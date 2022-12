Dieser Blick lässt alle Hektik vergessen

Von: Susanne Weiß

Beruhigend: Der Blick in eine der Unterwasserwelten des Isartaler Aquarien- und Terrarienvereins. © Hermsdorf-Hiss

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Heute ist das Fenster eine Scheibe – beim Isartaler Aquarien- und Terrarienverein.

Geretsried – Die schwere Kellertür fällt zu, und alle Hektik ist vergessen: die vielen Autos draußen auf der glatten Straße und die Weihnachtsgeschenke oder Feiertagseinkäufe, die so kurz vor dem vierten Advent noch fehlen. Hier unter der Stadtbücherei Geretsried hat der Isartaler Aquarien- und Terrarienverein sein Revier. An den Wänden reiht sich eine Unterwasserwelt an die andere. Nur ruhiges Surren und beruhigendes Blubbern sind zu hören.

Geretsried: Isartaler Aquarien- und Terrarienverein beherbergt 27 Lebenswelten

Ab dem Nachmittag schalten Zeitschaltuhren die Lichter in den Aquarien nacheinander an. Eins von ihnen leuchtet bereits lila-pink. Es steht direkt neben dem Eingang. Hinter der Scheibe drängen die Bewohner in die rechte obere Ecke. Sie denken, sie bekommen etwas zu futtern, wenn jemand einen Schatten auf sie wirft. Aber noch ist es nicht so weit.

In diesem Aquarium schwimmen im 23 Grad warmen Wasser Süßwasserzierfische aus dem afrikanischen Tanganjikasee und ein paar aus dem Malawisee. Sie sind gelb, orange, blau und gemustert. „Fast so bunt wie Meerwasserfische“, findet Dieter Dörfler. Der Schriftführer führt an diesem Tag durch den Vereinssitz. Besuch ist den Aquarianern jederzeit willkommen. „Ab 18 Uhr ist eigentlich immer jemand da, aber man sollte vorher beim Vorsitzenden anrufen“, erklärt der 64-Jährige.

Blubbernder Sauerstoff ist Deko im Aquarium

Die geschuppten Lebewesen aus den beiden afrikanischen Seen kommen gut mit der Geretsrieder Wasserhärte zurecht. „Sie sind relativ einfach zu pflegen“, sagt Dörfler. Das Zuhause der bunten Fische besteht aus Lochgestein und Sträuchern mit großen Blättern. „Es sollten robustere Pflanzen sein, sonst betrachten es die Tiere als Grünkost“, sagt Dörfler schmunzelnd. Die afrikanischen Süßwasserzierfische sind nämlich eher Pflanzenfresser. Hinten blubbert Sauerstoff. Früher waren die Luftblasen in jedem Aquarium zu sehen. „Nach neuesten Erkenntnissen reicht es aber, dass der Filter die Wasseroberfläche in Bewegung hält“, erklärt der Schriftführer. Optisch machen die Bläschen aber schon etwas her.

Insgesamt beherbergt der Verein 26 Aquarien und ein Terrarium in den Räumlichkeiten der Stadt. „Wegen der hohen Stromkosten mussten wir reduzieren“, erklärt Dörfler mit Blick auf die Energiekrise. Alle Lichter sind auf LED umgestellt, die Wassertemperaturen aufs Minimum gesenkt. „Wir versuchen zu sparen, wo es geht.“

Isartaler Aquarien- und Terrarienverein zählt 36 Mitglieder

Die Aquarien gehören Mitgliedern, die sich auch selbst darum kümmern. Aktuell zählt der Verein 36 Frauen und Männer. „Es ist etwas schwierig, Nachwuchs zu finden“, sagt der Geretsrieder. Die Aquarianer präsentieren sich alljährlich auf dem Kinder- und Jugendtag. Heuer veranstalteten die Mitglieder auch einen Tag der offenen Tür für Flüchtlingskinder aus der Ukraine. „Der war sehr gut besucht.“ Und ein Stand auf dem Christkindlmarkt bessert im Advent immer die Vereinskasse auf.

Hauptsächlich aber dient der Isartaler Aquarien- und Terrarienverein dem Erfahrungsaustausch und der Eigenzucht. Er entstand zu Zeiten von Bürgermeister Heinz Schneider. „Er war oft da und hat sich teilweise mit um die Tiere gekümmert“, erinnert sich Dörfler. Seit 1984 führt Vorsitzender Axel Sternkopf die Aquarianer als eingetragenen Verein. Neben den afrikanischen Süßwasserzierfischen beherbergen die Becken solche aus dem asiatischen sowie dem mittel- und südamerikanischen Raum. Es gibt auch kleinere Fische aus dem Mittelmeer, tropische Frösche und Schildkröten. Letztere verspeisen tote Fische, die krank waren. „Es ist ein Kreislauf.“

Aquarien in Geretsried: „Hier ist mein Ruhepol“

Dieter Dörfler hat zwei Aquarien im Untergeschoss an der Adalbert-Stifter-Straße. „Hier ist mein Ruhepol“, sagt der 64-Jährige. Bis auf eine Pause in der „Sturm- und Drangzeit“ begeistert er sich für die Aquaristik, seit er zwölf Jahre alt ist. Damals wurde er mit einem Nachbarsjungen von dessen Vater an den Bibisee geschickt, um Maulbrüter auszusetzen. „Wir haben sie einfach reingeworfen, und schon lagen sie auf dem Bauch“, erzählt Dörfler. Die Buben wussten nicht, dass sie die Fische hätten langsam ans neue Gewässer gewöhnen müssen. Sie holten sie wieder raus. Mit etwas warmem Wasser erholten sie sich. „Ich hab sie in ein Gurkenglas gesteckt und zehnmal am Tag reingeblasen.“ Der Nachbar schenkte ihm ein ausgemustertes Aquarium. Und von seinem Vater bekam Dörfler die Beleuchtung und den Unterschrank gebaut – zu Weihnachten.

