In der Ferne das Glück gefunden: Bulgarin erzählt von ihrem Weg nach Geretsried

Lebt gerne in Geretsried: Zhenja Cosor in ihrem gemütlichen Wohn- und Esszimmer.

Länderserie

Von Doris Schmid schließen

Die Arbeit im Schnellrestaurant brachte Zhenja Cosor aus Bulgarien nach Oberbayern. Inzwischen ist sie in Geretsried voll angekommen.

Geretsried – Heiraten und eine Familie gründen: Viele von Zhenja Cosors Freundinnen erfüllten sich diesen Wunsch in jungen Jahren. Sie selbst war zu dieser Zeit Single. „Ich habe mich sehr einsam gefühlt“, erinnert sich die Bulgarin. Da kam das Jobangebot im Ausland gerade recht. Gemeinsam mit einer Freundin wagte sie das Abenteuer. Mit 23 Jahren verließ sie ihr Heimatland Bulgarien – und wurde glücklich in der Ferne.

In der Ferne das Glück gefunden: Bulgarin erzählt von ihrer Reise nach Geretsried

Die Bulgarin stammt aus der Kleinstadt Prowadija. Dort wuchs sie zusammen mit ihrem jüngeren Bruder auf. Die Mutter arbeitete als Lehrerin, der Vater führte viele Jahre ein Lebensmittelgeschäft, bevor er einen Job als Fahrer annahm. In Varna an der Schwarzmeerküste studierte Cosor an der Wirtschaftsuniversität Management. Während des Studiums verdiente sie sich in einem Schnellrestaurant etwas dazu. Nach ihrem Bachelor-Abschluss überlegte die Bulgarin, ein Master-Studium im Bereich Pädagogik draufzusatteln. Doch das war nicht das Richtige. „Parallel habe ich weiter gearbeitet“, blickt die heute 31-Jährige auf diese Zeit zurück. „Irgendwann bin ich dann Schichtleiterin gewesen.“

Die Arbeit habe ihr Spaß gemacht, erzählt Cosor. Trotzdem habe sie oft ihre Kündigung in den Händen gehalten, sagt sie mit Blick auf die mäßige Bezahlung. Eines Tages nahm ein Bezirksleiter der Fastfood-Kette Kontakt zu einer Freundin Cosors auf. Er stammte selbst aus Bulgarien und war auf der Suche nach Personal für Filialen in Deutschland. Die junge Frau fackelte nicht lange und sagte zu, ebenso wie ihre Freundin.

„Zum Glück bin ich dorthin gekommen“ – Bulgarin findet Liebesglück in Oberbayern

Ohne Näheres über ihr Ziel zu wissen und Deutsch zu können, stiegen die beiden in den Bus, der sie nach Oberbayern bringen sollte. Der Anblick der bayerischen Berge während einer kurzen Pinkelpause löste bei Zhenja Cosor große Verzückung aus. „Das war so schön“, schwärmt sie noch heute, acht Jahre nach dieser 26-Stunden-Tour durch Europa. Mit ihrer Freundin bezog Cosor eine Personalwohnung, unweit von ihrer Arbeitsstätte in Wolfratshausen entfernt.

„Zum Glück bin ich dorthin gekommen“, sagt die Bulgarin. „Dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Er war einen Monat vor mir aus Rumänien nach Deutschland gekommen.“ Die beiden verliebten sich und zogen schon kurze Zeit später zusammen. „Wir wollten schnell ein Baby haben“, erzählt Cosor. Bereits nach wenigen Monaten ging dieser Wunsch in Erfüllung. Sohn Alexander erblickte im Juni 2016 das Licht der Welt. „Das war der schönste Moment“ im bisherigen Leben der 31-Jährigen. Einen Monat später fand die standesamtliche Hochzeit in Rumänien statt.

Wenig Zeit zum Ankommen – Trotzdem „der schönste Moment“

Erst die Arbeit im Schnellrestaurant, dann das Mutterglück: Da blieb nicht viel Zeit, Deutsch zu lernen, räumt die Bulgarin ein, die mit ihrer Familie seit 2017 in Geretsried lebt. Das gelang ihr erst 2019, als sie die Möglichkeit hatte, einen mehrmonatigen Integrationskurs zu besuchen. Dafür ist sie heute noch dankbar. „Man lernt, wie man sein Leben hier in Deutschland führt und zurechtkommt.“ Dazu gehörten auch entsprechende Sprachkenntnisse. „Das sollte man unbedingt zuerst tun“, meint sie im Nachhinein. „Sonst traut man sich nichts zu.“

Nach acht Jahren in Deutschland ist Geretsried zu ihrer Heimat worden. „Ich liebe es, hier zu leben“, meint die Angestellte. Trotzdem besuchen die Cosors natürlich regelmäßig ihre Angehörigen in Rumänien und Bulgarien. Nur nach dem Sommerurlaub am Schwarzen Meer falle ihr die Rückkehr doch schwer, ergänzt die 31-Jährige. Mit ihrem Leben und ihrem Job bei einem Geretsrieder Logistikunternehmen ist sie zufrieden. „Es hat sich alles gelohnt“, ist die Auswanderin überzeugt. „Wenn man viel überlegt, passiert oft nichts.“

