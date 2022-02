Katja Benthaus hilft Schülern des Franz-Marc-Förderzentrums beim Berufseinstieg

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Hilfe auch nach der Schulzeit: Berufseinstiegsbegleiterin Katja Benthaus vom Franz-Marc-Förderzentrum © Hermsdorf-Hiss

Der Weg zu einem Beruf ist für Schüler des Franz-Marc-Förderzentrums nicht leicht. Katja Benthaus hilft - und bleibt auch nach der Schulzeit Ansprechpartnerin.

Geretsried – „Wir wollen uns nicht nur Schulfamilie nennen, sondern auch leben“, betonte kürzlich der Schulleiter des Franz-Marc-Förderzentrums, Michael Albrecht. Dazu gehört auch, dass man die Schüler auch nach dem Verlassen der Einrichtung nicht alleine lässt. Und so steht ihnen Katja Benthaus bei den ersten Schritten in die Ausbildung als Berufseinstiegsbegleitung zur Seite.

Die 44-jährige Erzieherin, Heilpädagogin und zweifache Mutter arbeitet seit 2011 an der Schule. Arbeitgeber sind sowohl das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk in Bad Tölz, als in der Vergangenheit auch verschiedenste Bildungsträger. An der Franz-Marc-Schule springt zudem noch der Förderverein ein, da der Bedarf der Schüler größer ist, als Benthaus’ Anstellung abdeckt.

Aus unrealistische Berufswünsche werden ernst genommen

Im Prinzip erfolgt die erste Kontaktaufnahme mit den Kindern bereits in der siebten Klasse. „Ich stehe hier in enger Zusammenarbeit mit den Lehrern“, sagt die 44-Jährige. „Gemeinsam beraten wir, wer Unterstützung braucht, wo Ressourcen aus dem Elternhaus genutzt werden können und wer in seiner Entwicklung bereits soweit ist, dass sich Ausbildungsreife entwickeln kann.“

In der achten Klasse stehen für die Schüler die ersten Berufspraktika an. Benthaus unterstützt, berät, dokumentiert Fortschritte ihrer Schutzbefohlenen – und muss bei nicht realisierbaren Berufswünschen eine Lösung finden. „Wenn jemand als Berufswunsch Hirnchirurg hat“, bringt die Pädagogin ein Beispiel, sage sie nicht, „Das schaffst du nicht“, sondern, „Wow! Das ist aber ein weiter Weg dahin“.

Fehler gehören am Anfang dazu - bei jedem

Gemeinsam schaut man sich den Ausbildungsweg bis zum Traumberuf an. „Und meist finden wir etwas, wo dennoch erste Erfahrungen gesammelt werden können, wie in diesem Fall in der Pflege“, so Benthaus. Schließlich solle ein Praktikum auf einen realistisch zu erreichenden Beruf hinsteuern.

Denn Versagensängste stehen mit an erster Stelle, warum ein Praktikum oder eine Ausbildung abgebrochen werden. „Hinzu kommt die Stigmatisierung, dass man ja von der Förderschule kommt“, hat die Pädagogin beobachtet. „Ich mache ihnen klar, dass Fehler am Anfang einfach dazu gehören, und zwar bei jedem.“ Dazu gehört auch, Kritik anzunehmen – „und im Anschluss nicht wegzurennen und alles aufzugeben.“ Die 44-Jährige trainiert im Vorfeld solche Situationen in Rollenspielen. Dadurch bekommen die Schüler eine gewisse Handlungssicherheit.

Wichtig ist, die Sprache der Jugendlichen zu sprechen

Das Bewerbungstraining in den neunten Klassen ist großer Bestandteil von Benthaus’ Arbeit. „Wichtig ist, dass hier in der Sprache des Jugendlichen geschrieben wird und nicht in meiner. Die jungen Leute sollen, trotz Wahrung bestimmter Formen, authentisch bleiben.“ Und auch Benthaus sitzt am Computer, schreibt Betriebe an, bittet um Praktikumsplätze. „Gerade kleinere Handwerksbetriebe sind hier sehr aufgeschlossen.“

Egal, ob sich die Schüler dann nach der Neunten für ein Berufsvorbereitendes Jahr entscheiden oder gar eine Lehre beginnen: Benthaus ist mindestens noch ein halbes Jahr Ansprechpartnerin für die jungen Menschen und ihre Ausbildungsbetriebe. „Über mein Diensthandy bin ich gut erreichbar. Zudem fahre ich auch direkt zu den Arbeitsstellen“, erklärt die Berufseinstiegsbegleiterin. Die Schüler danken es Benthaus auf ihre Weise. „Ich bekomme auch später immer wieder Rückmeldungen“, erzählt sie. Die schönste sei natürlich: „Hey, ich habe es geschafft.“

