In Gelting steht kein Maibaum mehr – dafür aber ein witziger Ersatz 

Gelting – Gelting befindet sich wieder in der baumfreien Zeit – also in den Monaten, in denen sich kein Maibaum neben dem Kirchturm in die Höhe streckt. Der weiß-blaue Stamm wurde planmäßig in den Sommerferien abgebaut, in Einzelteile zerlegt und anlässlich des Geltinger Dorffests Anfang September versteigert. „Wir hatten uns zwar durch die Ansetzung der Versteigerung während des Dorffests mehr steigerungswillige Teilnehmer erhofft“, gesteht Sebastian Schrills, Zweiter Vorsitzender des Burschenvereins Gelting.

Letztlich sei man aber zufrieden mit dem finanziellen Resultat. Bis 2019 ein neuer Maibaum aufgestellt wird, ziert ein bemalter Pfosten mit Axt den Maibaumständer. „Bin auf Reha bis 2019“ steht da. Übrigens: Welches Prachtexemplar aus der „Reha“ zurückkehrt und am 1. Mai aufgestellt wird, entscheidet sich im Dezember. sw

