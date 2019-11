Kulturherbst 2020: Große Künstler im großen Zelt

Das Kulturherbst-Programm im Jubiläumsjahr 2020 kann sich sehen lassen: Festivalleiter Günter Wagner wartet mit hochkarätigen Künstlern auf.

Geretsried – Da darf das Kulturzelt auch eine Nummer größer ausfallen. Am Dienstag stellten Bürgermeister Michael Müller und Wagner das Programm vor.

„Seit Januar arbeiten wir am Kulturherbst“, berichtete Wagner, der das Festival wie schon im vergangenen Jahr zusammen mit Ingrid Hammerschmied leiten wird. Das Zelt, in dem Kabarett, Theater, Musik, Musical und Oper geboten werden, bietet Platz für 1200 Zuschauer – 400 mehr als beim vergangenen Kulturherbst. „Aber es wird sich von der Atmosphäre her nichts ändern“, verspricht Wagner.

Das Festival findet von 1. bis 11. Oktober 2020 auf dem Festplatz an der Jahnstraße statt. Eröffnet wird es mit einer Show der Jahrzehnte durch die Geretsrieder Geschichte – bei freiem Eintritt. Am Abend darauf betritt ein alter Bekannter die Bühne. Wagner: „Konstantin Wecker kommt mit einer Deutschland-Premiere.“ Er wird in Geretsried sein neues Programm vorstellen, bevor er auf Tournee geht.

Ein Virtuose aus Südtirol wird das Publikum am 3. Oktober mit seiner Diatonischen verzaubern: Herbert Pixner präsentiert Musik, „die mittlerweile sehr angesagt ist“. Mutmaßlich wird der Abend schnell ausverkauft sein.

Nicht ohne seine Fanny kommt Andreas Hofmeir tags darauf. Damit gemeint ist seine Tuba. In Geretsried zeigt der Professor am Mozarteum Salzburg vormittags sein Kabarettprogramm. Abends wird er mit „LaBrassBanda“ das unbestuhlte Zelt rocken. Am 5. Oktober wird wie 2018 das Musical „The Magic of Queen“ aufgeführt, „auf vielfachen Wunsch“, wie Wagner betont. Die Show sei damals außerordentlich gut angekommen. „So ein Echo erlebt man selten.“ Mit „Schuld & Schein“ kommt das Metropoltheater am 6. Oktober. Einen musikalischen „Überraschungsgast“ kündigte Wagner für den 7. Oktober an. Näheres dürfe er dazu aber erst im März verkünden. Weiter geht’s mit Kabarettist Christian Springer am 8. Oktober und der Oper „Carmen“ am 9. Oktober. Kein geringerer als Bob Geldof kommt am 10. Oktober. Der irische Rockmusiker initiierte 1985 die Live-Aid-Konzerte, die fast zwei Milliarden Menschen sahen. „Über sein Kommen freue ich mich sehr“, sagte der Geretsrieder. Mit dem Auftritt einer „großen deutschen Sängerin“ geht der Kulturherbst am 11. Oktober zu Ende: Annett Louisan mit Band wird den Abschlussabend bestreiten.

„Für uns als Stadt ist es wichtig, dass wir solche Kulturveranstaltungen unterstützen“, sagte Bürgermeister Michael Müller. Das sei zum einen beste Image-Werbung. Zum anderen würde man den Kulturgenuss auch Geretsrieder Bürgern ermöglichen, die sich den Besuch solcher Veranstaltungen vielleicht sonst nicht leisten könnten. Keine Eintrittskarte sei teurer als 40 Euro (im Vorverkauf).

Tickets und Geschenkgutscheine im Wert von 20 Euro gibt es ab sofort über die Internetplattform. Auch die übertragbare Kulturherbstkarte, die für 295 Euro zum Besuch aller Zeltveranstaltungen berechtigt, wurde wieder aufgelegt. Sie ist laut Wagner auf 50 Stück limitiert. Für Inhaber gibt es reservierte Sitzplätze.

Ergänzt wird das Programm durch eine Reihe von Veranstaltungen, die der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) um Assunta Tammelleo und das Kulturforum organisieren. Dazu gehören eine Ausstellung in der Stadtbücherei und der Kunsthandwerkermarkt mit Gastronomie vor dem großen Zelt, der 2018 bis in die späten Abendstunden gut besucht war. Der Markt soll Tammelleo zufolge um ein paar Buden erweitert werden. Neu ist, dass auf einer kleinen Bühne im Nebenzelt bei freiem Eintritt regionale Künstler auftreten werden. Zum fünften Todestag von Regisseur Helmut Dietl möchte der KIL außerdem eine Film-Matinee im Rathaus veranstalten.

Tickets gibt es ab sofort im Internet unter www.kulturherbst-geretsried.de sowie ab nächster Woche im Rathaus.

