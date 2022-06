Problem mit Toiletten beim Junimarkt - „Noch nicht optimal“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf die Toilette muss jeder einmal. (Symbolfoto) © Susanne Weiß

Auf dem Junimarkt haben Toiletten für Menschen mit Behinderungen gefehlt. Für eine Besucherin führte das zu einer unschönen Situation.

Geretsried – Der Junimarkt am Karl-Lederer-Platz lockte zahlreiche Besucher ins neue Geretsrieder Stadtzentrum. Vereine boten an Ständen Essen und Getränke an, die Stimmung war ausgelassen. Unter den vielen Gästen war auch eine Waldramerin mit ihrer 88-jährigen Mutter, die aber lieber ihren Namen nicht in der Presse lesen möchten.

Geretsried: Junimarkt ohne Toilette für Menschen mit Behinderung

Die Seniorin ist auf eine Gehhilfe angewiesen. „Sie spürte ein menschliches Bedürfnis“, erzählt die Tochter gegenüber unserer Zeitung. „Also machten wir uns auf die Suche.“ Fündig wurden sie hinter dem Rathaus der Stadt Geretsried.. Hier stand ein Toilettenwagen – allerdings waren die Kabinen nur über ein paar hohe Stufen erreichbar. „Oh je, dachte ich mir noch, wie bekomme ich Mutter hier hoch und wieder runter?“ Eine andere, behindertengerechte Toilette war nicht in Sicht. Hilfe bekam die Waldramerin von einer Ausstellerin auf dem Karl-Lederer-Platz. „Gemeinsam haben wir meine Mutter untergehakt, damit sie nicht stürzt.“

Ute Raach, Geschäftsleiterin der den Junimarkt veranstaltenden Stadt Geretsried, bedauert die Situation, in die die beiden Waldramerinnen geraten sind: „Das war nicht optimal.“ Das Rathaus, das über ebenerdige Toiletten verfügt, war während der zweitägigen Veranstaltung geschlossen. Einziger Ausweg: „Unsere Marktmeisterin Anita Zwicknagl hatte die Schlüssel und hätte aufsperren können.“ Zwicknagl sei mit ihrem neongrünen Shirt leicht erkennbar gewesen. „Aber – wie soll man sie ansprechen, wenn sie sich gerade an einer völlig anderen Ecke des Platzes befindet?“ zeigt Raach Verständnis.

In der neuen Tiefgarage wird es eine barrierefreie Toilettenanlage geben

Damit Senioren oder Menschen mit Einschränkungen künftig nicht mehr in eine derartige Lage geraten, arbeitet das Rathaus bereits an einer Lösung. „Wir überlegen, die Telefonnummer des Diensthandys öffentlich auszuhängen“, so Raach, „um Frau Zwicknagel sofort erreichen zu können.“ Auch ein Abkommen mit nahe gelegenen Geschäften hält die Vertreterin der Stadt für denkbar.

Für spätere Zeiten hat man bereits eine Lösung gefunden: In der neu errichteten Tiefgarage der Baugenossenschaft befindet sich auch eine leicht zugängliche Toilettenanlage. „Der Mietvertrag steht bereits. Damit hätte sich diese Problematik dann schlagartig erledigt.“

sh

