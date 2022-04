Wie Kulturdolmetscher anderen Migranten den Start in Deutschland erleichtern

Von: Susanne Weiß

Hallo, wie geht es Ihnen? Das haben die Kulturdolmetscher Amjad Yousef (2. v. li.), Hasan Alhashimi (2. v. re.) und Nermine Amiti (re.) in ihrer jeweiligen Muttersprache aufgeschrieben: kurdisch, arabisch und albanisch. Die Muttersprache von Alexandra Brücher-Huberova, Ehrenamtskoordinatorin bei der Caritas, ist tschechisch. © Sabine Hermsdorf-hiss

Sich zurechtzufinden, ohne die Sprache zu beherrschen: Nermine Amiti, Amjad Yousef und Hasan Alhashimi wissen, wie schwierig das ist - und helfen anderen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Hasan Alhashimi hat Tulpen dabei. „Ich kenne das so.“ Der 37-Jährige mit weinroter Basecap ist im Irak aufgewachsen. Genauso wie Amjad Yousef (22), der ein Hemd trägt. Er ergänzt: „Bei uns werden auch gerne süße Getränke mitgebracht, zum Beispiel Saft oder Cola.“ Die Blumen an diesem Nachmittag sind bestimmt für das Gespräch im Caritas-Zentrum in Geretsried mit den beiden und Nermine Amiti als Kulturdolmetscher sowie Caritas-Ehrenamtskoordinatorin Alexandra Brücher-Huberova sowie unserer Zeitung.

Nermine Amiti, 44, kann Albanisch und Mazedonisch. Im Jahr 2003 ist sie aus Nordmazedonien nach Geretsried gekommen. Da ihr Mann bereits in Deutschland lebte, hatte sie jemanden, der sie bei der Ankunft unterstützte. „Aber ich weiß, wie schwierig es ist, sich zu integrieren, wenn man die Sprache nicht spricht“, sagt sie.

Kulturdolmetscher helfen nicht nur bei sprachlichen Hürden

Das kennt Hasan Alhashimi nur zu gut. Der 37-Jährige kann sich auf Arabisch, Russisch und Englisch unterhalten. Er spricht auch Deutsch, ist mit seinem Wortschatz und der Grammatik aber selbst noch nicht zufrieden. Seit bald drei Jahren wohnt der Iraker in Wolfratshausen. Er arbeitete erst für eine Reinigungsfirma und fängt bald bei einem Unternehmen an, das Motoren herstellt. Sein Ziel ist aber: „So gut Deutsch zu lernen, damit ich als Zahnarzt arbeiten kann.“ Darin hat er in seiner Heimat einen Doktor gemacht.

Nermine Amiti fing in Deutschland als Kinderpflegerin an, obwohl sie studierte Grundschullehrerin ist. Jetzt arbeitet sie als Teamlehrerin. „Jeder von uns kennt das Problem, Zeugnisse anerkennen zu lassen“, erklärt Amjad Yousef. Der Jüngste in der Runde kam 2015 mit 15 Jahren nach Deutschland. Er wohnt in München und macht eine Ausbildung zum Industriekaufmann.

Wer hilft, bekommt Dankbarkeit zurück

Die eigenen Erfahrungen sind für die Kulturdolmetscher – zwölf gibt es derzeit im Landkreis – ein maßgeblicher Grund, warum sie die entsprechende Schulung von Caritas, Malteser und weiteren Partnern machen wollten. „Ich hatte Menschen, die sich um mich gekümmert haben, als ich in Deutschland angekommen bin. Das möchte ich zurückgeben“, sagt Amjad Yousef.

Hasan Alhashimi lebt ebenfalls nach dem Prinzip: Wer Gutes tut, erntet Gutes. „Ich will ein Lächeln ins Gesicht der Menschen zaubern und ihren Herzen Hoffnung geben.“ Nicht immer allerdings fühlt sich Alhashimi verstanden. „Ich würde mir wünschen, dass die Leute überlegen, wie es ist, in ein neues Land zu kommen, ohne die Sprache zu können. Wenn man keine andere Wahl hat.“ Viele würden denken, es sei einfach – der 37-Jährige schnippt mit dem Finger.

Die Kulturdolmetscher begleiten bei Bedarf Menschen, die kein Deutsch sprechen, etwa zum Arzt oder zum Elternabend. „Wir bekommen jede Woche Anfragen“, berichtet Koordinatorin Brücher-Huberova. Sie sei dankbar, dass die Kulturdolmetscher nahezu jeden Termin annehmen. Dabei geht es nicht ums reine Übersetzen. „Manchmal hat die Simultanübersetzung nicht dieselbe Bedeutung“, erklärt Nermine Amiti. Fragen könnten unterschiedliche Bedeutungen haben. In ihrer Heimat gebe es beispielsweise ein floskelhaftes „Wie geht’s?“ und eine Frage, mit dem man sich tatsächlich nach dem Befinden erkundigt. Außerdem läuft in Deutschland einfach vieles anders als anderswo.

Die Geretsriederin erinnert sich an eine verzweifelte Mutter, die wollte, dass ihr Kind noch ein paar Wochen in einen Kindergarten geht, bevor es eingeschult wird. „Sie ist zu vier Einrichtungen gegangen und hat dort geklingelt“, sagt Amiti. Jedes Mal wurde sie weggeschickt und der Frau kamen die Tränen. Die 44-Jährige erklärte ihr, dass sie einen Termin zur Anmeldung vereinbaren müsse. So habe es letztlich geklappt. Dank ein paar zusätzlicher Hinweise von Amiti hatte das Kind schließlich auch eine Brotzeit dabei. „In Albanien zahlen die Eltern, und das Kind bekommt im Kindergarten Essen“, erklärt die 44-Jährige. Auch Pünktlichkeit sei in Deutschland wichtig. „Bei uns kann es sein, dass ein Handwerker erst zwei Tage nach dem vereinbarten Termin kommt.“

Eine Beamtin küsst man nicht

Im Kurdischen, sagt Amjad Yousef, merke man an der Stimme, wenn jemand etwas toll findet. „Dann sage ich laut Deinen Namen“, erklärt der 22-Jährige. In Deutschland rede man viel leiser. Mit einer Gewohnheit aus dem Irak ist er selbst mal ins „Fettnäpfchen“ getappt. „Wenn man sich länger kennt, küsst man sich bei uns zur Begrüßung.“ Einmal habe er nicht nachgedacht und die Frau vom Jugendamt geküsst, die ihm gegenüber immer sehr hilfsbereit gewesen sei. Glücklicherweise habe sie das aber verstanden. „Als Kulturdolmetscher muss man seine eigene Kultur kennen und reflektieren“, sagt Yousef. Das habe er im Kurs gelernt. „Wir haben auch Gespräche in Rollenspielen simuliert, um dabei neutral zu bleiben.“

Ob sie anderen empfehlen, auch Kulturdolmetscher zu werden? Dazu sagen alle Drei Ohne Wenn und Aber Ja. „Ich habe durch den Kurs eine neue Familie gefunden“, erzählt Hasan Alhashimi dankbar. Für Nermine Amiti war interessant zu hören, was die anderen im Alltag erleben. Und Amjad Yousef schätzt es, dass er selbst immer wieder Neues dazulernt. „Zum Beispiel über die deutsche Geschichte.“

Kulturdolmetscher: Die nächsten Kurse Kulturdolmetscher kann jeder werden, der eigene Migrationserfahrung sowie gute Deutschkenntnisse (B1) besitzt und in der Bundesrepublik Deutschland lebt. Kreisbildungswerk, Caritas und Malteser laden zum Informationsabend an diesem Donnerstag, 28. April, sowie am Dienstag, 31. Mai, jeweils um 19 Uhr ein. Der nächste Qualifizierungskurs startet am Freitag, 24. Juni, von 18.30 bis 21 Uhr, und Samstag, 25. Juni, von 9 bis 16 Uhr, und geht über die drei darauffolgenden Wochenenden. Der Kursort wird bei der Anmeldung angegeben. Weitere Infos gibt es im Internet auf www.malteser-bistum-muenchen.de/kdm und im Caritas-Zentrum Bad Tölz-Wolfratshausen, Telefon 0 81 71/98 30 33 oder nach Mail an Alexandra-Bruecher-Huberova@caritasmuenchen.de. Zudem gibt es einen Praxis-Crashkurs Dolmetscher unter anderem für Ukrainisch/Russisch am Samstag, 30. April, in Bad Tölz und am Samstag, 7. Mai, jeweils von 9 bis 13 Uhr in Wolfratshausen. Anmeldung per E-Mail an info@kbw-toelz.de.

