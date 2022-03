Isura-Madrigal-Chor lädt zum Benefizkonzert für den Frieden

Von: Susanne Weiß

Geben ein Konzert: Die Sängerinnen und Sänger des Isura-Madrigal-Chors wollen ein Zeichen für den Frieden setzen. © HL/Archiv

Wegen Corona sagte der Isura-Madrigal-Chor das Konzert „Krieg und Frieden“ ab. Jetzt ist das Thema „schrecklich aktuell“, und es gibt einen neuen Termin.

Geretsried – Der Isura-Madrigal-Chor (IMC) veranstaltet ein Benefizkonzert zugunsten der Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München. Es soll ein Abend mit Musik, Texten und Gebet werden, um gemeinsam ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern der Kriege zu setzen.

Konzert „Krieg und Frieden“ sollte an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnern

Schon vor zwei Jahren hatte der Chor ein besonderes Konzertprogramm unter der Leitung von Johannes Buxbaum geplant. Unter dem Titel „Krieg und Frieden“ sollte es an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnern. Der IMC wollte mahnen, dass sich so ein schrecklicher Krieg niemals wiederholen darf. „Zweimal mussten wir das Konzert kurz vor der Aufführung aufgrund der Pandemie verschieben“, berichtet Pressewartin Bettina Geue-Decker. „Niemals hätten wir es uns träumen lassen, dass dieses Thema so schrecklich aktuell sein würde.“

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg seien die Chormitglieder „tief betroffen und erschüttert über diesen sinnlosen Krieg, der so viel Leid für die Menschen mit sich bringt“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir möchten gerne innehalten und in unseren Gedanken bei den Menschen sein, die so Schreckliches erleben müssen, in der Ukraine aber auch in vielen anderen Orten dieser Welt. Die Hoffnung auf den Frieden darf nicht sterben.“ sw

Info

Das Konzert findet am Freitag, 1. April, um 19 Uhr in der Kirche Heilige Familie statt. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für die Osteuropahilfe gebeten.

