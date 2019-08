Imkerin erklärt: Das ist der gefährlichste Feind der Biene

Sie sind klein, aber ihr Nutzen ist riesig: Rund 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge in Deutschland sind von der Bestäubung durch Bienen abhängig. Mit unserer Serie „Vom Nektar zum Honig“ wollen wir die faszinierende Welt der Bienen näher vorstellen. Heute geht es um den gefährlichsten Feind der Biene.

Gelting – „Die Varroa-Milbe macht allen Imkern das Leben schwer“, sagt Susanne Karner. Besonders im Spätsommer verschärfe sich das Problem. Während die Brut weniger wird, sei die Milbe auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung, und der Anteil befallener Zellen nehme stetig zu. Ist ein kritischer Wert überschritten, sei ein Bienenvolk meist nicht mehr zu retten. Die Imkerin aus Gelting: „Deshalb muss man rechtzeitig eingreifen und etwas dagegen tun.“

+ Verräterisch: Die Biene mit dem weißen Fleck auf dem Rücken hat als Nektarquelle eine Springkrautpflanze gewählt. © Susanne Karner Das beginnt damit, dass die 46-Jährige eine Platte untersucht, die normalerweise ganz unten in einem ihrer Bienenstöcke liegt. Darauf sammeln sich Wachsbrösel, die Ausscheidungen von Wachsmotten, abgefallene Pollenhöschen und abgeknabberte Deckelchen von frisch geschlüpften Bienen. Karner hat das eckige Brett herausgezogen und nun vor sich liegen. Ihre Augen folgen unsichtbaren Linien. Von oben nach unten scannen sie das, was da auf der Platte zu sehen ist. „Da ist eine, zwei, und da ist eine“, murmelt die Geltingerin. „Drei, das Mistvieh lebt noch. Vier, fünf, sechs, sieben“, zählt die Imkerin weiter. Nach wenigen Minuten ist sie fertig. Das Ergebnis: Der Befall hält sich in Grenzen. „Aber ich warte ungern ab, deshalb werde ich das Volk behandeln.“

Die Varroa-Milbe tauchte 1967 erstmals in Europa, in Bulgarien, auf. Zehn Jahre später fand man den Schädling auch in Deutschland. Vermutlich ist der Parasit aus Ostasien mit importierten Bienen nach Europa eingewandert. Seither befällt er die Bienen auf eine ganz fiese Art und Weise. „Die Milbe sitzt auf der Biene und zapft sie an“, sagt Karner. Das schwäche die Tiere. Im Stock mache sich der nur ein Millimeter große Schädling auch an der Brut zu schaffen und vermehre sich. Die Folge: Es kommt zu Entwicklungsstörungen bei den Bienen. „Die Jungtiere sterben oft“, sagt Karner. „Erwachsene Bienen haben ein geschwächtes Immunsystem und kommen nicht durch den Winter.“ Auch die Entgiftung funktioniere nicht mehr richtig, und die Bienen seien anfälliger gegen Pestizide. Das sei besonders brisant, weil die Milbe auch Viren und Bakterien in den Bienenstock einschleppt.

Hauptsächlich schaffen es die Milben über räubernde Bienen in den Stock. „Dieses Problem habe ich heuer auch schon gehabt“, berichtet die Biologin. Bemerkt habe sie die Kostgänger am ungewöhnlichen Flugbild. „Die Bienen waren überall um den Stock herum“, berichtet Karner. „Sie kamen als geschlossene Gruppe und haben sich auf eins meiner sechs Völker eingeschossen.“ Die Räuber würden nach Belieben aus dem Stock ein- und ausgehen und an den Vorräten knabbern. „Da haben die Wächterinnen am Eingang keine Chance.“

Auch interessant: Imkerin erklärt: So wird eine Biene zur Königin

Während der Saison, also wenn Honig geerntet wird, dürfen die Bienen nicht gegen die Varroa-Milbe behandelt werden. „Das macht man erst im Anschluss, und zwar mit Ameisensäure“, erklärt die Imkerin. Mithilfe eines Verdunsters werde die Stockluft mit Dämpfen angereichert. Zehn Tage bleibe das Gerät im Kasten. „Das macht den Milben den Garaus“, sagt Karner. Die richtige Dosierung der Säure sei eine Gratwanderung, sagt die Geltingerin. „Ich will ja meinen Bienen nicht schaden, aber die Milben sollen die Behandlung nicht überleben.“

Lesen Sie auch: Imker ernten ersten Blütenhonig

Jetzt, im Spätsommer, blühe nicht mehr viel, was gewöhnlich auf dem Speiseplan der Bienen steht. „Gern genommen wird aber das Springkraut, das eigentlich keiner hier haben will, weil es sich so ausbreitet und die heimische Flora verdrängt“, sagt Karner. Die krautige Pflanze mit ihren zahlreichen rosa Blüten sei eine hervorragende Nektarquelle für die Bienen. „Da können sie sich den Bauch richtig vollschlagen.“ Ein ganz besonderes Merkmal verrät der Imkerin, dass ihre Insekten von einer Springkrautpflanze zurückkommen: „Da drückt es ihnen im Blütenkelch den Stempel auf den Rücken. Wenn ich also Bienen mit einem weißen Punkt oder Rallyestreifen habe, weiß ich, wo sie gerade gewesen sind.“

nej

Auch interessant: Imkerin Susanne Karner erklärt das Bienen-ABC