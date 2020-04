Isar-Kaufhaus darf nicht öffnen – Holthaus fordert Perspektive für den Handel

Viele Einzelhändler dürfen ab dem 27. April wieder öffnen, das Isar-Kaufhaus darf es nicht. Betreiber Holthaus fordert eine Perspektive für den Handel.

Geretsried – Seit Tagen beschäftigt sich Frederik Holthaus mit nichts anderem: Der Geschäftsmann versucht einen Weg zu finden, sein wegen der Corona-Pandemie geschlossenes Kaufhaus an der Egerlandstraße in Geretsried sobald als möglich öffnen zu können. Weil sein Warenhaus mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche hat, darf es nach den Vorgaben der bayerischen Staatsregierung nicht wie andere ab dem kommenden Montag, 27. April, wieder öffnen. Darüber ist der Geschäftsführer des Isar-Kaufhauses sehr verärgert, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.

24 Angestellte in Kurzarbeit

Seit fünf Wochen steht ein Großteil des Einzelhandels in Bayern still. Für Holthaus bedeutete das, dass er seine 24 Angestellten in Kurzarbeit schicken musste. Nur einen kleinen Teil seines Sortiments kann er über den Online-Marktplatz „Dahoamkaufen.de“ verkaufen, Rechnungen müssen aber bezahlt werden. „Wir haben Liquiditätsprobleme“, räumt der 56-Jährige ein. Ein bisschen kleiner wird dieses Problem durch die Corona-Soforthilfe und Kredite der KfW-Förderbank. „Trotzdem ist uns ein wirtschaftlicher Schaden entstanden.“

Abtrennung nicht erlaubt

Zusammen mit dem Handelsverband Bayern (HBE) wollte der Unternehmer klären, ob er eine 800 Quadratmeter große Teilfläche seines insgesamt 1500 Quadratmeter großen Kaufhaus abtrennen und öffnen darf. „Wir hätten das Erdgeschoss und die Hälfte der ersten Etage freigeben können“, sagt der Inhaber. Doch das sei nicht erlaubt – für Holthaus nicht nachvollziehbar.

Aus infektionsrechtlichen Gründen sei es nicht verständlich, warum eine abgetrennte Fläche weniger Schutz biete als die Gesamtverkaufsfläche. „Wenn es der bayerischen Staatsregierung darum geht, größere Menschenansammlungen auf den Straßen vor den Geschäften zu verhindern, sollte sie diese Einschränkungen auch so formulieren“, meint der HBE-Ortsvorsitzende mit Blick auf große Einkaufszentren oder die hoch frequentierte Fußgängerzone in München.

Holthaus fordert Planungssicherheit

„Unmöglich“ findet der Wolfratshauser zudem die fehlende Perspektive für den Einzelhandel, die Gastronomie und die Hotellerie. „Wir brauchen Planungssicherheit und einen Fahrplan, natürlich unter dem Vorbehalt der Infektionszahlen“, fordert der Geschäftsführer. Stattdessen werde man im Dunkeln gelassen. „Wir haben alle Verständnis für den Lockdown. Aber jetzt geht es darum, geordnet und vorsichtig wieder ein normales Leben zu beginnen.“

Schreiben an den Ministerpräsidenten

Seinem Ärger will der Arbeitgeber auch schriftlich Luft machen: Ein Schreiben an Landrat Josef Niedermaier, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Ministerpräsident Markus Söder ist bereits aufgesetzt.

nej

