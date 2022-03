Kundgebung: 50 Menschen setzen ein Zeichen gegen den Krieg

Friedensdemo auf dem Karl-Lederer-Platz: Rund 50 Teilnehmer lauschten den Worten von Martin Kern (re.) einem der Initiatoren. © Sh

50 Menschen folgen dem Aufruf der Initiative „Friede-Freude-Füreinander“ und versammeln sich zu einer Kundgebung auf dem Karl-Lederer-Platz in Geretsried.

Geretsried – Eine bunte „Peace“-Fahne, die an einem Masten in der Mitte des Platzes flattert, ein paar Zettel mit Liedtexten zum Verteilen – mehr hatten Stephanie und Martin Kern, Anne und Roland Gruber, Anne Becker, Juliana Köhler, Sibylle Bucher und Trixi Höfer nicht mitgebracht. Die acht Frauen und Männer aus Geretsried und Umgebung hielten am Freitagabend eine Versammlung unter dem Motto „Friede-Freude-Füreinander“ auf dem Karl-Lederer-Platz ab. Die private Gruppe will damit ein Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine, aber auch gegen Krieg im Allgemeinen.

Zum ersten Mal fanden sich die Freunde vor zehn Tagen spontan auf dem Geltinger Dorfplatz zusammen. Die Versammlung in Geretsried meldeten sie jetzt an. Die Polizei war mit zwei Mann vor Ort. „Schon oft in der Geschichte ist etwas Positives entstanden, wenn Menschen für eine Sache auf die Straße gegangen sind“, sagte Martin Kern zu den rund 50 Teilnehmern.

Geretsried: Kundgebung gegen Ukraine-Krieg der Initiative „Friede-Freude-Füreinander“

Viele Menschen in Deutschland und im Landkreis engagierten sich aktuell für die Geflüchteten aus der Ukraine, indem sie Geld, Kleider oder Lebensmittel spendeten oder indem sie sie sogar bei sich zu Hause aufnähmen. „Doch auch diejenigen, die weniger geben oder tun können, haben hier die Möglichkeit, sich zu positionieren“, so Kern. „Keine gute Tat ist zu klein, um nicht getan zu werden“, zitierte er ein Sprichwort.

Gemeinsam sangen die Menschen – unter Einhaltung des Abstands wegen der Pandemie Seite an Seite im Kreis stehend – Lieder wie „Sag mir, wo die Blumen sind“ und „Die Gedanken sind frei“. Dann sprach Roland Gruber einige sehr persönliche Worte. Er habe zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren. Bisher habe seine Familie das Glück gehabt, in Frieden und Freiheit zu leben. „Ich wünsche mir vor allem für meine Kinder, dass das so bleibt“. Es folgten eine Schweigeminute „in Gedanken an die Menschen, die jetzt besonders viel Kraft brauchen“ sowie eine Art kurzer Meditation.

Warum Menschen für Frieden in Geretsried demonstrieren

Danach blieb noch viel Zeit für Gespräche. Zwei ältere Damen aus Geretsried, die in der Zeitung nicht namentlich genannt werden wollten, sagten, die Flucht der ukrainischen Frauen mit ihren Kindern erinnere sie an die Flucht der Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg – „eine furchtbare Situation“. Felix Mangelberger aus Gelting war gekommen, weil ihn diese Art von Friedens-Bekundung ohne politischen oder religiösen Hintergrund angesprochen habe, wie er sagte: ein Treffen von Gleichgesinnten, unabhängig von Herkunft, Beruf oder Alter.

Auch einige der Jugendlichen, die sich gerne auf dem Karl-Lederer-Platz herumtreiben, gesellten sich, anfangs etwas zögerlich, zu der Gruppe. „Das freut uns besonders, dass ihr dabei seid“, ermunterte Stephanie Kern sie.

Initiative „Friede-Freude-Füreinander“ veranstaltet jetzt jeden Freitag Kundgebung

Seine eigene blaue Fahne mit weißer Taube trug Manfred Weigert aus Geretsried vor sich her. Er sei Mitglied der Friedensinitiative Bad Tölz-Wolfratshausen und er habe schon gegen den Nato-Doppelbeschluss im Jahr 1979 demonstriert, ebenso wie gegen den Golfkrieg, erzählte der Rentner. Noch heute laufe er regelmäßig bei den Ostermärschen in Miesbach mit.

Die Initiative „Friede-Freude-Füreinander“ will sich ab sofort immer freitags ab 17 Uhr auf dem Karl-Lederer-Platz treffen. Wer Ideen für die Gestaltung der Zusammenkünfte habe, sei herzlich eingeladen, sie einzubringen, sagte Stephanie Kern. Der Gruppe kann man auf Instagram unter friede_freude_fuereinander folgen.

Tanja Lühr

