert-Stifter-Straße 11 im Innenhof hinter der Stadtbücherei. In den Innenräumen gilt derzeit 2G und Maskenpflicht.