Raus aus der Oppositionsrolle: SPD Geretsried hofft auf neuen Schwung

Die neu gewählte Vorstandschaft: (v. li.) Stellvertretender Schriftführer Turgay Büyüksürücü, Kassier Arthur Wolfseher, Schriftführer Bernhard Lorenz, stellvertretende Vorsitzende Gabriele Poch, Beisitzerin Carina Forster, Beisitzer Klaus Forster, Beisitzer Wolfgang Werner, stellvertretender Vorsitzender Michael Lasidis, Vorsitzender Martin Bruckner und Beisitzer Hans Hopfner. © tal

Die Geretsrieder SPD hofft auf neuen Schwung durch den Erfolg auf Bundesebene. Bei der Jahresversammlung in den Ratsstuben kamen viele Baustellen zur Sprache.

Geretsried – Martin Bruckner bleibt Vorsitzender der Geretsrieder SPD. Dort erhofft man sich nach dem Erfolg der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl etwas Schwung für den aktuell 56 Mitglieder (vier weniger als 2019) zählenden Ortsverband.

Bruckner wie auch der SPD-Fraktionssprecher im Stadtrat, Hans Hopfner, machten bei der Jahresversammlung in den Ratsstuben keinen Hehl daraus, dass das Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 in Geretsried enttäuschend ausfiel. „Mit nur noch vier Sitzen im Stadtrat sind wir stark geschrumpft. Während wir früher gut mit der CSU zusammenarbeiteten, sehen wir uns jetzt eher in der Oppositionsrolle“, sagte Hopfner.

Bürgerhaus in Stein: Geeretsrieder SPD hofft auf früheren Baubeginn

Als Beispiel nannte er einen Antrag seiner Partei und der Geretsrieder Liste auf mobile Luftfilter zum Schutz gegen Coronaviren an den städtischen Schulen, der von CSU und Freien Wählern abgelehnt wurde. Jetzt sollen bis Ende des Jahres feste Luftreinigungsgeräte eingebaut werden – reichlich spät, wie Hopfner findet.

Auf einen doch etwas früheren Baubeginn hofft der SPD-Fraktionsvorsitzende für das Bürgerhaus in Stein. Das Projekt wurde aufgrund der finanziellen Lage der Kommune und der zahlreichen Pflichtaufgaben im Bereich Kindertagesstätten und Schulen um vier Jahre auf 2026 verschoben.

Wichtig ist den Genossen außerdem, dass an der Kreuzung Blumenstraße/B11 mittelfristig eine Unterführung für Radfahrer entsteht. Martin Bruckner erzählte, er habe die Situation dort einmal morgens vor Schulbeginn beobachtet: „Das ist lebensgefährlich, wie sich die Schüler da in der Früh durch die Autos winden.“ Auch wenn die Kreuzung nach dem Willen des Stadtrats innerhalb des nächsten halben Jahres umgebaut und mit einer Ampel versehen werden soll, hält die SPD eine Unterführung auf Dauer für die bessere Lösung. Dass am Rathaus keine gebaut wurde – sie hätte 1,5 Millionen Euro gekostet – findet Hopfner dagegen vernünftig. Der kleine Umweg am Rathaus vorbei sei jedem Radfahrer zuzumuten, so der Vielradler.

SPD Geretsried will im Kreistag um Kreisklinik kämpfen

Von den Mitgliedern kam der Wunsch, das Eisstadion nachträglich mit Photovoltaik auszustatten, was angesichts der runden Dachform schwierig, aber nicht unmöglich ist. Sportreferent Wolfgang Werner versprach, das im Hinterkopf zu behalten. Auch für eine Sanierung des nach Regen matschigen und somit schlecht bespielbaren Fußballplatzes der Fußballfreunde (FF) Geretsried am Robert-Schumann-Weg will er sich auf Bitten von Mitgliedern einsetzen.

Bernhard Lorenz regte an, dass die Stadt bei den Bürgern rechtzeitig das Interesse abfragen solle, sich an das geplante Fernwärmenetz anzuschließen, falls der kanadische Investor Eavor in Gelting Geothermie fördert und sein Wärmetauschsystem installiert.

Auf einige Kreistagsthemen ging Kreisrat Wolfgang Werner im Anschluss ein. Die SPD-Fraktion – ebenfalls auf vier Personen reduziert – werde weiterhin für den Erhalt der Wolfratshauser Kreisklinik in Landkreishand kämpfen, kündigte er an.

Kreisvorsitzender spricht sich für Friedenspolitik aus

Werner warb für die neuen X-Busse. Er selbst benutze sie öfters. Man gelange damit zum Beispiel schnell und kostengünstig für 1,80 Euro vom Geretsrieder Rathaus zum Wolfratshauser Bahnhof. Dass die Busse meist leer fahren würden, wie manche behaupten, könne er nicht bestätigen: „Sie fahren ja alle 20 Minuten. Da ist nicht jeder Bus voll, aber insgesamt wird die Neuerung schon angenommen.“ Vielleicht trauten sich bei niedrigeren Inzidenzen bald wieder mehr Leute, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Der Kreisvorsitzende Klaus Barthel ging auf den Ukraine-Krieg ein. Das hohe Gut der Demokratie werde hierzulande zu wenig geschätzt, sagte er angesichts einer Wahlbeteiligung von nur 40 Prozent in Geretsried bei den Bundestagswahlen. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete sprach sich für eine Friedenspolitik aus. Die Entspannungspolitik von Willy Brandt während des Kalten Kriegs habe wesentlich zur Freiheit der baltischen Staaten beigetragen.

Barthel fordert eine neue Weltwirtschaftsordnung. Statt dass jedes Land schaue, wie es sich möglichst viele Rohstoffe und fossile Energien kralle, müsse man gemeinsam den Ausbau der erneuerbaren Energien forcieren.

