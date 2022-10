Leergutsammler an Abfalleimern: „Gut gemeint, aber nicht gut gemacht“

Von: Susanne Weiß

Alles andere als appetitlich sind öffentliche Mülleimer. Damit Flaschensammler nicht darin wühlen müssen, schlug die Geretsrieder Liste gesonderte Ablageflächen vor. © dpa

Der Stadtrat hat einen Antrag der Geretsrieder Liste abgelehnt. Die Fraktion wollte erreichen, dass Leergutsammler an Abfalleimern montiert werden.

Geretsried – Was sich in öffentlichen Abfalleimern sammelt, ist meist nicht gerade appetitlich. Um ein paar Groschen dazuzuverdienen, wühlen sogenannte Flaschensammler dennoch darin, um Leergut zu finden. Diesen Zustand wollte die Geretsrieder Liste beenden. Ihre Idee fiel im Stadtrat aber durch.

Es sei eine „menschenunwürdige Situation“, dass trotz eines hohen Wohlstands in Geretsried Menschen Pfandflaschen sammeln müssten, um ihr Leben zu leben, so Fraktionssprecher Patrik Kohlert. „Wir können die Würde der Flaschensammelnden wahren und sie nicht mehr im Müll nach Flaschen suchen lassen.“ Zudem habe er beobachtet, dass es bereits Geretsriederinnen und Geretsrieder gibt, die ihre Pfandflaschen neben die Mülleimer stellen. Eine Lösung wären sogenannte Leergutsammler an Laternen und Mülleimern im gesamten Stadtgebiet. Dort können Menschen ihre Pfandflaschen deponieren.

Geretsried: Leergutsammler an Abfalleimern

Unter dem ästhetischen Aspekt, also dass keine Flaschen mehr am Boden stehen würden, hätte sie den Antrag akzeptieren können, erklärte Ann-Kathrin Güner (Freie Wähler). Aber es sei ein Irrglaube, Leergutsammler würden die Würde von Menschen wiederherstellen. „Das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht.“ Es würde heißen, strukturelle Ungerechtigkeit zu fördern.

Andere Stadträte fürchteten, dass sich die Sauberkeit dadurch verschlechtert. „Wenn ich mir anschaue, was so im Mülleimer landet, fürchte ich, dass die Sammelbehälter nur als zusätzliche Mülleimer missbraucht werden“, sagte Dr. Sabine Gus-Mayer (CSU). Und das auf der Sichthöhe von Kindern, ergänzte Sonja Frank (Freie Wähler). „Es graust mich, wenn ich sehe, dass die Leergutsammler außerhalb vom Mülleimer angebracht werden“, so die Vize-Bürgermeisterin. Andreas Rottmüller (CSU) hatte Zweifel, dass diejenigen ihre Pfandflaschen hineinstellen, „die ohnehin zu faul sind, das Leergut wegzubringen“.

„Maximal vier, fünf“ Flaschensammler - und selbst nicht überzeugt vom Konzept

Dr. Detlev Ringer (Grüne) hätte sich vielleicht mit einem Pilotprojekt am Karl-Lederer-Platz anfreunden können, wie er sagte, aber nicht mit der Ausstattung des gesamten Stadtgebiets. Zudem hätte ihn interessiert: „Über wie viele Personen sprechen wir hier?“ Hans Hopfner (SPD) schätzte von eigenen Beobachtungen ausgehend, dass es nicht so viele Flaschensammler sein werden. „Tagsüber sind es maximal vier, fünf, die ich immer sehe“, berichtete er. Dass die offenbar selbst nicht von Leergutsammlern begeistert wären, hatte Ewald Kailberth erfragt, wie er sagte. „Sie fürchten, dass die Flaschen mehr von anderen mitgenommen werden, wenn sie sichtbar sind.“ Dadurch hätten die Flaschensammler noch weniger Einnahmen. „Wenn man es denn so nennen kann“, so Kailberth.

Der Stadtrat verwarf die Idee mit 6:20 Stimmen. Dafür stimmten neben den drei Mitgliedern der Fraktion der Geretsrieder Liste Wolfgang Werner und Arthur Wolfseher (beide SPD) sowie Edmund Häner (FDP).

