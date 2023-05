So vielfältig ist Geretsried: Jugendtag zeigt die zahlreichen Angebote in der Stadt

Hunde und Fans: Die Vorführung der Hundesportfreunde Königsdorf war ein Höhepunkt des Kinder- und Jugendtags. © TANJA LÜHR

Der Kinder- und Jugendtag des TVJA lockte viele Gäste. Sie sahen, wie viele verschiedene spannende Freizeitmöglichkeiten es in Geretsried gibt.

Geretsried – Vor 16 Jahren stellten die Stadt und der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) zum ersten Mal einen Kinder- und Jugendtag auf die Beine. Er fing klein an, mit vielleicht einem Dutzend beteiligten Vereinen und Organisationen. Heute ist die Veranstaltung rund ums Jugendzentrum Saftladen ein echtes Event: An rund 40 Ständen und mit zahlreichen Aktionen zeigte Geretsried am Sonntag seine ganze Vielfalt. „Für mich ist dieser Familientag auch ein großes Fest des Ehrenamts“, sagte Bürgermeister Michael Müller in seinem Grußwort.

Geretsried in seiner ganzen Vielfalt: 40 Stände und viele Aktionen beim Jugendtag

Dass es weiterhin Ehrenamtliche braucht, die sich in den unterschiedlichsten Vereinen in der Jugendarbeit engagieren, zeigten die Gespräche mit Vorsitzenden, Jugendleitern und Trainern. Zum ersten Mal dabei war in diesem Jahr der Motorsportclub (MSC) Geretsried. Jugendsportleiter Sascha Wölper erklärte den Kindern, wie ein motorisiertes Kart funktioniert. Mit Tret-Gokarts durften sie das Slalomfahren durch Verkehrshütchen auf dem TuS-Hartplatz üben. „Viele kennen unseren Verein nicht. Deshalb möchten wir uns hier einmal vorstellen“, sagte Wölper. Der MSC freue sich sowohl über aktive Helfer als auch über junge Neumitglieder ab sechs Jahren.

Die Gelegenheit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren, nutzten die Bad Tölz Capricorns, ein Football-Club, der gerne noch mehr junge Sportler aus dem ganzen Landkreis für Flag Football sowie Tackle Football begeistern würde. Jeder ist beim Schnuppertraining dienstags und donnerstags ab 17.30 Uhr auf dem Sportplatz Farchet bei Bad Tölz willkommen.

Voltigieren, Motorsport, Ehrenamt: Der Kinder- und Jugendtag zeigt, wie viele Angebote es in Geretsried gibt

Von Gelting nach Eurasburg umgezogen ist der Voltigier- und Mounted Games Verein (VMV) Loisachtal. Petra und ihre Tochter Carina Sanner bringen Mädchen und Buben ab fünf Jahren bei, wie man auf dem Rücken eines braven Haflingers Turnübungen vollführt. Am Kinder- und Jugendtag konnte man schon einmal auf einem Holzbock üben. „Der Umgang mit Pferden macht Freude und das Voltigieren ist toll fürs Körpergefühl“, sagte Carina Sanner. Leider sei der Verein in den vergangenen Jahren ziemlich geschrumpft. Über Verstärkung beim Training würde sich die junge Frau freuen.

Keine Nachwuchsprobleme hat laut Jugendleiter Nico Krentscher das Technische Hilfswerk (THW). Der 21-Jährige baute am Aktionstag mit Kindern und Jugendlichen einen Hochwasserschutz. Mit Mini-Sandsäcken wurde ein Wall errichtet, der einige kleine Holzhäuser gut vor einer Ladung abwärts fließendem Wasser schützte. Das machte nicht nur Spaß, das Modell war auch „ziemlich realistisch“, wie Krentscher meinte.

Hundetanz ein Höhepunkt: Auf dem Familientag ist viel los

Ein Publikumsmagnet ist jedes Jahr die Aufführung der Hundesportfreunde (HSF) Königsdorf. Border Collies und andere Rassen „tanzten“ auf dem Fußballfeld mit ihren Frauchen, sprangen über Hindernisse und apportierten. Wer Lust auf Dog Dancing habe, könne auch ohne eigenen Vierbeiner zum Schnuppertraining kommen, erzählte die Vereinsvorsitzende Angelika Kassner. Der Verein stelle dann Hunde zur Verfügung.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Zum Gelingen des Nachmittags trugen zahlreiche Organisationen mit Essens- und Getränkeständen bei. Neben actionreichen Dingen wie einer Unterwasser-Rugby-Schnupperstunde im Hallenbad gab es viele Bastelstände. Der Geretsrieder Jugendrat betrieb ein Glücksrad mit attraktiven Preisen, Veronika Rudholzer faszinierte vor allem die Kleinsten als Riesin auf Stelzen. Der Jugendreferent des Stadtrats, Felix Leipold, betätigte sich als DJ. Er sprach dem Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit sowie Stadtjugendpflegerin Julia Brandner als Hauptorganisatoren ein Lob aus: „Der Familientag wird von Jahr zu Jahr besser.“