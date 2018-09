Kleine Meditation: Was wir von einer Wendeltreppe über das Leben lernen können

Pastoralreferent Dr. Manfred Waltl hatte kürzlich eine interessante Begegnung mit einer Kunstinstallation. Drei Treppen regten ihn dazu an, über seinen Lebensweg nachzudenken.

Geretsried – Neulich beim Betriebsausflug unserer Stadtkirche hatten wir einen unerwarteten Anblick: Moderne Kunst im Innenhof des altehrwürdigen Klosters Neustift bei Brixen. Zu sehen gab es drei Wendeltreppen aus Metall, unterschiedlich hoch und nebeneinander auf der Wiese stehend. Zwei waren offensichtlich defekt: Es fehlten Stufen und Geländerteile. Das sollte Kunst sein?

Den meisten von uns, auch mir, entlockte der Anblick zunächst ein etwas abschätziges Lächeln. Aber neugierig geworden, sah ich mir das mit „Lebensstufen“ überschriebene Werk dann doch genauer an. Die rechte Treppe war die niedrigste und schönste. Sie war wie neu, elegant geschwungen, mit glänzenden Stufen und blankem Geländer, doch schon nach einer einzigen Windung zu Ende. Sie führte nirgendwo hin. Dies war der Weg des schnellen Glücks, verlockend einfach und doch nicht wirklich zielführend, bequem, aber ins Leere mündend.

+ Dr. Manfred Waltl: Katholischer Pastoralreferent in Geretsried Die linke Treppe führte höher hinauf, doch hier waren die Stufen schief, das Geländer fehlte fast vollständig und das Ende war abgeknickt und hing traurig nach unten. Dies war ein Weg ohne Halt und Ziel, bei dem am Ende nur der Absturz stehen kann. Die mittlere Wendeltreppe war die höchste. Auch hier fehlten einzelne Stufen und Teile des Geländers, der Weg war nicht einfach, schien aber doch machbar. Auch führte er am weitesten nach oben und zu einem Ziel, das ich erst jetzt erkannte: ein Dreieck als Symbol für Gott.

Die ganze Installation war wie ein Meditationsbild für das eigene Leben. Welcher ist mein Weg? Was gibt mir Halt? Lasse ich mich von einfachen und bequemen Lösungen verführen? Gehe ich ziel- und haltlos dem Absturz entgegen? Was gibt mir die Kraft und das Vertrauen, manch fehlende Stufe zu überwinden oder auch einmal eine kurze Wegstrecke ohne Geländer zu wagen? Was ist das Ziel meines Lebens? Bin ich mit einer Treppenwindung zufrieden oder will ich höher hinaus? Und was bedeutet es, dass es gerade der mittlere Weg ist, der am weitesten nach oben führt und nicht der Weg der seitlichen Extreme?

Fragen, die jeder auf seine Weise beantworten mag. Mich haben die Wendeltreppen im Hof von Kloster Neustift jedenfalls noch eine Weile begleitet und mir Stoff zum Nachdenken gegeben. Was ja vielleicht dann doch wiederum so etwas wie eine Kunst ist…

