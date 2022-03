Jugendrat plant Online-Umfrage

Per Smartphone sollen sich Geretsrieder Jugendliche an einer Umfrage beteiligen können. © ActionPictures/Imago

Die Jugendlichen in Geretsried bekommen die Chance, ihre Stadt mitzugestalten. Der Jugendrat will demnächst eine groß angelegte Online-Umfrage starten.

Geretsried – Die Jugendlichen in Geretsried bekommen die Chance, ihre Stadt mitzugestalten. Der Jugendrat will demnächst eine groß angelegte Online-Umfrage starten, in der alle Geretsrieder ab etwa zehn Jahren Anregungen und Wünsche äußern können. Sabrina Lorenz hat sich über die Fragen Gedanken gemacht und stellte ihren Entwurf in der jüngsten Jugendratssitzung vor.

Zunächst will das Gremium von den Teilnehmern einige Daten wie ihr Alter, die von ihnen besuchte Schule oder ihre Arbeit sowie eventuelle Vereinszugehörigkeiten erfahren, um das Zielpublikum besser einordnen zu können. Beliebte Treffpunkte werden abgefragt, wobei Vorschläge wie Karl-Lederer-Platz, Johannisplatz, Bibisee, der Stadtwald oder die Isar angekreuzt werden können. Auch, ob die Kids die Jugendhäuser Saftladen und Einstein kennen und besuchen, ist von Interesse.

Welche Angebote wünschen sich die Jugendlichen?

„Bist du zufrieden mit dem aktuellen Angebot in Geretsried und wenn Nein, was wünschst du dir?“ ist eine wichtige Frage für die weitere Arbeit des Jugendrats. Er hat wie berichtet einige Pläne, darunter die Wiederherstellung des Dirt-Parks auf der Böhmwiese, die Veranstaltung einer Young Music Night, einen Diskussionsabend mit lokalen Politikern und eine Jungbürgerversammlung. „Wenn die Resonanz auf diese Dinge schon im Vorfeld schlecht ist, brauchen wir sie nicht weiter zu verfolgen“, meinte Sabrina Lorenz.

Die Umfrage soll über einen QR-Code aufs Smartphone geladen werden können. Plakate mit den Codes wollen die Jugendratsmitglieder in den Jugendzenten, den Eingangsbereichen der Schulen und an anderen öffentlichen Orten in Geretsried aufhängen. Sechs Wochen lang sollen die Heranwachsenden in Geretsried Zeit zum Mitmachen haben. Ob man sich des Tools „Surveymonkey“, wie von Lorenz angeregt, oder des Tools „Honesty“, das auch die Stadt verwendet, bedient, will der Rat noch intern klären. tal

