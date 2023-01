Geretsried: Jugendrat wird im November neu gewählt

Kandidaten sollen sich in Videos vorstellen

Aussagekräftiger und persönlicher soll die Vorstellung der Kandidaten für den Jugendrat werden. Neu gewählt wird das Gremium im November.

Geretsried – Die Wahl findet in diesem Jahr vom 8. bis 29. November online statt. Im Gegensatz zum Stadtrat mit einer sechsjährigen Wahlperiode wird der Jugendrat in Geretsried nur für zwei Jahre gewählt. Früher waren es drei Jahre. Das Gremium setzt sich aus acht bis zwölf Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren zusammen. Zum Zeitpunkt der Wahl dürfen die Bewerber also noch nicht 22 Jahre alt sein.

Vorstellung im Saftladen und im Ein-Stein im Oktober

Weil es bei den vergangenen Malen nicht so einfach war, genügend Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, wollen die amtierenden Jugendräte rechtzeitig auf die Wahl hinweisen und Werbung für eine Kandidatur machen. Alle Bewerber sollen diesmal an zwei Terminen Gelegenheit bekommen, sich den Geretsrieder Jugendlichen vorzustellen. Am 24. Oktober ist ein „meet ‘n’ talk“ im Jugendzentrum Saftladen und am 26. Oktober eines im Jugendtreff Ein-Stein geplant. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Jugendrats-Sprecherin Isabella Schrills schlug in der Sitzung am Montag zudem vor, mit einem Sommerfest oder anderen Aktionen zu versuchen, Bewerber zu finden. Das lehnten die übrigen Räte jedoch ab, weil für heuer schon zahlreiche andere Themen wie die Mitwirkung beim Neubau der Spielplätze am Johannisplatz und in Stein sowie die Beantragung eines Pumptracks im Stadtrat anstehen.

Kurze Videos zur Vorstellung

Die Idee von Geretsrieds Stadtjugendpflegerin Julia Brandner, dass sich die Kandidierenden zusätzlich in kurzen Videos vorstellen sollten, fanden die Jugendräte gut. Die Videos könnten im Netz auf Instagram oder auf der Homepage der Stadt laufen. „Das wäre aussagekräftiger und persönlicher als nur ein Foto“, meinte Brandner. Sabrina Lorenz regte an, dass der Jugendrat künftig umweltfreundliche Werbeartikel verschenken solle. Ideen werden bis zur nächsten Sitzung gesammelt.

