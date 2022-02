Ein cooles High-School-Leben: So erlebt Lars Keibel sein Austauschjahr

Nichts für Warmduscher: Lars Keibel bei minus 20 Grad Celsius vor der Mississippi-River-Bridge in La Crosse. © privat

Lars Keibel vom Geretsrieder Gymnasium ist zur Zeit als Austauschschüler in Amerika. Im Interview gibt er einen Einblick in seinen Alltag.

Geretsried/Wisconsin – Seit August vergangenen Jahres verbringt der Geretsrieder Gymnasiast Lars Keibel ein Auslandsjahr in Wisconsin/USA. Vom Deutschen Bundestag und vom Amerikanischen Kongress hat der 17-Jährige im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) ein Vollstipendium für den Aufenthalt erhalten. Lars wurde unter 500 Bewerbern ausgewählt. Zur Halbzeit hat er unserer Mitarbeiterin Tanja Lühr ein paar Fragen schriftlich beantwortet.

Hallo Lars, fühlst Du Dich wohl bei Deiner Gastfamilie in Wisconsin und an der High School?

Lars Keibel: Ich fühle mich sehr wohl in meiner Gastfamilie. Sie ist ähnlich aufgebaut wie meine Familie daheim, und wir verstehen uns auch super. Meine Gastmutter ist in Deutschland aufgewachsen, was definitiv hilfreich ist, wenn ich mal ein englisches Wort vergesse. Meine High-School-Erfahrung ist weitestgehend auch sehr cool. Die einzige Ausnahme war eine Amokdrohung im November. Die Situation ist nie eskaliert, aber es war sehr surreal, so etwas zu erleben. Sonst macht mir das High-School-Leben enorm viel Spaß.

Gibt es etwas, was Dir besonders Spaß macht?

Lars Keibel: Ich konnte sehr viele interessante Kurse wie „Digital Art“, „Photography“, „Interior Design“ und „Weight Training“ wählen. Im Herbst war ich Teil des „Cross-Country- Teams“. Aktuell trete ich jeden Samstag mit einem Chor, dem „Show Choir“ an unserer Schule, bei verschiedenen Wettbewerben in Wisconsin an. Beim „Show Choir“ hat man fünf Lieder, die man singt und gleichzeitig dazu tanzt. Bei einem Wettbewerb treten dann ungefähr 15 Chöre gegeneinander an. Wir haben es schon einmal auf den zweiten Platz geschafft.

Wie schaut Dein Tagesablauf aus?

Lars Keibel: Unter der Woche frühstücke ich um 7.10 Uhr und mache mich fertig. Um 7.40 Uhr fährt meine Gastmutter meinen Gastbruder und mich zur Schule, die um 8 Uhr losgeht. Meine erste Stunde ist „US History“. Aktueller Stoff ist der Kalte Krieg. Nach meiner zweiten Stunde, „Interior Design“, habe ich „Commons/Study Hall“. Das ist quasi eine Freistunde, die zustande kommt, wenn im Stundenplan zu dieser Zeit kein passender Kurs zur Verfügung steht. Es wird empfohlen, mindestens eine Commons-Stunde im Stundenplan zu haben, damit man Hausaufgaben machen kann.

Wie geht’s dann weiter?

Lars Keibel: Vor der vierten Stunde hat die ganze Schule „Homeroom“. Das ist ähnlich wie „Commons“. In dieser Stunde findet auch die tägliche Durchsage von unserem Schuldirektor statt. Er erklärt, was in den nächsten Tagen und Wochen an der Schule so passiert und gratuliert Schülern und Lehrern, die an diesem Tag Geburtstag haben. Meine vierte Stunde ist „Weight Training“ – Krafttraining. Ich finde es cool, dass man das hier als Schulfach nehmen kann. In der fünften Stunde gibt es Lunch. Es wird allerdings auch gleichzeitig unterrichtet. Das funktioniert so, dass die 800 Schüler in drei Gruppen zum Lunch geschickt werden und den Rest der Zeit Unterricht haben. Nach dem Mittagessen habe ich Englisch, Chor und „Personal Finance“. Um 15.05 Uhr ist die Schule aus.

Hast Du dann frei?

Lars Keibel: Montags und donnerstags habe ich von 17 bis 20 Uhr noch Proben für den „Show Choir“. Dienstags habe ich von 19 bis 20.15 Uhr Hip-Hop-Unterricht im „La Crosse Dance Center“. Wenn ich keine fest geplante Aktivität habe, unternehme ich meistens etwas mit Freunden.

Was hast Du außerhalb der Schule bereits erlebt in den USA?

Lars Keibel: Ganz am Anfang von meinem Austausch bin ich mit meiner Gastfamilie zu den „Great Lakes“ gefahren. Außerdem waren wir auf einem Open-Air-Konzert von der Band Foreigner. Das war ein tolles Erlebnis für mich, weil es aufgrund von Corona mein erstes Konzert seit ein paar Jahren war. Im Dezember stand ich dann selbst auf der Bühne.

Wow! In welcher Rolle?

Lars Keibel: Das „La Crosse Dance Center“ führt jedes Jahr mit seinen Schülern den Nussknacker auf, und ich durfte ein Teil davon sein. Ich habe den Harlekin gespielt. Diese Rolle gibt es meines Wissens nicht in jeder Auslegung von dem Ballett, aber in unserer Version hatte ich einen fünfminütigen Auftritt, von dem ungefähr die Hälfte ein Solo war. Außerdem war ich im Herbst Teil des „Cross Country Teams“. Wir hatten jeden Tag nach der Schule Training. An Wochenenden haben wir an Wettkämpfen mit anderen Schulen teilgenommen. Die bestanden aus einem fünf Kilometer langem Rennen.

Was kannst Du uns über Deine Wahlheimat La Crosse berichten?

Lars Keibel: Die Stadt hat das größte Oktoberfest in den USA. Es war für mich total komisch, in Amerika Leute in Lederhosen zu sehen. Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass sie anfangen, mit einem bayerischen Dialekt Deutsch zu sprechen. Natürlich haben sie ganz normal Englisch gesprochen. Im Oktober haben wir außerdem eine Exkursion nach Milwaukee gemacht und dort das Broadway-Musical Hamilton angeschaut. Das war auch sehr beeindruckend.

Wie gefällt Dir die amerikanische Mentalität?

Lars Keibel: Sie gefällt mir auf jeden Fall. Man kann hier theoretisch auf jeden zugehen und ihn/sie ansprechen, ohne schief angeschaut zu werden. Lehrer geben auch selten direkte Kritik ab. Eher: „Ja, das ist super, und dieser andere Fakt, der eigentlich die Antwort gewesen wäre, ist natürlich auch wichtig.“ Ich genieße dieses positive Denken wirklich sehr. In den ersten Wochen von meinem Austausch habe ich mich manchmal gefragt, ob die Leute hier wirklich immer so super drauf sind, oder ob sie negative Emotionen einfach besser unterdrücken.

Zu welchem Schluss bist Du gekommen?

Lars Keibel: Zumindest bei meinen Freunden habe ich immer mehr gemerkt, dass sie auch negative Gedanken preisgeben, je besser sie mich kennenlernen. Ich glaube aber, dass Lehrer die positive Fassade ständig aufrecht erhalten müssen. Was aber definitiv keine Fassade ist, ist die Bereitschaft an jeglichen Aktivitäten teilzunehmen. Während Gleichaltrige an meinem Gymnasium häufig ungern bei Aktionen, die von der Schule geplant sind, dabei sind, machen hier sehr viel mehr Schüler mit. Ohne diese Mentalität würde der typisch amerikanische „High- School-Spirit“ wahrscheinlich nicht existieren.

Ist Corona Thema in den USA und wenn ja, welche Vorschriften gelten?

Lars Keibel: Ja, es ist zwar in gewisser Weise ein Thema, allerdings bei weitem kein so großes wie in Deutschland. Für mich zeigt sich die Pandemie hier auf drei Weisen. Zum einen tragen wir Masken in allen Innenräumen. Das ist aber die einzige Maßnahme, die vollzogen wird. Es wird in der Schule nur getestet, wenn es direkt Kontakt mit einem Infizierten gab. Außerdem waren im Januar, als die Omikron-Welle auf ihrem höchsten Niveau war, ein paar von meinen Mitschülern in Quarantäne. Und zuletzt konnte eine Person aus meinem Freundeskreis häufiger nicht mit uns zum Bowlen gehen (oder was immer wir geplant haben), weil die Eltern es aufgrund von Corona nicht erlauben.

Hattest Du Besuch von Deiner Familie? Vermisst Du sie? Vermisst Du etwas anderes „typisch Deutsches“?

Lars Keibel: Die Austauschorganisation untersagt den Besuch von der Familie leider. In den ersten sechs Monaten ist das komplett verboten, danach wird es trotzdem ungern gesehen. Auch wenn ich hier super viel Spaß habe und mich persönlich weiterentwickeln kann, vermisse ich meine Familie und meine Freunde natürlich manchmal. Für mich ist das mit der Zeit relativ konstant weniger geworden. Ich habe aber von anderen Austauschschülern gehört, dass es für sie ganz anders war und sie zum Beispiel die ersten Monate überhaupt nicht an Zuhause gedacht haben, aber dann an Weihnachten Heimweh bekommen haben. Es ist also ganz individuell. Außer meiner Familie vermisse ich vor allem die Alpen. Ich habe auf jeden Fall vor, dort Wandern zu gehen, wenn ich wieder daheim bin.

Bist Du mit deinem PPP-Paten, dem Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan, in Kontakt?

Lars Keibel: Ja. Wir stehen zwar nicht im ständigen Austausch, aber ich habe ihm schon ein paar Zwischenberichte geschickt und habe auch vor, das weiterhin zu tun.

Tanja Lühr

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) Seit 1983 ermöglicht es das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) jedes Jahr Schülern ab 15 Jahren, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestags und des US-Congress ein Austauschjahr in den Vereinigten Staaten von Amerika zu machen. Umgekehrt kommen amerikanische Stipendiaten in die Bundesrepublik Deutschland. Gute Schulnoten sind nicht das entscheidende Auswahlkriterium. Vielmehr kommt es auf die Persönlichkeit an. Toleranz, Offenheit und Engagement sind gefragt. Der Austausch wird organisiert vom Verein „Experiment“, der in diesem Jahr auf eine 90-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Jeder Stipendiat bekommt einen Paten aus dem Bundestag zur Seite gestellt, dem er in regelmäßigen Abständen Berichte über seinen USA-Aufenthalt schickt, sodass der Politiker einen Einblick in das Leben junger Menschen in Nordamerika erhält. Die politische Bildung spielt eine wichtige Rolle bei dem Programm. Informationen über das Patenschaftsprogramm und die Möglichkeit der Bewerbung gibt es im Internet unter den Adressen unter www.bundestag.de/ppp und www.experiment-ev.de.

