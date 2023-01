Klimawandel und explodierte Energiepreise: Skilager der Schulen „eine wacklige Kiste“

Von: Franziska Konrad

Pistenspaß im Schnee: Die Skilager sorgen an den Gymnasien im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen teils für Herausforderungen. © Julian Stratenschulte/dpa

Sind Skilager angesichts des Klimawandels und explodierter Energiepreise noch zeitgemäß? An den Gymnasien im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wird die Frage diskutiert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Gemeinsam mit den Klassenkameraden die Pisten hinunterbrettern, sich danach mit Almdudler und einer deftigen Brotzeit stärken: Jahrzehntelang waren Skilager an den Schulen nicht wegzudenken. Doch wie schaut es heute, in Zeiten von Corona, Klimawandel und Energiekrise aus? Unsere Zeitung hat sich an den Gymnasien im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen umgehört.

Bis zum Februar 2020 bildeten die Skifreizeiten am Max-Rill-Gymnasium in Reichersbeuern einen festen Bestandteil des Schuljahres. Dann kam Corona. „Wir sind immer ins Zillertal oder nach Südtirol gefahren, nicht allzu weit weg“, berichtet Sportlehrer Sebastian König. 2021 fiel das Skilager aufgrund des Lockdowns flach. Vergangenes Jahr gab es für die Fünft- bis Achtklässler immerhin ein Wochenend-Skilager. „Eigentlich wollten wir heuer zum üblichen Rhythmus zurückkehren“, so König. Krankheitswellen und das wenig winterliche Wetter nach Weihnachten machten aber einen Strich durch die Rechnung. „Das wäre ein Kaltstart geworden“, meint der Pädagoge. Ein weiterer Punkt: Immer mehr Buben und Mädchen besitzen keine Skiausrüstung. „Bloß weil man im Isarwinkel wohnt, bedeutet das nicht, dass die Kinder automatisch Skifahren können.“ Früher sei das anders gewesen. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt das Gymnasium. Die Ausfahrten sollen daher nur noch stattfinden, „wenn es vor der eigenen Haustüre klappt.“

Am Geretsrieder Gymnasium gibt‘s heuer eine Sommersportwoche

„Sicherheitshalber abgesagt“ wurde die Skiausfahrt heuer ebenso am Gymnasium Geretsried. Die Entscheidung fiel laut Direktor Christoph Strödecke zu Beginn des Schuljahres. Damals sei unkalkulierbar gewesen, „wie sich die Energiepreise entwickeln, ob Skigebiete überhaupt öffnen und wie es mit Corona weitergeht“. Als Alternative gibt es für die Siebtklässler im Juni – wie bereits im Vorjahr – eine Sommersportwoche. Dort stehen Trendsportarten wie Bogenschießen oder naturfreundliches Mountainbiken auf dem Programm. Und nächstes Jahr? „Da wägen wir neu ab“, kündigt Strödecke an.

Große Tradition haben die Winterausflüge am Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking. Fünf Tage lang geht es für die sechste und siebte Jahrgangsstufe im März immer ins Skilager. Doch die Zukunft der Veranstaltung ist ungewiss. Sportlehrer Karl Haider weiß: Finanzielle Probleme rund um die Ausfahrt werden „zunehmend akuter“. Bisher sind es nur Einzelfälle, in denen sich Kinder den Winterausflug nicht leisten können. In solchen Fällen gibt es „von der Schule Unterstützungsmöglichkeiten“, so Haider. „Momentan ist das noch finanzierbar, aber falls die Anzahl größer wird, müssen wir die Skilager allein aus diesem Grund neu überdenken“.

Skilager werden in Icking alle zwei Jahr neu diskutiert

Teurere Buskosten durch die Energiekrise bekam das Gymnasium heuer ebenfalls zu spüren. „Zum Glück hatten wir gute Preise bei der Unterkunft und den Skipässen, so konnten wir das etwas ausgleichen.“ Ob Skiausfahrten aus ökologischer Sicht noch vertretbar sind, werde alle zwei Jahre neu diskutiert. „Man muss ohne Umschweife ehrlich sagen: Es ist eine wacklige Kiste“, stellt Haider klar. Die Entwicklungen der nächsten Jahre würden zeigen, „ob das noch auf Dauer haltbar ist“.

Ganz wie gewohnt, fand das Skilager hingegen am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium statt: Anfang Januar ging es für 119 Siebtklässler ins Ahrntal. Doch Direktor Alexander Göbel betont: An der Tölzer Schule behalte man das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm. Allerdings ist die Schule Partnerzentrum des Wintersports. „Als Schulleiter kann ich da schlecht sagen: Bei uns gibt es keine Skilager mehr. Das wäre inkonsequent.“

Ähnlich sieht die Situation am St.-Ursula-Gymnasium in Lenggries aus. Die Mädchenschule zählt ebenfalls zu den Partnerschulen des Wintersports, berichtet Schulleiter Christoph Beck. Eine Absage der Skilager wäre dementsprechend „unglaubwürdig“. Mit den Schülerinnen werde jedoch über das Thema Skifahren und Nachhaltigkeit gesprochen.

Das Gymnasium St. Matthias in Waldram sowie das private Gymnasium Eggenfelden in Icking bieten keine Skilager an. Das erklärten die Schulen auf Nachfrage unserer Zeitung. (kof)

