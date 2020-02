Geretsried investiert im großen Stil

Die Stadt Geretsried setzt in den nächsten Jahren großen Projekte um, fast 46 Millionen sind dafür vorgesehen. Das wurde bei der Verabschiedung des Haushalts deutlich.

Geretsried – In Wahlkampfzeiten fallen Haushaltsreden gerne mal pointierter aus. So manche Spitze konnten sich die Vertreter der Parteien und Gruppierungen im Stadtrat nicht verkneifen, als es in der jüngsten Sitzung um die Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 ging. Am Ende segnete das Gremium den Entwurf jedoch einstimmig ab. Er war im Haupt- und Finanzausschuss bereits vorberaten worden.

Für heuer weist der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag von rund 9,6 Millionen Euro auf, wie Nadine Zikeli aus der Kämmerei berichtete. In den kommenden vier Jahren wird sich das Minus wegen der zahlreichen Investitionen jedoch deutlich erhöhen. Rund 45,9 Millionen Euro will die Stadt ausgeben. Die größten Posten sind dabei Schulen und Kinderbetreuung (Sanierung der Adalbert-Stifter-Mittelschule mit rund 9,5 Millionen Euro, Bau einer Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit rund 4,7 Millionen Euro sowie Bau von zwei Containern für die Mittagsbetreuung an den beiden Grundschulen mit rund fünf Millionen Euro), Sport (interkommunales Hallenbad plus Parkdeck und Restarbeiten am Eisstadion) sowie Zentrumsgestaltung (Egerlandstraße mit 3,6 Millionen Euro).

Preissteigerungen sind derzeit unausweichlich

Für die zur Zeit unausweichlichen Preissteigerungen beim Bau sind allein 3,3 Millionen Euro veranschlagt. Ab 2024 kommt die Infrastruktur für die S7-Verlängerung hinzu. Laut Bürgermeister Michael Müller (CSU) hat die Bahn diesen Termin für den Baubeginn bei einem Gespräch am Montag nochmals bestätigt. Um die Aufgaben der Zukunft zu stemmen, werden im Rathaus 8,6 neue Stellen geschaffen. Die rund 45,9 Millionen werden finanziert aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (11 Prozent), durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (32 Prozent) und Liquiditätsreserven (57 Prozent). Neue Kreditaufnahmen fallen 2020 nicht an, dafür tilgt die Stadt rund zwei Millionen Euro Schulden. Bis 2024 werden die liquiden Mittel der Stadt von rund 36 Millionen auf zirka zehn Millionen Euro schrumpfen.

Michael Müller sprach von einem „guten und soliden Haushalt“, der es erlaube, die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen, wenngleich nicht alle Wünsche berücksichtigt werden könnten. Auch Gerhard Meinl (CSU) erinnerte daran, dass die Stadt ab 2024 für die S-Bahn-Infrastruktur wohl Schulden aufnehmen werden müsse. SPD-Fraktionssprecher Hans Hopfner wies auf die Notwendigkeit einer dritten Grundschule hin, für die erstmals 2023 ein Betrag für die Planung auftaucht. Die SPD vermisse das Thema altes Hallenbad, so Hopfner. Es soll 2022 abgebrochen werden – was danach mit dem Grundstück geschehe, müsse der neue Stadtrat zeitnah entscheiden.

Viel hängt von der Gewerbesteuer ab

Lorenz Weidinger (Freie Wähler), der nicht mehr bei den Kommunalwahlen antritt, mahnte, dass man sich mit dem Investitionshaushalt „auf sehr dünnem Eis“ bewege, denn: „Wir wissen nicht, ob die Gewerbesteuer so ergiebig bleibt“. Auch seien Ziele wie der Klimaschutz noch gar nicht abgebildet in dem Vier-Jahres-Plan. Die Wahlkampf-Versprechungen aller Parteien und Gruppierungen – einschließlich seiner eigenen – halte er vor diesem Hintergrund für „unehrlich“, erklärte Weidinger.

Dr. Detlev Ringer (Grüne) fehlt im Bereich Schulen und Kinderbetreuung ein weiterer Hort – keine Pflichtaufgabe der Stadt, aber in seinen Augen dringend notwendig. Günther Fuhrmann (FDP) hätte gerne einen eigenen Posten für die Behindertenarbeit. Müller entgegnete, die Belange von Menschen mit Einschränkungen würden bei allen Baumaßnahmen ohnehin berücksichtigt. In dem Zusammenhang gab es sogar ein Lob von Fuhrmann: Der Karl-Lederer-Platz mit dem eine Million Euro teuren Aufzug zum Rathaus stelle einen wichtigen Beitrag zur Barrierefreiheit dar. Tanja Lühr