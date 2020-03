Kaffeeklatsch statt Party: Geretsrieder feiert 18. Geburtstag zu Hause

Auf eine große Party zum 18. Geburtstag musste der Geretsrieder Simon Hammerschmied wegen dem Coronavirus verzichten. Eine tolle Überraschung gab‘s an seinem Ehrentag trotzdem für ihn.

Geretsried – Welcher Teenager träumt nicht von einer gewaltigen Party zu seinem 18. Geburtstag? Mit Freunden feiern, tanzen und jede Mange Spaß haben. Das hätte Simon Hammerschmied am Freitag auch liebend gern getan.

Aber die Corona-Pandemie durchkreuzte die Pläne des Geretsrieders. Stattdessen gab es Kaffee und Kuchen zu Hause – mit vielen Geschenken, die ihm seine Freunde vor die Haustür gelegt hatten.

Corona-Pandemie durchkreuzt Geburtstagspläne von Geretsrieder

Ein riesiges Plakat an der Garage mit dem Schriftzug „Happy Birthday Simon“ und Luftballons zeigten es an: Hier am Kirchplatz wohnt ein Geburtstagskind.

Das trat auch vor die Tür, um die Pakete und Päckchen aufzuheben, die vor der Haustür lagen. „Das war eine tolle Überraschung“, sagt der 18-Jährige unserer Zeitung.

Überraschung: Pakete und Geschenke lagen vor der Tür

Auch eine Geburtstagstorte in Form einer 18 mit Stracciatella-Geschmack und vielen Erdbeeren dekoriert sorgte für ein breites Grinsen im Gesicht des Gymnasiasten.

Nicht nehmen ließ es sich Hammerschmied, in sein erstes eigenes Auto zu steigen, das im Hof stand – ein silberfarbener gebrauchter Opel Corsa. „Endlich darf ich alleine fahren“, berichtet er hörbar stolz.

„Ich werd‘ ja auch noch 19“

Eigentlich wollte Hammerschmied seinen 18. Geburtstag schon zusammen mit einigen Freunden feiern. „Jetzt verschieben wir die Feier halt auf später. Ich werd’ ja auch noch 19“, meint der Geretsrieder mit einem Augenzwinkern.

nej