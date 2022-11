Umfrage am Karl-Lederer-Platz zeigt: Lebendiges Zentrum braucht mehr als Fußgängerzone

Hier entsteht das neue Stadtzentrum: Derzeit wird zwischen Karl-Lederer-Platz und Egerlandstraße an der Oberflächenwiederherstellung gearbeitet. © Hans Lippert

Fußgängerzone ja oder nein? Darüber entscheidet demnächst der Stadtrat. Eine Umfrage am Karl-Lederer-Platz zeigt: Für ein lebendiges Zentrum braucht‘s mehr.

Geretsried – Am 23. November will der Stadtrat in einer Sondersitzung darüber entscheiden, ob der Karl-Lederer-Platz zur Fußgängerzone werden soll oder nicht. Über Details, wie die Art der Absperrung für Autos, und ob Busse über den Platz fahren sollen, müsste noch diskutiert werden, falls der Vorschlag eine Mehrheit finden sollte. Unsere Zeitung wollte von Passanten, Anwohnern und Geschäftsleuten wissen, was sie von einer autofreien Innenstadt – zumindest zwischen Martin-Luther-Weg, Graslitzer Straße und Egerlandstraße – halten würden.

Geretsried: Karl-Lederer-Platz als Fußgängerzone - ja oder nein ?

Der Einzelhändlerverein ProCit hat seinem Vorsitzenden Ludwig Schmid zufolge keine geschlossene Meinung zu der Frage. Von den 45 Mitgliedern haben nur sehr wenige ein Geschäft direkt am Karl-Lederer-Platz. Der Schmid-Bäck’-Geschäftsführer persönlich sieht Vor- und Nachteile in einer Fußgängerzone. Wichtig ist es seiner Ansicht nach deshalb, „a bissl g’schmeidig zu bleiben“, sprich keine unumkehrbaren Lösungen zu schaffen.

ProCit spricht sich für probeweise Absperrung aus

Eine probeweise Absperrung des Bereichs könnte bei der Entscheidungsfindung helfen. Es müssten aber tatsächlich Hindernisse aufgestellt werden, denn das Durchfahrtsverbot während des Grünen Markts am Dienstag werde nicht von allen eingehalten. ProCit werde sich dieser Tage mit der Stadtverwaltung zusammensetzen, um über die Zukunft des Zentrums zu beraten, berichtet Schmid: „Der Platz scheint noch nicht so zu funktionieren, wie die Stadt sich das vorstellt. Da gibt es noch viele Stellschrauben, an denen gedreht werden muss.“

Zwiegespalten, ob sie sich eine Fußgängerzone wünschen soll oder nicht, ist Sarah Ulbrich, Geschäftsführerin der Osiander-Buchhandlung. Damit die Geretsrieder – und auch die vielen Besucher aus Wolfratshausen – gerne im Zentrum bummelten, brauche es mehr attraktive Geschäfte, findet Ulbrich. Eine Fußgängerzone alleine sorge noch nicht für Belebung.

„Günstige Preise sowohl in der Tiefgarage als auch für die oberirdischen Parkplätze sind entscheidend“

Michael Frankenberger, Juniorchef des gleichnamigen Juweliergeschäfts, meint, es könnte auch funktionieren, wenn die Autos weiterhin langsam mit höchstens sieben Stundenkilometern über den Karl-Lederer-Platz rollen würden. Raser oder Autofahrer, die trotz Verbotsschilds in die falsche Richtung – von der B11 kommend in den Herrmann-Löns-Weg – unterwegs seien, beobachte er nur wenige, wenn er aus dem Fenster schaue. Was seine Kunden viel mehr störe, seien die relativ hohen Parkgebühren in der von der Firma Krämmel betriebenen Tiefgarage, sagt Frankenberger.

Die Preise wurden im August allerdings gesenkt, von einem Euro auf 50 Cent für die erste und die zweite halbe Stunde. Jede weitere Stunde kostet je einen Euro. Drei Euro für drei Stunden Shoppen sind auch einigen der von uns befragten Passanten zu viel. „Günstige Preise sowohl in der Tiefgarage als auch für die oberirdischen Parkplätze sind entscheidend dafür, dass die Neue Mitte angenommen wird“, glaubt Dominik Irmer, ehemaliger Geretsrieder Stadtrat, der jetzt in Waldram wohnt. Eine Fußgängerzone würde der Familienvater begrüßen: „Wir waren im Sommer oft mit unserer kleinen Tochter auf dem Karl-Lederer-Platz. Sie kann am Wasserlauf spielen, während einer von uns Eltern einkaufen geht. Im Café oder Eiscafé sitzen wir auch gerne. Ohne Autos wäre das alles entspannter.“

Beti Totic: „Es gibt leider immer wieder Autofahrer, die viel zu schnell über den Platz fahren.“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beti Totic wohnt im PulsG-Hochhaus. Ihre Kinder, beziehungsweise Stiefkinder, im Alter von zwei und elf Jahren liebten den Platz, sagt sie. Wäre er für den Durchgangsverkehr tabu, könnten sie noch besser draußen spielen. „Es gibt leider immer wieder Autofahrer, die viel zu schnell über den Platz fahren. Ich habe von meinem Balkon aus schon gefährliche Situationen beobachtet“, sagt die 23-Jährige.

Anja Speckmaier mit Anton : „Zu einer Fußgängerzone gehören mehr hübsche, kleine Geschäfte, Restaurants und Bars.“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Gerade für Familien fände es Anja Speckmaier aus Geretsried toll, wenn der gesamte Karl-Lederer-Platz zum Fußgängerbereich deklariert würde. Die junge Mutter (31) sitzt mit ihrem fünfeinhalb Monate alten Sohn Anton auf einem der Stühle nahe der „Dialog“-Skulptur und gibt ihm das Fläschchen, als wir sie befragen. Sie möge den Platz, besonders im Sommer, sagt sie. Vor drei Jahren sei sie nach Geretsried gezogen. Die Stadt gefalle ihr gut. „Zu einer Fußgängerzone gehören für mich aber mehr hübsche, kleine Geschäfte, Restaurants und Bars“, sagt Speckmaier. Womöglich schaffe die Stadt einen Anreiz für sie, sich anzusiedeln, wenn sie die Autos verbanne.

Sofia Baur: „Für den Großeinkauf fahre ich zu den Discountern außerhalb.“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ähnlich sieht das die Rentnerin Sofia Bauer aus Geretsried. Das Eiscafé würde ihrer Meinung nach noch besser angenommen, wenn man sich zum Karl-Lederer-Platz hin draußen an einen Tisch setzen könnte, und nicht nur zum Martin-Luther-Weg hin – ohne vorbeifahrende Pkw oder Busse. Sie selbst brauche kein Auto, um ihre Erledigungen im Zentrum zu machen, sagt die 70-Jährige. „Für den Großeinkauf fahre ich zu den Discountern außerhalb.“ Bauer kann sich aber vorstellen, dass andere Senioren gerne direkt die Praxen und die Kanzlei im BGZ2 anfahren oder sich dorthin fahren lassen würden. Für diese Menschen wäre eine Fußgängerzone vielleicht nicht ideal.

Fußgängerzone allein schafft keine Aufenthaltsqualität

Nikoleta Kamionka, Hörakustikmeisterin und Inhaberin des Hörstudios „Zeit zu Hören“ im ersten Stock des BGZ2, sieht darin kein Problem: „Meine Kunden können am Hermann-Löns-Weg parken oder später, wenn sie fertig ist, an der Egerlandstraße, und von dort aus mit dem Aufzug zu uns hinauffahren.“

Eine Fußgängerzone würde Kamionka begrüßen. Aber dann bitte einhergehend mit einem kleinen Bistro oder einer Bar, die anders als das Café Waldmann auch nach 19 Uhr geöffnet haben, mit einer Begrünung des Platzes, ein paar Spielgeräten für Kinder und eventuell einem weiteren Treffpunkt, wo die Jugend für wenig Geld etwas essen und trinken kann. Beim „Subway“-Imbiss seien immer viele Jugendliche, sagt Kamionka. Manche würden aber auch auf den Treppen herumlungern. „Die meisten sind freundlich und werfen ihren Müll weg“, betont die Geschäftsfrau. Eine Fußgängerzone würde sie selbst definitiv nutzen, um zum Beispiel nach der Arbeit in einem Bistro einzukehren.

Dieter Hilz: „Ich komme von der B11 und fahre auf ihr auch wieder nach Hause.“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mit dem Auto ist Dieter Hilz gekommen. Er nutzt die Gelegenheit, seinen Wagen während seines Einkaufs in einem Supermarkt an der E-Ladestation am Rathaus aufzutanken. Der 60-Jährige sagt, er müsse nicht über den Karl-Lederer-Platz fahren: „Ich komme von der B11 und fahre auf ihr auch wieder nach Hause.“ Die paar Meter zum Geschäft könne er ohne Weiteres gehen. Ob die Stadt eine Fußgängerzone einrichtet, ist ihm „relativ egal“. Für ihn besitze der Karl-Lederer-Platz keine Aufenthaltsqualität.

Das sagt der Jugendrat Auch die Jugend haben wir um eine Stellungnahme gebeten. Jugendratssprecher Eric Buchalik und die stellvertretende Sprecherin Sabrina Lorenz würden eine Fußgängerzone befürworten. „Es ist einfach angenehmer, wenn man über den Platz laufen kann, ohne schauen zu müssen, ob ein Auto kommt“, findet der 15-jährige Eric Buchalik. „Ich seh’ da auch oft Kinder mit Rollern fahren oder mit Inlinern üben.“ Sabrina Lorenz meint, von der Tiefgarage oder, wenn man keine Gebühren zahlen wolle, von der Böhmwiese aus, sei das Zentrum prima zu erreichen. „Ich weiß nicht, wer da unbedingt durchfahren muss außer den Lieferanten.“ Beide Jugendräte finden außerdem, reine Fußgängerbereiche oder Bereiche für Fußgänger und Radfahrer seien zeitgemäß. Sabrina Lorenz: „Ich wüsste keine Stadt, in der eine Fußgängerzone nicht zur Aufwertung beiträgt.“

Tanja Lühr

