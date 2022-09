Geretsried ist Ondrej Horvaths zweite Heimat geworden. Dennoch besitzt er ein Rückfahrticket.

Von: Peter Borchers

Teilen

Seit 2014 Geretsrieder: Für den Eishockey-Bayernligisten ESC schießt Stürmer Ondrej Horvath Tore wie am Fließband. Mittlerweile besitzen er und seine beiden Kinder neben der tschechischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit acht Jahren spielt Ondrej Horvath Eishockey für den ESC Geretsried. Seine Familie und er fühlen sich wohl in der Stadt. Dennoch werden sie irgendwann in die tschechische Heimat zurückkehren. Der Grund: Sie haben ein Häuschen dort.

Geretsried – Viele Menschen, die Teil dieser Serie sind, haben ein hartes Los hinter sich: Sie wurden aus ihrer Heimat vertrieben, mussten fliehen vor Krieg, Terror, Hunger oder Verfolgung. Im Fall von Ondrej Horvath liegt die Sache völlig anders: Als er am 27. Oktober 1991 in Brünn auf die Welt kam, war die Tschechoslowakei kein sowjetischer Satellitenstaat hinter dem eisernen Vorhang mehr, sondern eine offene Demokratie. Zwei Jahre später folgte die friedliche Teilung in einen tschechischen und einen slowakischen Staat. Was den 22-jährigen Ondrej Horvath 2013 antrieb, seinem Land den Rücken zu kehren, war die Liebe zum Eishockey. Und die, das wissen zumindest Sportinteressierte, kann bei einem Tschechen überbordend sein.

Spätestens als er 2011 mit dem HC Znojemsti Orli tschechischer U20-Meister wurde, stand für den Jungstürmer fest, dass er Profi werden möchte. Aber: In Tschechien, einem Land mit riesiger Eishockey-Tradition und sechs Weltmeister-Trophäen in der Vitrine, ist das nicht so einfach. „Der Sprung von der Nachwuchsliga in eine Seniorenmannschaft ist dort groß“, sagt Horvath. Verletzungen zur falschen Zeit können ihn verhindern, ebenso Platzhirsche, die ihre Position im Team bestenfalls mit Leistung, schlechtestenfalls mit Ellbogen verteidigen. Also verdingte sich Horvath nach dem Abitur in der dritten Liga, machte neben dem Sport eine Lehre zum Landmaschinen-Mechaniker und studierte dann zwei Jahre Logistikmanagement an der Universität in Budweis. Richtig glücklich machte ihn das alles nicht. Um Weihnachten herum, traditionell eine Zeit der Reflexion, entschied er: „Ich versuche es mit dem Eishockey in Deutschland.“

Über den Umweg Pfaffenhofen nach Geretsried

Der Weg führte den Angreifer zunächst zum Eisclub in Pfaffenhofen – dort leben die Eltern seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Teresa. Gespielt hat er für den ECP jedoch nie, nur bei ihm trainiert. Die einzige erlaubte Ausländerstelle besetzte ein Kanadier. Geld verdiente Horvath auf dem Bau. Körperliche Arbeit scheut er nicht, trotz seines durchaus intellektuellen Hintergrunds. Um seinen Traum vom Eishockey-Halbprofi leben zu können, war ihm klar: „Ich muss jede Arbeit annehmen, die ich kriegen kann. Und ich hatte nie Angst davor, mir die Hände schmutzig zu machen.“

Über die Vermittlung seines damaligen Trainers landete der Stürmer 2014 beim ESC Geretsried, pendelte aber noch ein Jahr lang viermal wöchentlich zwischen dem Oberland und der Hallertau hin und her. „Es war hart“, erinnert er sich. „Die Fahrerei, das Training, die Arbeit. Und ich habe kein Wort Deutsch gesprochen und wenig verstanden.“ Von Vorteil sei gewesen, „dass ich allein, ohne Teresa, in dieses für mich neue Land ging. Ich musste die Sprache lernen. Ich habe nie einen Kurs gemacht, das lief nur über die Arbeit und den Sport.“

Tschechische Republik © PMS-Grafik

Im März 2015 folgte mit einem neuen Job als Mechaniker beim Entsorgungsunternehmen Ehgartner der Umzug nach Geretsried. Dass aus dem zunächst auf ein Jahr befristeten Vertrag mit dem ESC mittlerweile eine achtjährige Zusammenarbeit geworden ist, hätte der 30-Jährige „nie gedacht“. Klar, die Tore und Assists des Tschechen halfen mit, den ESC in die Bayernliga zu hieven und dort zu etablieren. Doch Eishockey ist ein schnelllebiges Geschäft. Und gerade Topspieler suchen sich ihren Klub nicht zwingend nach der schönen Umgebung aus, sondern nach dem, was auf ihr Konto überwiesen wird. Horvath, seit Jahren unumstrittener Leistungsträger, denkt anders. Er fühlt sich nicht als Star. „Ich bin Leader, ehrgeizig, und wenn ich spiele, dann mit Vollgas. Aber ich bin nur ein Teil der Mannschaft.“

Gut integriert - viele Freundschaften

Mittlerweile besitzt der 30-Jährige die zweithöchste tschechische Trainerlizenz und kann sich „vorstellen, nach der Karriere als Coach zu arbeiten“. Die aktive Zeit soll aber noch lange nicht enden. Bis 40 möchte Horvath „spielen – wenn ich gesund bleibe“. Und das auch liebend gerne in Geretsried. Zwar traut sich der Torjäger die Oberliga, also eine Spielklasse höher, durchaus zu, „aber ich bin hier wirklich sehr zufrieden“. Er mag seine Arbeit, lebt in einer schönen Wohnung an der Adalbert-Stifter-Straße. Tochter Melissa (3) kommt bald in den Kindergarten, Sohn Alex (5) ist dort gut integriert. Die Horvaths haben – auch hier war der Sport ein Türöffner – gute Freunde gefunden. Und: Seine 25-jährige Frau kehrt bald ins Berufsleben zurück. Nachdem sich die gelernte Krankenschwester zunächst – auch in Ermangelung von Großeltern in der Nähe – ausschließlich um die Kinder gekümmert hat, fängt sie in diesen Tagen in einer hiesigen Arztpraxis an. „Du siehst“, sagt Horvath und lächelt, „Geretsried ist meine zweite Heimat geworden.“

Für immer bleiben wird er allerdings nicht, obwohl er – nach bestandenem Test – ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Horvath hat sich „vor drei Jahren in Tschechien ein kleines Haus mit Garten gekauft“. Irgendwann will er mit der Familie in die Heimat zurückkehren. Den Grund kann wohl jeder nachvollziehen. Er habe keine Lust, eine hohe Miete zu zahlen, wenn er mal in Rente ist, sagt er. „Und in Bayern können wir uns etwas Eigenes einfach nicht leisten.“ Eins freilich steht für Ondrej Horvath fest: „Mindestens einmal im Jahr werde ich Geretsried und meine Freunde dort besuchen. Die Verbindung bleibt hundertprozentig.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren ist Ondrej Horvath in Brno (Brünn), aufgewachsen in Znojmo (Znaim) in der Tschechischen Republik. In dem rund 79 000 Quadratmeter großen Land, das an Bayerns Nordosten grenzt, leben knapp 11 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist Prag. Das lustigste Missverständnis: 2016, zu unserer Hochzeit in Tschechien, kamen die Freunde aus Geretsried in Tracht. So etwas kennt man bei uns überhaupt nicht. Unsere Freunde dort, alle in Anzug, waren sehr verblüfft. Sie haben gemeint, es ist Zirkus oder Fasching. Der größte Unterschied: jetzt nicht wundern – das Bier. Ein bayerisches Helles ist zwar auch gut, aber ein Pils schmeckt einfach anders. Am liebsten mag ich „Hostan“, das Bier aus meiner Heimatstadt Znojmo. Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Tschechen und Bayern sind sich sehr ähnlich. Da gibt es nichts. In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache heißt es „Zdravím te“ oder „Ahoj“. Mein Leibgericht ist: Schweinebraten mit Kruste, Böhmischen Knödeln und Blaukraut. Was ich an meinem Herkunftsland schätze: die Historie mit der Gründung der demokratischen Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg bis zur friedlichen Trennung der beiden Staaten 1993. Obwohl ich dies irgendwie auch schade finde: Mein Vater ist Slowake, meine verstorbene Mutter war Tschechin. Als Sportler bin ich natürlich stolz auf unsere Eishockey-Geschichte. Und an Geretsried: Mir gefällt die Vielfalt der Volksgruppen, die hier leben. Ich mag die grüne Umgebung mit der Isar, den Radwegen, die wir viel nutzen. Auf der Königsdorfer Alm bin ich fast jede Woche. Mir gefallen auch Blasmusik und Tracht. Ich besitze selbst auch eine Lederhose. Und was ich selbstverständlich auch schätze, ist, endlich wieder ein Dach über dem Stadion zu haben.

