Aus nach 30 Jahren: Kinderkleidermarkt der Arbeiterwohlfahrt schließt

Von: Doris Schmid

Der Kinderkleidermarkt der Arbeiterwohlfahrt schließt seine Pforten. Wie so vieles fällt er dem Zeitgeist und der Corona-Pandemie zum Opfer.

Geretsried – Noch bis Ende des Jahres wollen Erika Halba (81) und Anni Osterer (81) die Stellung halten. Dann werden sie zum letzten Mal den Schlüssel zur Tür des Kinderkleidermarkt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Schützenhaus umdrehen. „Es lohnt sich einfach nicht mehr“, sagt Ortsvorsitzende Halba. Nach 30 Jahren wird der Second-Hand-Markt seine Pforten schließen.

Wie so vieles fällt der Kleidermarkt dem Zeitgeist und der Corona-Pandemie zum Opfer. „Die jungen Frauen kaufen und verkaufen heute bei E-Bay im Internet“, stellt Halba fest. „Und Corona hat uns dann kaputt gemacht.“ Zwei Jahre durften die Ehrenamtlichen den Markt nicht öffnen. Nach den Sommerferien ging es am 15. September wieder los. Allerdings werden keine Waren mehr angenommen, sondern nur noch verkauft.

Geretsried: Kinderkleidermarkt der Arbeiterwohlfahrt schließt nach 30 Jahren

Die Idee, einen Kinderkleidermarkt in Geretsried einzurichten, brachte Halba 1993 aus Penzberg mit. Das Konzept war einfach und ging auf: An einem Termin im Frühling konnten Sommersachen vorbeigebracht werden, im Herbst Wintersachen. Alle Stücke zeichneten die Ehrenamtlichen mit Kundennummer und Preis aus. Verkaufte Waren wurden in entsprechenden Listen ausgestrichen und abgerechnet. Jede Nummer der richtigen Kundschaft zuzuordnen, das sei eine Heidenarbeit gewesen. „Aber wir waren toll organisiert“, meint die Seniorin.

80 Prozent des Erlöses erhielt der Eigentümer. 20 Prozent behielt die AWO als Spende. Nichtverkauftes wurde an den Besitzer zurück- oder an andere Hilfsorganisationen weitergegeben, wenn dieser die Sachen nicht abholte. „Wir haben daran nichts verdient“, betont Halba. Doch die guten Zeiten seien schon eine ganze Weile vorbei. „Damals waren wir auf weiter Flur ganz alleine.“ Dann habe „jede Schule, jeder Kindergarten“ einen eigenen Flohmarkt gemacht. Ein Trend, wofür sie durchaus Verständnis habe, wie die AWO-Chefin sagt. „Jeder schaut, wie er was dazu verdienen kann.“

Jeden Donnerstag ist Ausverkauf im AWO-Kleidermarkt

Gern denkt die ehemalige Verkäuferin daran zurück, als der „Laden“ florierte. „Einmal waren wir bis um 21 Uhr da, weil so viel los war“, erinnert sich die Geretsriederin. Als Anfang des Jahres wie berichtet afghanische Ortskräfte nach Geretsried kamen, bot die AWO ihre Unterstützung an. An einem Donnerstagnachmittag durften sich die Geflüchteten in Begleitung von Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank aussuchen, was sie brauchen. „Das hat uns so gefreut“, sagt Halba. Die Geflüchteten mussten nichts bezahlen, die AWO sprang ein und kam für die Waren im Wert von fast 2000 Euro auf.

Ende des Jahres ist nun Schluss. Auf den letzten Metern wollen Erika Halba und Anni Osterer noch einmal angreifen. Jeden Donnerstag sind sie im Kinderkleidermarkt anzutreffen. „Wir sind da“, bekräftigt die 81-Jährige.

Der Kinderkleidermarkt der AWO befindet sich unter dem Dach des Schützenheims an der Jahnstraße 23. Er ist jeden Donnerstag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

