Kinder- und Jugendtag: Das wurde geboten

41 Organisationen und Vereine zeigten dem interessierten Nachwuchs am Sonntag ihre Angebotspalette.

Geretsried – Ob Sportverein oder Wasserwacht, ob Bienenzucht oder Afrikahilfe – beim Kinder- und Jugendtag stellen sich jedes Jahr die unterschiedlichsten Organisationen einem breiten Publikum vor. 41 waren es am Sonntag. Wegen des schlechten Wetters fand die beliebte Veranstaltung von Stadt und Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJSA) überwiegend in der Aula der Adalbert-Stifter-Mittelschule und in der Turnhalle statt.

Annalena und Julian, sechs beziehungsweise sieben Jahre alt, haben schon die Hälfte der zehn Stempel in ihrem Teilnahmeheftchen beisammen. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) interessierten Julian, für die Bastelangebote und das Schminken begeisterte sich seine Schwester. Am Stand des TVJSA setzen sie mit Hilfe ihrer Eltern Susanne und Henning Stehle ein Europa-Puzzle zusammen. „Wir kommen aus Waldram und sind zum ersten Mal hier. Wir sind begeistert von dem Angebot“, sagt Henning Stehle.

Es war wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Action erwartete die Besucher in der Turnhalle mit Vorführungen im Taekwon-Do und Voltigieren. Selber sportlich betätigen konnte man sich beim Tennisspielen auf kleinem Feld, beim Dart-Pfeile werfen auf eine Riesenzielscheibe und beim Balancieren auf einem Gymnastikball. „Eigentlich haben wir keine Nachwuchssorgen. Bei den Drei- bis Sechsjährigen gibt es sogar eine Warteliste. Aber Mädchen über sechs Jahre könnten wir noch brauchen“, sagt Jugendtrainerin Helga Napierala von der Handballspielgemeinschaft (HSG) Isar-Loisach. Sie hat das Riesen-Dart, vor dem sich eine lange Schlange bildet, organisiert – beim Handball zählt schließlich auch Treffsicherheit. Um Image- und Nachwuchswerbung geht es wie der HSG auch dem Eissport- und dem Tennisclub, den Blaulicht-Organisationen und den Sportschützen. „Auch wenn nur ein oder zwei Kinder nach dem Aktionstag tatsächlich Mitglied bei uns werden, hat sich der Aufwand schon gelohnt“, stellt der stellvertretende Jugendleiter beim THW, Daniel Uhlemann, fest. Spektakulär mutet die Hebekissen-Vorführung des THW an. Mit dem Mini-Kissen, das unter einen Reifen gelegt und aufgepumpt wird, lässt sich ein tonnenschweres Einsatzfahrzeug anheben.

Ruhiger geht es in der Aula der Mittelschule zu. Konzentriert schnitzen die Kinder Holzkugelschreiber am Stand der Waldorfschule oder bemalen T-Shirts mit dem Amt für Jugend und Familie. Großer Andrang herrscht im Freien bei Stefan Blersch vom Geretsrieder Imkerverein. Er baut Wildbienen-Hotels für den Garten mit den kleinen Besuchern – ein ganz aktuelles Thema, das auch die Eltern interessiert. Die Dog-Dance-Show der Hundesportfreunde Königsdorf im Pausenhof zieht wie jedes Jahr die Blicke auf sich. Die Vierbeiner springen auf Kommando durch Reifen, laufen Slalom und „tanzen“.

Rudi Mühlhans, Geschäftsführer des Trägervereins, lobt die Flexibilität aller Beteiligten. Relativ kurzfristig wurde der Kinder- und Jugendtag nach drinnen verlegt. Jeder Verein machte das Beste daraus. „Der Tag ist aus dem Kalender der Stadt nicht mehr wegzudenken“, sagt Zweiter Bürgermeister Hans Hopfner. Auch er freut sich über das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen, die ihren Sonntag dafür opfern, Familien einen spannenden, abwechslungs- und lehrreichen Nachmittag zu bieten.

