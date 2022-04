Stüberl renoviert: Bleiben Burschen auf Kosten sitzen ?

Von: Susanne Weiß

An die 80 Stunden werkelten die Burschen in ihrem Stüberl an der Wolfratshauser Straße in Gelting. © sh

Die Geltinger Burschen haben ihr Stüberl in Eigenleistung renoviert. Nun hofft der Verein auf Erstattung der Materialkosten durch die Stadt.

Geretsried – Das Burschenstüberl neben der Kirche in Gelting hat den Stadtratsausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport in dessen jüngster Sitzung beschäftigt. Das Gremium fasste auch einen Beschluss – obwohl ihm der Antrag gar nicht vorgelegt hätte werden dürfen, so der Tenor.

Das Burschenstüberl ist eine städtische Liegenschaft und sei seit 2004 nicht mehr renoviert werden worden, berichtet Sebastian Schrills, Vorsitzender des Burschenvereins, auf Nachfrage unserer Zeitung. Im Corona-Winter packten die Burschen deswegen abwechselnd an. „An die 80 Stunden haben wir insgesamt bestimmt reingesteckt“, sagt Schrills. Ein neues Bad, Trockenbau statt fauler Holzdecke, frische Farbe und ein Schallschutzfenster zum Schutz der Nachbarn – um nur ein paar der Maßnahmen zu nennen.

Burschen reichen Quittungen bei der Stadt ein

Die Quittungen habe er, wie im Vorfeld abgesprochen, bei der Stadt Geretsried eingereicht, so Schrills. Und da landeten die Materialkosten in Höhe von 5231,68 Euro offensichtlich als Zuschussantrag im Ausschuss. Anita Zwicknagl vom Kulturamt stellte ihn dort vor und schlug vor, den Burschenverein mit 1000 Euro zu unterstützen.

Mit Blick auf das Eingangsdatum 18. Februar 2022 lehnte Wolfgang Werner (SPD) das Ansinnen ab. „Laut unserer Satzung ist eine Nachfinanzierung nicht möglich“, erklärte der Sportreferent. Der Ausschuss habe das Regelwerk vor zwei Jahren beschlossen und möge sich doch bitte daran halten. „Sonst brauchen wir keine Satzung.“

„Wir können sie jetzt nicht mit den Kosten sitzen lassen.“

Gerhard Meinl (CSU) klärte daraufhin auf, dass es sich eigentlich um eine Beteiligung am Bauunterhalt handle und der Ausschuss hier Wohlwollen zeigen könnte. Dass der Verein „eine städtische Liegenschaft aufgewertet“ hätte, lobte Hans Ketelhut (CSU). „Die Burschen haben viel Eigenleistung gezeigt“, meinte auch Heidi Dodenhöft (Freie Wähler). „Wir können sie jetzt nicht mit den Kosten sitzen lassen.“

Es werde immer nach Transparenz gerufen, erklärte dazu Bürgermeister Michael Müller (CSU). Deshalb lege er es dem Ausschuss vor, wenn die Burschen auf die Stadt zukämen. Er ließ über den Antrag abstimmen. Mit 9:1 Stimmen (Werner) begrüßte der Ausschuss die Eigeninitiative des Vereins und empfahl die Unterstützung des Bauunterhalts in Höhe von 1000 Euro.

Vorsitzender Schrills äußert gegenüber unserer Zeitung die Hoffnung, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. „Mich überrascht, dass die Kosten nicht komplett übernommen werden sollen“, sagt er. Schließlich habe der Verein den Wert der städtischen Liegenschaft gesteigert. „Es war wichtig, dass wir das gemacht haben, damit das Gebäude nicht verkommt.“ Der Burschenverein zählt rund 90 Mitglieder, etwa 40 davon sind aktiv. Das Stüberl wird für Versammlungen und Treffen jeder Art „sehr rege“ genutzt.

