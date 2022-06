Imkerverein weiht erweiterten Lehrbienenstand ein - alle feiern mit

Von: Susanne Weiß

Bei den Umbauarbeiten am Lehrbienenstand haben viele Mitglieder des Imkervereins ehrenamtlich angepackt. Foto: Thomas Kruse © Thomas Kruse

Der Geretsrieder Imkerverein hat seinen Lehrbienenstand erweitert. Am Samstag wird er eingeweiht. Zum Tag der offenen Tür ist jeder eingeladen.

Geretsried – Am Lehrbienenstand des Geretsrieder Imkervereins ging es in den vergangenen Monaten zu wie im Bienenstock. Es wuselten aber keine Honigsammler umher, sondern es waren Handwerker zugange. Sie haben einen neuen Schulungsraum angebaut, in dem bis zu 80 Menschen Platz haben. Bevor das Vereinsleben wieder anläuft, laden die Mitglieder alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein.

Am Samstag, 25. Juni, begrüßt der Vorsitzende Frank Meinert alle Gäste um 9.30 Uhr am Lehrbienenstand in Buchberg an der B11. Die kirchliche Segnung führen der katholische Pfarrer Andreas Vogelmeier aus Geretsried und die evangelische Pfarrerin Elke Soellner aus Ebenhausen durch. Im Anschluss können die Besucher den Imkerverein und seinen Neubau den ganzen Tag beim Frühschoppen, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen kennenlernen. Es spielt Musik, ein Kurzfilm informiert Kinder und Erwachsene. Auch eine Diashow über die bauliche Entwicklung des Lehrbienenstands und einen Schaukasten über die Welt der Bienen haben die Mitglieder vorbereitet. Für die Kleinen gibt es außerdem ein Bienenquiz und Kasperltheater. Und selbstverständlich gibt es auch frischgeschleuderten Honig zu kaufen. Der Erlös kommt der Vereinskasse zugute.

Imkerverein steckt 1600 Stunden Eigenleistung in den Anbau

In den vergangenen Jahren ist der Imkerverein stark gewachsen. „Wir haben aktuell 212 Mitglieder im Verein“, berichtet Schriftführer Thomas Kruse. Bei den monatlichen Treffen vor der Corona-Pandemie platzte der über 30 Jahre alte Vereinssitz aus allen Nähten. So entschieden sich die Mitglieder für einen Umbau (wir berichteten). Hans Huber, gelernter Zimmermann und Imker, übernahm die ehrenamtliche Bauleitung und viele weitere Mitglieder packten an, wo es ging. 1600 Stunden Eigenleistung summierten sich an. 100 000 Euro investierte der Verein für die Baukosten. Circa 50 000 Euro an Spenden gingen für das Projekt ein. „Weitere Spenden sind willkommen“, sagt Huber.

Ende Mai durften die Vereinsmitglieder bereits einen Blick in ihr neues Zuhause werfen. „Alle waren begeistert“, freut sich der Bauleiter. Das Gebäude ist nun barrierefrei erschlossen durch eine Rampe. Über diese sind auch die sanierten Toiletten erreichbar. Huber hofft, dass am Samstag viele Menschen den neuen Lehrbienenstand besuchen und dass dort im Anschluss wieder der normale Betrieb an Fahrt aufnimmt.

1988 wurde der ursprüngliche Lehrbienenstand eingeweiht

Der Imkerverein wurde am 25. Oktober 1953 von zehn Imkern, die ihre Heimat und ihre Bienenvölker verloren hatten, gegründet. Laut Chronik arbeiteten die „Flüchtlingsimker“, wie man sie damals nannte, mit einem „Fleiß am Aufbau ihres Vereins, den man gewöhnlich nur den Bienen nachsagte“. Am Sprengplatz nahe Königsdorf wurde eine vereinseigene Belegstelle mit Reinzucht eingerichtet. Kleinere Nachbarvereine schlossen sich den Geretsriedern an. 1986 begann nach ausführlicher Planung der Bau eines Lehrbienenstands an der B11 bei Buchberg, 1988 wurde er eingeweiht. In den Folgejahren wurden das Gebäude und Grundstück immer wieder vergrößert und verbessert.

Info

Die Einweihung und der Tag der offenen Tür des Lehrbienenstands an der B11 bei Buchberg beginnt an diesem Samstag, 25. Juni, um 9.30 Uhr. Jeder ist willkommen.

