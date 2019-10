Die Kirchenburgen und ihre Bewahrer

Kirchenburgen in Siebenbürgen: Ihre Entstehungsgeschichte und ihre aktuelle Situation beleuchtet eine Ausstellung im Museum der Stadt Geretsried.

Geretsried – Mit einem Festakt in den Ratsstuben wurde die Ausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen – ein europäisches Kulturerbe“ im Museum der Stadt Geretsried eröffnet. Diese dokumentiert in Wort und Bild die Entstehungsgeschichte und die aktuelle Situation der Kirchenburgen in Siebenbürgen. Zudem werden Perspektiven zum Erhalt dieser pittoresken Bauten aus dem 12. Jahrhundert aufgezeigt.

„Sie werden Staunenswertes erfahren.“ Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Michael Müller die Gäste, unter ihnen die Bundesvorsitzende der Siebenbürger Sachsen, Herta Daniel, sowie die stellvertretende Landesvorsitzende Gerlinde Theil, beide wohnen in Geretsried. „Ausstellungen sprechen zu uns, wenn wir uns auf sie einlassen. In ihnen wird Geschichte konkret“, sagte Müller. Es gehe um die Kulturgeschichte unserer Vorfahren. „Damit wir wissen, wer wir sind.“

Rund 160 befestigte Kirchenburgen sind in der Gegend um Hermannstadt erhalten. Eine derartige Dichte solch sakraler Befestigungsanlagen in einer relativ kleinen Region sei einzigartig und deshalb auch zum Weltkulturerbe ernannt worden, erklärte Herta Daniel. Philipp Harfmann, Geschäftsführer der Stiftung Kirchenburgen, die die Ausstellung initiiert hat, erläuterte kurz deren Arbeit. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, zu zeigen, wie reizvoll diese Kulturschätze sind und wie sich die Menschen, die in diesen Burgen leben, um den Erhalt bemühen.“ Die Stiftung wird durch Spenden und Fördermittel unterstützt. Die Doppelschirmherrschaft des deutschen und des rumänischen Präsidenten sei ein Zeichen für eine Europäische Gemeinschaftsaufgabe, so Harfmann.

Die Ausstellung zeigt die Entstehung der Kirchenburgen und deren Ausstattung, die umliegende Dorf- und Kulturlandschaft sowie Aspekte zur Erhaltung der historischen Gebäude. Auf Landkarten werden die Orte sichtbar, an denen die Bauwerke noch zu besichtigen sind. Die Ausstellung ist insbesondere den Menschen gewidmet, die in den Burgen leben und damit die Bewahrer des Kulturerbes sind. Sie werden in Fotografien vorgestellt und geben so der Ausstellung ein persönliches Gesicht.

Die Ausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen – ein europäisches Kulturerbe“ ist bis zum 30. November im Museum der Stadt Geretsried zu sehen. Die Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 17 bis 19 Uhr.

